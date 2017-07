OTSEPILT DELFI TV-s: Anett Kontaveit jahib karjääri teist WTA turniirivõitu

Eesti esireket Anett Kontaveit (WTA 32.) mängib pühapäeval Šveitsis Gstaadi WTA tenniseturniiri finaalis. Eestlanna vastaseks on maailma 35. reket, hollandlanna Kiki Bertens.

Kui 21-aastane Kontaveit alistas eilses poolfinaalis tšehhitari Tereza Martincova (WTA 140.) kindlalt, 6:4, 6:1, siis 25-aastane Bertens sai teel finaali Sara Sorribes Tormo käest loobumisvõidu.

Kontaveit sõnas eilse võidu järel, et tunneb end väljakul kindlalt, kuid ootab finaalist rasket lahingut: "Olen väga õnnelik ja ootan finaali suure põnevusega. Raske töö hakkab end lõpuks ära tasuma, tunnen end kindlalt. Aga vastane (Bertens) on sel turniiril väga hästi mänginud ja on kindlasti väga enesekindel."

Kontaveit ja Bertens on varem omavahel kohtunud korra - eelmisel aastal sai Connecticutis 6:3, 6:4 võidu eestlanna.

Tänane finaal algab Eesti aja järgi kell 12.30 ja seda näeb otseülekandes Delfi TV vahendusel.