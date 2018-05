Rannatennis - lihtne ja lõbus

Kellele rannatennis harrastamiseks sobib?



Ahonen: Rannatennis sobib harrastamiseks kõigile, kes omal jalal püsti seisavad. Tegemist on algaja jaoks üsna lihtsa mänguga, millega tutvust teha. Rannatennis on hea valik ka liigeseprobleemidega inimestele, kuna mäng toimub üldiselt pehmel liival ja see ei koorma liigeseid nii palju kui mõnel teise kattega väljakul mängimine.

Mis varustust on vaja?



Ahonen: Mängimiseks on vaja sobivas suuruses rannaliiva või rannavolleplatsi ja võrku. Otse loomulikult on vaja mänguvahendeid ehk reketeid ja palle. Peamiselt harrastatakse paarismängu, seega on vaja ka sõbrad kaasa kutsuda.

Kus rannatennist harrastada saab?



Ahonen: Harrastada saab suvel mitmes Eesti linnas. Rannatennise sünnilinnas Viljandis on näiteks Viljandi järve rannas püsivalt üleval kaks platsi, mis on tasuta kasutamiseks kõigile linnakodanikele. Erinevaid võimalusi on ka Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Võrus.

Talvel harrastamiseks on parimad võimalused Tallinnas uuel Teras Beachil. Teine sisehall asub Tartu lähedal Nõos. Neile lisaks on üks siseväljak ka Viljandis.

