OTSEBLOGI NEW YORGIST | US Open algas! Kaia Kanepi võitis maailma esireketi Halepi vastu esimese seti kindlalt

Tänavused üksikmängu võidud-kaotused Halepil 46-8 ja Kanepil 27-13.

Kanepi on maailma edetabeli TOP20 mängijatega tänavu kohtunud kuuel korral ja kõik kohtumised kaotanud (koht edetabelis kui mäng toimus):

* Karolina Pliškova (WTA 4.) 6:3, 5:7, 2:6

* Coco Vandeweghe (WTA 16.) 0:6, 6:7(6)

* Sloane Stephens (WTA 10.) 0:6, 7:5, 4:6

* Daria Kasatkina (WTA 14.) 4:6, 1:6

* Jelena Ostapenko (WTA 12.) 3:6, 5:7

* Ashleigh Barty (WTA 16.) 5:7, 3:6

Halepiga on Kanepi varasemalt kohtunud korra. 2014. aastal Dohas, kõvakattega väljakul jäi peale rumeenlanna 6:4, 3:6, 7:6(5).

US Openil on Kanepi parimaks tulemuseks veerandfinaal (2010, 2017), Halep jõudis 2015. aastal poolfinaali.

Kaotada ei ole kummalgi õigupoolest midagi. Kanepi võib teenida kõvasti kiidusõnu, kui suudab esireketi üle mängida. Kaotust ei heida talle ette keegi, kui siis ainult tema ise. Halepi kaotus tähendaks rumeenlannale küll põrumist, aga kuna ta eelmisel aastal piirdus US Openil esimese ringiga, siis reitingupunkte kaduma ei lähe. Ta säilitab igal juhul maailma esireketi staatuse. Selles osas on Halepil pinged maas.

Kaia Kanepi - Simona Halep

Ivar Jurtšenko: Ja tulebki topeltviga ning seis 3:1. Ei miskit hullu. Kaial peaks olema kuhjaga kogemust, et selliste asjadega toime tulla.

Ivar Jurtšenko: Kanepi on nüüd vähe häiritud.

Ivar Jurtšenko: Kaia eksib veel korra ja Halepil esimesed murdepallid, 15-40.

Ivar Jurtšenko: Kaia eksis rabakul, 15-30.

Ivar Jurtšenko: Halepi poolehoidjad ergutavad valjuhäälselt maailma esinumbrit.

Ivar Jurtšenko: Kasutas kenasti ära terve väljaku ja Halep ei jõudnud, 15-15.

Ivar Jurtšenko: Kaia lööb napilt auti, 0-15.

Ivar Jurtšenko: Kaia servib, teises setis kahe murdega peal.

Ivar Jurtšenko: Matš on kestnud vaid 45 minutit.

Ivar Jurtšenko: Ja tuleb taas. Kaia juhib teises setis 3:0! Suurepärane ja just mängupilt on suurepärane!

Ivar Jurtšenko: Milline äralöök. Halepil ei ole nende vastu mingit võimalust. Murdepall Kanepil 30-40.

Ivar Jurtšenko: Halep ei tule surve alt välja ja eksib. Seis 30-30.

Ivar Jurtšenko: Nüüd jällegi püüdmatu tõrje, 30-15.

Ivar Jurtšenko: Eksimus tõrjel ja seis Halepile 30-0.

Ivar Jurtšenko: Ei olnud praegu õnne. Pall võrgutross ja kukub tagasi.

Ivar Jurtšenko: Eestkätt pikki piiri pall punktiks ja Kanepi ees teises setis 2:0.

Ivar Jurtšenko: Aplaus! Kaia naudib ja tegutseb Haepi jaoks halastamatult, 40-15.

Ivar Jurtšenko: Kaia üritas kavaldada, aga napilt auti, 30-15.

Ivar Jurtšenko: Punkt otse servist, Kaia ees 30-0.

