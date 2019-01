Põnev loos: Kanepi läheb Australian Openi avaringis vastamisi maailma esireketi Halepiga, Kontaveit kohtub maailma 80. reketiga

Mäletatavasti kohtusid Kanepi ja Halepi viimati omavahel möödunud US Openi avaringis, kus jäi eestlanna peale numbritega 6:2, 6:4. Kokku on nad karjääri jooksul vastamisi läinud kahel korral. 2014. aasta Doha turniiril oli rumeenlanna parem 6:4, 3:6, 7:6 (5).

Halep tuleb Austraaliasse viiemängulise kaotusteseeria pealt. Pärast kohtumist Kanepiga on Halep pidanud järgneval kolmel kohtumisel samuti vastaste paremust tunnistama. Viimane võit pärineb augustikuust, kus ta oli Cincinnati turniiri poolfinaalis parem Aryna Sabalenkast (WTA 11.).

Halepi ja Kanepiga samasse tabeliveerandisse on paigutatud ka seitsmekordne Australian Openi võitja Serena Williams (16.) ehk on võimalus, et neljandas ringis läheb Kanepi ja Halepi kohtumise võitja vastamisi just Williamsiga.

Kontaveit ja 22-aastane Tormo varasemalt omavahel kohtunud pole. Kontaveit asub võrreldes Kanepiga tabeli teises pooles. Tema kohtumise võitja vastane teises ringis selgub paarist Kirsten Flipkens (WTA 49.) - Aliaksandra Sasnovich (WTA 33.)

Möödunud aasta Australian Open oli Kontaveidi jaoks senise karjääri edukaim, kui ta jõudis välja kaheksandikfinaali. Kaia Kanepi on kahel korral (2009. ja 2018. aasta - toim) jõudnud kolmandasse ringi.

Naiste tabelit on võimalik näha siit.

Meeste tabelit saab näha siit.