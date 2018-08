OTSEBLOGI NEW YORGIST | US Open algab! Kanepi versus maailma esireket Halep. Statistika pole just paljulubav, aga...

Tänavused üksikmängu võidud-kaotused Halepil 46-8 ja Kanepil 27-13.

Kanepi on maailma edetabeli TOP20 mängijatega tänavu kohtunud kuuel korral ja kõik kohtumised kaotanud (koht edetabelis kui mäng toimus):

* Karolina Pliškova (WTA 4.) 6:3, 5:7, 2:6

* Coco Vandeweghe (WTA 16.) 0:6, 6:7(6)

* Sloane Stephens (WTA 10.) 0:6, 7:5, 4:6

* Daria Kasatkina (WTA 14.) 4:6, 1:6

* Jelena Ostapenko (WTA 12.) 3:6, 5:7

* Ashleigh Barty (WTA 16.) 5:7, 3:6

Halepiga on Kanepi varasemalt kohtunud korra. 2014. aastal Dohas, kõvakattega väljakul jäi peale rumeenlanna 6:4, 3:6, 7:6(5).

US Openil on Kanepi parimaks tulemuseks veerandfinaal (2010, 2017), Halep jõudis 2015. aastal poolfinaali.

Kaotada ei ole kummalgi õigupoolest midagi. Kanepi võib teenida kõvasti kiidusõnu, kui suudab esireketi üle mängida. Kaotust ei heida talle ette keegi, kui siis ainult tema ise. Halepi kaotus tähendaks rumeenlannale küll põrumist, aga kuna ta eelmisel aastal piirdus US Openil esimese ringiga, siis reitingupunkte kaduma ei lähe. Ta säilitab igal juhul maailma esireketi staatuse. Selles osas on Halepil pinged maas.

Kaia Kanepi - Simona Halep

Ivar Jurtšenko: Tund mängu alguseni. Järgmised sissekanded juba vahetult mängu eel. Püsige meiega!

Ivar Jurtšenko: http://sport.delfi.ee/news/tennis/eesti/simona-halep-kokkuminekust-kaia-kanepiga-eelmisel-aastal-kaotasin-esimeses-ringis-kehvemini-minna-ei-saa?id=83458001

Ivar Jurtšenko: Halep on kõige tugevam liivaväljakutel, aga ta suudab kõrget taset näidata kõikjal. US Openi statistika on tal Suure slämmi turniiridest võrreldav Australian Openi ja Wimbledoni omaga. Võidud-kaotused nendel turniiridel vastavalt 16-8, 16-8 ja 17-8. French Openil on sama näitaja 24-8.

Ivar Jurtšenko: Viimati jäi Kanepi US Openi esimeses ringis pidama 2009. aastal. Pärast seda on ta jõudnud kaks korda veerandfinaali (2010, 2017) ja korra neljandasse ringi (2014). Halep komistas esimeses ringis 2010 ja 2017. Selles valguses pole miski võimatu, tuleb vaid ise suurepäraselt õnnestuda.

Ivar Jurtšenko: Kui vaadata Suure slämmi turniiride statistikat, siis US Open on Kaia jaoks olnud kõige edukam. Üksikmängu võidud-kaotused 18-10. Väga viisakad numbrid! Kaia jõulised löögid pääsevad kõva kattega väljakutel maksvusele, kui neis löökides on piisavalt täpsust. Loodame, et täna on!

Ivar Jurtšenko: http://sport.delfi.ee/news/tennis/eesti/delfi-new-yorgis-kanepi-ja-halepi-matsiga-tehakse-us-openi-ajalugu?id=83466823

Ivar Jurtšenko: Simona Halep mängis samuti viimati Cincinnatis ja jõudis finaali, kus jäi alla Kiki Bertensile 6:2, 6:7(6), 2:6. Cincinnatile eelnenud Montreali turniiri Halep võitis alistades finaalis mulluse US Openi tšempioni Sloane Stephensi 7:6(6), 3:6, 6:4.

Ivar Jurtšenko: Kanepi mängis viimati Cincinnati turniiril, kus murdis end läbi kvalifikatsiooni põhitabeli teise ringi. Võitis kolm matši ja kaotas siis Austraalia esindajale Ashleigh Barty´le (WTA 16.) 5:7, 3:6. Sellest on paar nädalat möödas. Väliselt on Kaia väga heas konditsioonis.

Ivar Jurtšenko: http://sport.delfi.ee/news/tennis/maailm/delfi-new-yorgis-us-openil-kasutatakse-uuendust-mis-peakski-jaama-tennisemangu-saatma?id=83472375

Ivar Jurtšenko: Kanepi vasakul pool väljakut ja Petkovic paremal. Mänguhommik Louis Armstrongi Stadiumil. Siinne aeg kell 9 hommikul. Mäng algab kell 11.

Ivar Jurtšenko: Kaia Kanepi on hetkel samal väljakul, Louis Armstrongi Stadiumil, palli löömas koos paarismängu kaaslase Andrea Petkoviciga. Kaks tundi enne kohtumise algust kerge lahtimängimine algas. Kanepi tundus heas tujus ja miks ei peakski, kui on võimalus mängida maailma esinumbriga.

Ivar Jurtšenko: Tere kõigile, kes juba kannatamatult ootavad Kaia Kanepi ja Simona Halepi kohtumist tennise US Openilt. Matš algab umbes pooleteise tunni pärast.