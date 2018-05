OTSEBLOGI | Vägev algus! Anett Kontaveit võitis Prantsusmaa lahtiste avamängus esimese seti 6:1

Kontaveit kaotas avasetis oma esimese pallingu, kuid kuna Brengle ei suutnud kordagi oma servigeimi hoida, kuulus sett kindlalt 6:1 eestlannale.

Kontaveiti ja Brengle'i matš peetakse kolmandal väljakul esimese mänguna kell 12.

Eesti esireket on varem Brengle'i vastu mõlemad mängud võitnud - 2014. aastal Nottinghamis 6:1, 6:2 ja aasta hiljem US Openil 6:2, 3:6, 6:0.

Mullu pääses Kontaveit Prantsusmaa lahtistel esmakordselt teise ringi, kuid kaotas seal Garbine Muguruzale 7:6 (4), 4:6, 2:6.

Tänavu on Prantsusmaa lahtiste põhitabelis eestlastest ka Kaia Kanepi (WTA 51.), kes kohtub avaringis maailma 14. reketi Darja Kasatkinaga, ja Jürgen Zopp (ATP 138.), keda ootab avamatšis ameeriklane Jack Sock (ATP 15.). Täna Kanepi ja Zopp veel väljakule ei tule.

Anett Kontaveit - Madison Brengle

Kontaveit lööb kerge palli võrku - 15:15. Eestlanna kehakeel reedab, et ta pole oma mänguga sugugi rahul.

3:2. Kontaveit tuleb hetkelisest mõõnaperioodist kiiresti välja ja võitis viis pallivahetust järjest!

Kontaveit tuleb raskest seisust kenasti välja - 40:40!

Kontaveit jääb 0:40 kaotusseisu! Eestlanna mäng on kahjuks lagunenud...

Esimese murdepalli Kontaveit päästab, teise samuti! Brengle lõi lihtsa eestkäetõrje õnneks võrku.

2:2. Brengle hoiab täna alles esimest korda oma pallingugeimi.

Brengle päästab!

Kontaveit saab murdepalli.

2:1. Kontaveit hoiab pallingut ja saab publikult marulise aplausi. Viimane äralöök oli tõeliselt ilus.

Kontaveit sunnib vastase eksima ja saab geimpalli.

Kontaveit päästab!

Viik 40:40.

Brengle saab taas murdepalli! Kahe seti algused on väga sarnaselt kulgenud...

Eestlanna juhib oma servil 30:15.

Kontaveit lööb mängu esimese ässa.

1:1. Kontaveit murrab! Brengle pole endiselt oma pallingut veel hoidnud.

Kontaveitil kaks murdepalli!

Kas Brengle saab lõpuks oma servigeimi hoitud?

0:1. Kahju! Kontaveit kaotab sarnaselt avasetile oma esimese pallingugeimi.

Murdepall ameeriklannale.

Kontaveit sai geimpalli, kuid seekord läks löök napilt auti.

Kontaveit teeb topeltvea - 40:40.

Brengle on juba üsna nördinud, sest taas lendas eestlanna löök joone lähedale ja tõi punkti.

Ameeriklanna saab teise seti alustuseks kohe murdepalli!

Kontaveit päästab! Pisut oli ka õnne - otsustav löök oli joone peal.

Kontaveiti servil on jõutud viigini 30:30.

Avaseti statistika. Anettil on veel kõvasti varu, sest tema serv pole kaugeltki ideaalilähedane:

Ülle Närep: hää algus!

Pärnu inimene: Anett võidab selle mängu!! Bartoli arvates on ta suurüllataja sellel turniiril ja see nüüd ta ongi!!!

Kolm settpalli!

Berngle servil 0:30. Kontaveiti lahutab setivõidust kaks punkti.

Kontaveit murrab punktigi loovutamata ja võidab avaseti 6:1. Ameeriklanna ei suutnudki avasetis kordagi oma pallingugeimi võita.

Malle: Anett on jube tubli

5:1. Kontaveit hoiab pallingut kindlalt ja jõuab avaseti võidust ühe geimi kaugusele.

Anett pääseb kiiresti 30:0 juhtima. Hetkel on raske näha, et Brengle suudaks avaseti päästa.

Murdepalle on siiani realiseeritud Kontaveit 4-st 3, Brengle 1st 1.

Kontaveit murrab ja juhib juba 4:1. Ameeriklanna pole suutnud veel kordagi oma servigeimi hoida.

Ilus rabak ja Kontaveitil teine murdepall.

Brengle päästab murdepalli ja viigistab.

Murdepall Kontaveitile!

Ameeriklanna servil on jõutud seisuni 30:30.

Brengle teeb matši teise topeltvea - 40:40. Tema esimese servi õnnestumise protsent on siiani alla 40%.

40:30 eestlannale.

Anett mängib vastase nurka ja tema võimas eestkäelöök viigistab seisu 30:30-le.

3:1. Kontaveit hoiab oma servi.

Anett on taas oma servil hädas - 15:30.

Väga pikk pallivahetus lõpeb Kontaveiti punktiga. Murdepall!

2:1. Kontaveit murrab! Oli ka pisut õnne, kui pall kukkus võrgulindilt vastase väljakule.

Topeltviga ameeriklannalt ja eestlannal tekib võimalus - seis 40:40.

Brengle juhib oma servil 40:30.

1:1. Kahjuks topeltviga otsa ja Kontaveit kaotab oma servigeimi.

Anett mängis ründavalt ja agressiivselt, kuid lõi lõpuks võrku. Vastane saab esimese murdepalli.

Kontaveit sunnib pika pallivahetuse lõpuks vastase eksima ja viigistab 30:30-le.

15:30 Kontaveiti servil.

Kontaveit pääseb ameeriklanna servil kiiresti 30:0 ette.

1:0. Hiilgav algus! Kontaveit murrab, loovutamata vastasele ühtegi punkti.

Mäng algas!

Kui hetkel on 28-aastane Brengle maailma edetabelis 99. kohal, siis tema kõrgeim positsioon on olnud 33. Kontaveit on varem Brengle'i vastu mõlemad mängud võitnud, kuid need jäävad juba aastate taha - 2014. aastal Nottinghamis võitis eestlanna 6:1, 6:2 ja aasta hiljem US Openil 6:2, 3:6, 6:0

Mängijad teevad väljakul sooja. Matš on kohe-kohe algamas!

Mängupaigas on sooja 23 kraadi, ilm on selge. Seega ei peaks vähemalt täna vihm mänge segama.

Tere, tennisefännid! Anett Kontaveit (WTA 25.) alustab täna Prantsusmaa lahtiseid tennisemeistrivõistlusi, kohtudes avaringis ameeriklanna Madison Brengle'iga (WTA 99.). Mäng algab meie aja järgi kell 12.