OTSEBLOGI | Sakslanna vastu avaseti kindlalt võitnud Kontaveit hoiab WTA eliitturniiril edasipääsulootusi elus

Kontaveidi ja Görgesi mäng peetakse kolmapäeva hommikul teise kohtumisena (pärast naiste paarismängu), mis algab Eesti aja järgi kõige varem kell 9.00.

Eliitturniiril pääseb poolfinaali vaid iga alagrupi võitja. Võrdsete võitude arvu juures hakatakse lugema ka sette ja geime, mistõttu tänane kaotus Kontaveidile erilisi edasipääsulootusi ei jäta.

"Kindlasti ei ole ta (Görges) kergem vastane. Talle väga meeldivad need väljakud, eelmisel aastal ta ju võitis siin," sõnas Kontaveit tänase kaotuse järel Delfile ja Eesti Päevalehele. "Ta on praegu päris heas vormis. Ei oska ennustada, mis saab. Mina peaks kindlasti kõvasti paremini mängima, et talle vastu saada."

Delfi vahendab tänast mäng otseblogi vahendusel. Otsepilti vahendab turniirist TV Play Sports.