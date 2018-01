Pliškova tunnustas Kanepit: jõudsin oma võimaluse ära oodata

Maailma neljas reket Karolina Pliškova tunnustas pärast kaks tundi ja 11 minutit kestnud Kaia Kanepit, kellega ta enda mäletamist mööda alati pingelisi lahinguid on pidanud.

Kanepi osutas Brisbane'i tenniseturniiri veerandfinaalis tšehhitarile, kes hoidis mullu juulist septembrini maailma esireketi positsiooni, kõva vastupanu, kuid kaotas 6:3, 5:7, 2:6.

"Olin esimeses setis ja selles, kuidas ta mängis, pisut üllatunud. Ma teadsin, kuidas ta mängib, aga ta tegi seda minu meelest väga hästi," võttis Pliškova WTA kodulehele antud kommentaaris mängu kokku.

"Selle suure riski juures, millega ta mängis, tegi ta peaaegu null viga. Ainus, mis ma teha sain, oli oodata oma võimalust. Ja ma sain selle."

Kanepi on varem Pliškovaga kohtunud kahel korral (2008. ja 2013. aastal), mõlemal puhul on edu saatnud Tšehhi tennisisti. Esimesel korral võitis Pliškova Prahas 1:6, 6:3, 7:5, teisel korral Katowices 7:5, 6:3.

"Ma tean, et ta oli varem väga hea mängija ning me oleme paar korda kohtunud. Mäletan ka seda, et need olid alati väga rasked matšid. Ta on siin võitnud, seega ma ootasingi, et ta mängib hästi, aga ei arvanud, et nii kiiresti ja riskantselt. Nagu ma ütlesin, minu arust ei eksinud ta esimese pooleteist setti jooksul eriti palju."

"Ta serv oli päris hea, isegi teine serv. Ma üritasin lihtsalt kuidagi vastu pidada ja geimid tasavägisena hoida. Arvan, et ta oli kolmandas ringis lihtsalt väsinud. Siis hakkaski ta vigu tegema, mis on normaalne."