Ivar Jurtšenko: Vau!!!! Halep lõi reketi tükkideks. Nüüd on see ka tehtud. Peaasi, et arve ei läheks Kaiale.

Ivar Jurtšenko: Kaia lööb teist servi nii võimsalt, et paneb rahva staadionil üheaegselt ohkama. Kanepi murrab ja läheb ette 1:0.

Ivar Jurtšenko: Halep lööb võrku ja Kaial taas murdepall.

Ivar Jurtšenko: Läks vähe pikaks, 40-40.

Ivar Jurtšenko: Halepilt lihtviga ja Kaial murdepall, 30-40.

Ivar Jurtšenko: Kuidas Kaia praegu maailma esinumbrit jooksutas. Uhh, 30-30.

Ivar Jurtšenko: Kanepi lõi napilt auti, 30-15.

Ivar Jurtšenko: Seis 15-15.

Ivar Jurtšenko: Halep alustab servimist.

Ivar Jurtšenko: Halep käis korraks väljakult ära ka, närve rahustamas. Lisaks vahetab reketit.

Ivar Jurtšenko: Ärme veel hõiska, aga üks on selge. Maailma esireket täna lihtsalt ei pääse, kui üldse pääseb.

Ivar Jurtšenko: Ja ei mingit probleemi. Esimene sett Kanepile 6:2! Kumb on maailma esireket, tekib küsimus...

Ivar Jurtšenko: Veel üks. Lausa lust vaadata!!!! Kaial setpall.

Ivar Jurtšenko: Halepil ei olnud mingit šanssi, nii puhas äralöök, 30-0.

Ivar Jurtšenko: Punkt otse servist, 15-0. Kaia pallingul.

Ivar Jurtšenko: Kaia on avasetis kahe murdega peal.

Ivar Jurtšenko: Kaia üritas pehmelt tõsta palli võrgu taha, aga eksis. Seis 5:2. Kõik endiselt väga hästi.

Ivar Jurtšenko: Halep ette 40-30.

Ivar Jurtšenko: Kaialt hea vastuvõtt ja Halep eksib, 30-30.

Ivar Jurtšenko: Halep lööb püüdmatult pikki piiri, 30-15.

Ivar Jurtšenko: Õnnega pooleks punkt Halepile, võrgutripsust.

Ivar Jurtšenko: Pidurdamatu. Kaia domineerib 0-15.

Ivar Jurtšenko: Kaia saab servigeimi kätte ja juhib 5:1!

Ivar Jurtšenko: Fantastiline! Kuidas pallid leiavad väljaku üles, 40-15.

Ivar Jurtšenko: Serviäss, 30-15.

Ivar Jurtšenko: Hea surve, mis viis halepi eksimuseni, 15-15.

Ivar Jurtšenko: Kaia lihtviga, 0-15.

Ivar Jurtšenko: Kaia servigeim algas.

Ivar Jurtšenko: Ja käes! Kaks murdepalli ning mõlemad on toonud edu. Seis Kaia kasuks 4:1. Tormiline algus.

Ivar Jurtšenko: Halep on esimese serviga raskustes.

Ivar Jurtšenko: Halep eksib ja Kaia omab taas murdepalli, 30-40.

Ivar Jurtšenko: Kaia lööb Halepi teise servi külma kõhuga punktiks, 30-30.

Ivar Jurtšenko: Ideaalne vastuvõtt Kaialt, 30-15.

Ivar Jurtšenko: Kaia eksis vastuvõtul, Halep peal 30-0.

Ivar Jurtšenko: Ai, ai. Kaia arvas, et lööb rabaku igal juhul punktiks, aga Halep suutis palli väljakule mängida.

Ivar Jurtšenko: Halepi vastuvõtt läheb pikaks ja Kaia juhib 3:1!

Ivar Jurtšenko: Ei olnud praegu õnne. Võrgutripsust auti, 30-30.

Ivar Jurtšenko: Halep eksib tagantkäelöögil, Kaia peal 40-30.

Ivar Jurtšenko: Punkt otse pallingust, 30-15.

