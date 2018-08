OTSEPILT DELFI TV-s | Anett Kontaveit mängib Montreali tenniseturniiril kogenud venelanna vastu, avasett on väga tasavägine

Kontaveit ja Makarova on varasemalt kohtunud ühe korra. 2017. aasta Miami Openi avaringis võitis eestlanna 6:7 (1), 6:2, 6:2.

30-aastane Jekaterina Makarova on oma karjääri tipphetkel olnud naiste tennise 8. number. Üksikmängus on ta jõudnud nii US Openi kui Australian Openi suure slämmi turniiril poolfinaali. Paarismängus on ta võitnud Wimbledoni, French Openi ning US Openi.

Kontaveiti ja Makarova vaheline kohtumine toimub Banque Nationali väljakul esimesena ning algab Eesti aja järgi kell 18.00.

Kui Eesti esireketit saadab avaringis edu, tuleb järgmisena vastamisi minna 8. asetusega tšehhitari Petra Kvitovaga (WTA 8.), kes on esimeses ringis vaba.

Delfi kajastab mängu otseülekande ja tekstipõhise otseblogi vahendusel.