Peeter Lamp: miks ei või Kontaveit Šarapovat võita? Arvan, et võidabki

Anett Kontaveidi (21a, WTA edetabelis 73.) tänane oodatud heitlus Stuttgardi tenniseturniiri veerandfinaalis maailmakuulsa venelanna Maria Šarapovaga (30, tabelikoht puudub) jõuab alates kella 15-st ka Delfi TV ekraanile. Millist mängu võime oodata? Millised on vastaste tugevused-nõrkused?

„Šarapova mängib kaunis üksluiselt, rõhudes puhtalt jõule. Iga ta löök on tugev. Väga palju saab sõltuma Šarapova servist - kui see ideaalselt töötab, on Anetil raske. Samas pole harvad korrad, kui palling Šarapoval täiesti ära vajub. Ka Anetil on see element viimasel ajal selgelt paranenud," lahkas Eesti esireketi varasem treener Peeter Lamp.

Ta lisas: „Anetti tennis ei ole tegelikult aeglasem, ta kasutab löökides rohkem ära palli kiirust ega kuluta otseselt nii palju jõudu."

Lamp usub, et tänases heitluses ei ole kummalgi võimalik kavaldada - tuleb oma trumbid lauale lüüa ja vaadata, kas peale jääb kogemus ja jõud või noorus, viimase aja suurem mängupraktika ja suurepärane vorm.

” Anett jällegi on heas hoos, ta tase on selgelt tõusnud. See ei jää enam tippudele palju alla. Peeter Lamp

„Ma küll ei ütleks, et Šarapova on hirmus suur favoriit. Ta on küll kaks mängu võitnud, kuid puhtloogiliselt ei saa pärast nii pikka pausi olla tippvormis," rääkis Lamp venelannast, kes naaseb just Stuttgardis 15 kuu pikkuse dopingukaristuse järel karussellile. „Anett jällegi on heas hoos, ta tase on selgelt tõusnud. See ei jää enam tippudele palju alla. Usun, et kuna Anett on noor ja Šarapova jaoks tundmatu vastane, siis ta isegi natuke kardab Anetti. Iseasi muidugi, kui stabiilselt Anett suudab mängida ja kuidas ta vaimselt hakkama saab - Šarapova ega Serena Williamsi suguse staariga pole ta veel kohtunud. Aga arvestades Šarapova pausi, ei näe ma ühtegi põhjust, miks ei võiks Anett teda võita. Tegelikult arvan, et võidabki!"

„Šarapova võidab üsna hõlpsalt 2:0"

Piiritagused eksperdid on pisut teistsugusel arvamusel.

Näiteks lehekülg WTAAddict kirjutas vabapääsmega turniirile pääsenud Šarapova ja kvalifikatsioonisõela läbinud Kontaveidi duelli eel: „Šarapova tagasitulek on alanud silmapaistvalt, saades kaks kindlat kahesetilist võitu. Ta ei näita kahtlemata veel tipptaset, kuid võitlejaomadused on endiselt teravad ja serv korralik. Teda on siin väga keeruline võita. Kontaveit näitab praegu küll karjääri parimat tennist, kuid usume, et Šarapova on vähemkogenud vastase jaoks tema elu suurimas mängus lihtsalt liiga tugev. Šarapova võidab üsna hõlpsalt 2:0."

Ka kihlveokontorid eelistavad selgelt Šarapovat - tema võidu eest saab raha tagasi keskmiselt 1,3, Kontaveidi edu korral 3,6-kordselt. Pigem on nende arvates küsimus, kas Šarapova jääb peale tulemusega 2:0 või mitte - selle tulemuse koefitsient on 1,8, Kontaveidi setivõidul aga 1,9.