Ivar Jurtšenko: Kaia eksib tagajoone eestkäelöögil, 15-15.

Ivar Jurtšenko: Ilus löök joone äärde ja Halep on küll vähe hämmelduses, kuid Kaia punkt, 15-0.

Ivar Jurtšenko: Nüüd oleks väga oluline mitte lasta kohe tagasi murda.

Ivar Jurtšenko: Kui Kaia nii jätkab, siis on kõik võimalik. Kvaliteeti on kuhjaga.

Ivar Jurtšenko: Hiilgav! Kaia murrab ja asub juhtima 2:1.

Ivar Jurtšenko: Halepilt lihtviga ja mängu esimene murdepall Kaiale, seis 30-40.

Ivar Jurtšenko: Nüüd tuleb eksimus sisse, ei tabanud palli korralikult, 30-30.

Ivar Jurtšenko: Super töö jälle! Kaia peal 30-15.

Ivar Jurtšenko: Halep eksis praegu võrgu ääres, tõstis palli auti. Väga ilus punkt Kaiale, 15-15.

Ivar Jurtšenko: Kaia eksib äralöögil, aga surve oli hea. Halep oma pallingul peal, 15-0.

Ivar Jurtšenko: Geim käes! Seis 1:1.

Ivar Jurtšenko: Suurepärane. Pärast head servi äralöök pikki piiri, 40-30.

Ivar Jurtšenko: Tagantkäsi läheb selgelt pikaks, 30-30.

Ivar Jurtšenko: Hea serv, Halep eksib vastuvõtul, 30-15.

Ivar Jurtšenko: Napilt auti, 15-15.

Ivar Jurtšenko: Tuleb hea serv ja rabakuga vormistab, 15-0.

Ivar Jurtšenko: Kaia esimene servigeim algab.

Ivar Jurtšenko: Halep saab servigeimi kätte, Kaia eksib pärast pikka pallivahetust. Seis 1:0.

Ivar Jurtšenko: Halepilt hea serv, 40-30.

Ivar Jurtšenko: Suurepärased löögi Kaialt ja seis tasa 30-30.

Ivar Jurtšenko: Esimene pikem punkt ja läheb Kaiale, Halepilt lihtviga.

Ivar Jurtšenko: Kaia eksib vastuvõtul, 15-0.

Ivar Jurtšenko: Halepilt serviäss, 30-0.

Ivar Jurtšenko: Ja algab! Halep servib.

Ivar Jurtšenko: Kaial on vasak õlg teibitud. Eks mängu järgselt saab täpsemalt teada, millega täpsemalt tegu. Tahaks väga loota, et täna läheb tõsiseks mänguks!

Ivar Jurtšenko: Kerge rabakute löömine. Just anti teada, et kolm minutit alguseni.

Ivar Jurtšenko: Tervitused ja loosid on tehtud, mängijad teevad sooja.

Ivar Jurtšenko: Tänane algus on vähe pidulikum, sest see on Louis Armstrong Stadiumi esimene ametlik võistlusmatš.

Ivar Jurtšenko: Kaia on mustas ja Halep heledas. Tahaks loota, et täna ei ole nii, et valged alustavad ja võidavad. See käib pigem ühe teise mängu juurde.

Ivar Jurtšenko: Kanepi ja Halep sammusid väljakule ja võtavad vastu tormilise aplausi!

Ivar Jurtšenko: Kaia annab mängu eelset intervjuud mingile telekanalile. Vast ESPN, kelle telgid ja välistuudiod igal pool silma jäävad.

Ivar Jurtšenko: Ilm tuleb palav. Juba praegu on päikese käes päris paha istuda. Mitte, et oleks vaja nuriseda, aga 30+ pole kõige mugavam.

Ivar Jurtšenko: Huvitaval kombel ei lähegi mänguks kell 11, vaid siis tullakse alles väljakule ja siis veel seitse minutit ootust.

