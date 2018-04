OTSEBLOGI | Pöidlad pihku! Anett Kontaveit alustab Šveitsi turniiri maailma 130. reketi vastu

Matši on kaks päeva edasi lükatud vihma tõttu, kuid täna on kohtumine viidud sisehalli ja peetakse ära päeva esimese mänguna.

Delfi teeb kohtumisest tekstipõhise otseülekande.

Paari võitja kohtub teises ringis kas Montenegro tennisisti Danka Kovinciciga (WTA 124.) või kohaliku mängija Viktorija Golubiciga (WTA 107.).

Anett Kontaveit - Vera Lapko

Uueks algusajaks on märgitud 11.35. Kahjuks turniiri korraldajad oma ametlikel kanalitel rohkem infot pole jaganud. Viimane säuts oli 2 tundi tagasi, mis teatas, et kõik mängud on sisehalli üle viidud ja kui ilm ilusamaks peaks muutuma, tehakse jälle väliväljakud lahti. https://twitter.com/WTASamsungOpen/status/984315155323514881

Uueks algusajaks on määratud 11.30. Korraldajad on ilmselt ümberkorraldustega tõsiselt jännis.

Teadmata põhjusel pole matš veel alanud. Livescore.com-is on mängu algusaega kahel korral edasi lükatud. Kõigepealt 11.20 ja nüüd 11.25 peale.

Vera Lapko jättis eelmisel nädalal Charlestonis esimese ringi matši põlvevigastuse tõttu pooleli. Tundub, et Šveitsis pole see teda seganud, sest Lugano kvalifikatsioonis sai ta kaks võitu. Tegemist on kiirelt arenenud tennisistiga, kes 2017. aasta alguses oli alles maailma edetabelis 327. kohal, kerkides hooaja lõpuks 131. positsioonile.