Ivar Jurtšenko: Rahvas koguneb, aga väga palju pealtvaatajaid veel pole. Mahutab 14 000, aga praegu vast 3000-4000 on. Mitte enam. Mängijate nimed hõigati esimest korda välja.

Ivar Jurtšenko: Kümme minutit mängu alguseni, mõni minut veel ja Halep ning Kanepi tulevad väljakule.

Ivar Jurtšenko: Tund mängu alguseni. Järgmised sissekanded juba vahetult mängu eel. Püsige meiega!

Ivar Jurtšenko: http://sport.delfi.ee/news/tennis/eesti/simona-halep-kokkuminekust-kaia-kanepiga-eelmisel-aastal-kaotasin-esimeses-ringis-kehvemini-minna-ei-saa?id=83458001

Ivar Jurtšenko: Halep on kõige tugevam liivaväljakutel, aga ta suudab kõrget taset näidata kõikjal. US Openi statistika on tal Suure slämmi turniiridest võrreldav Australian Openi ja Wimbledoni omaga. Võidud-kaotused nendel turniiridel vastavalt 16-8, 16-8 ja 17-8. French Openil on sama näitaja 24-8.

Ivar Jurtšenko: Viimati jäi Kanepi US Openi esimeses ringis pidama 2009. aastal. Pärast seda on ta jõudnud kaks korda veerandfinaali (2010, 2017) ja korra neljandasse ringi (2014). Halep komistas esimeses ringis 2010 ja 2017. Selles valguses pole miski võimatu, tuleb vaid ise suurepäraselt õnnestuda.

Ivar Jurtšenko: Kui vaadata Suure slämmi turniiride statistikat, siis US Open on Kaia jaoks olnud kõige edukam. Üksikmängu võidud-kaotused 18-10. Väga viisakad numbrid! Kaia jõulised löögid pääsevad kõva kattega väljakutel maksvusele, kui neis löökides on piisavalt täpsust. Loodame, et täna on!

Ivar Jurtšenko: http://sport.delfi.ee/news/tennis/eesti/delfi-new-yorgis-kanepi-ja-halepi-matsiga-tehakse-us-openi-ajalugu?id=83466823

Ivar Jurtšenko: Simona Halep mängis samuti viimati Cincinnatis ja jõudis finaali, kus jäi alla Kiki Bertensile 6:2, 6:7(6), 2:6. Cincinnatile eelnenud Montreali turniiri Halep võitis alistades finaalis mulluse US Openi tšempioni Sloane Stephensi 7:6(6), 3:6, 6:4.

Ivar Jurtšenko: Kanepi mängis viimati Cincinnati turniiril, kus murdis end läbi kvalifikatsiooni põhitabeli teise ringi. Võitis kolm matši ja kaotas siis Austraalia esindajale Ashleigh Barty´le (WTA 16.) 5:7, 3:6. Sellest on paar nädalat möödas. Väliselt on Kaia väga heas konditsioonis.

Ivar Jurtšenko: http://sport.delfi.ee/news/tennis/maailm/delfi-new-yorgis-us-openil-kasutatakse-uuendust-mis-peakski-jaama-tennisemangu-saatma?id=83472375

Ivar Jurtšenko: Kanepi vasakul pool väljakut ja Petkovic paremal. Mänguhommik Louis Armstrongi Stadiumil. Siinne aeg kell 9 hommikul. Mäng algab kell 11.

Ivar Jurtšenko: Kaia Kanepi on hetkel samal väljakul, Louis Armstrongi Stadiumil, palli löömas koos paarismängu kaaslase Andrea Petkoviciga. Kaks tundi enne kohtumise algust kerge lahtimängimine algas. Kanepi tundus heas tujus ja miks ei peakski, kui on võimalus mängida maailma esinumbriga.

Ivar Jurtšenko: Tere kõigile, kes juba kannatamatult ootavad Kaia Kanepi ja Simona Halepi kohtumist tennise US Openilt. Matš algab umbes pooleteise tunni pärast.