OTSEBLOGI NEW YORGIST | Kanepi on US Openi teise ringi kohtumises selge favoriit. Kas võit tuleb?

Kaia Kanepi - Jil Teichmann

Ivar Jurtšenko: Lõppu veel serviäss ja Teichmann saab esimese geimi kätte. Seis 2:1, Kaia murdega peal.

Ivar Jurtšenko: Punkt otse servist, 40-15.

Ivar Jurtšenko: Teichmann võidab ilusa punkti pika pallivahetuse järel, 30-15.

Ivar Jurtšenko: Tagakäsi pikki joont, vastasel polnud varianti, 15-15.

Ivar Jurtšenko: Kaia ründas teist servi, aga pikaks, 15-0.

Ivar Jurtšenko: Geim tuli raskelt, aga käes. Esimest servi ei saanud kuidagi kasti. Kanepi edu 2:0.

Ivar Jurtšenko: Kolmas punkt järjest ja edu sees.

Ivar Jurtšenko: Võimas eeskäsi surus vastase nurka, 40-40.

Ivar Jurtšenko: Nüüd sai esimest korda esimese servi sisse ja kohe toimis, 30-40.

Ivar Jurtšenko: Topeltviga Kanepilt, 15-40. Vastasel kaks murdepalli.

Ivar Jurtšenko: Võimas tagakäelöök ja 15-30.

Ivar Jurtšenko: Väga hea teise servi ründamine Teichmannilt, 0-30.

Ivar Jurtšenko: Kaia võtab kotkasilma, aga pall sees. Taga 0-15.

Ivar Jurtšenko: Kaia murrab ning läheb juhtima 1:0. Vastane on ise palju eksinud.

Ivar Jurtšenko: Esimene murdepall kohe avageimis Kaial olemas, 30-40.

Ivar Jurtšenko: Kaia teise servi vastuvõtt vedas alt, 30-30.

Ivar Jurtšenko: Hea serv ning kohe võimalus punktiks lüüa, 15-30.

Ivar Jurtšenko: Sundimata viga, 0-30.

Ivar Jurtšenko: Teichmann eksib, 0-15.

Ivar Jurtšenko: Läks mänguks!

Ivar Jurtšenko: Rahvast on tribüünidel omajagu, kõige suurem kuumus hakkab üle minema. Kohalik kellaaeg kell viis õhtul.

Ivar Jurtšenko: Kaia võitis loosi ja valis vastuvõtmise ehk servima hakkab Teichmann. Šveitslanna viies mäng turniiril, kui arvestada ka kolme võitu kvalifikatsioonis.

Ivar Jurtšenko: Kolm minutit kohtumise alguseni.

Ivar Jurtšenko: Naised tulid juba väljakule ja hakkavad õige pea sooja tegema.

Ivar Jurtšenko: Kaia tumedas ja vastane heledas riietuses.

Ivar Jurtšenko: Õige pea Kaia Kanepi teine vaatus tänavusel US Openil. Pisut veel kannatust.

Ivar Jurtšenko: Kohtumine lõppes. Brasiilia-Mehhiko paar Demoliner / Gonzalez oli prantslastest üle 7:5, 7:6(2).

Ivar Jurtšenko: Paarismängu teine sett seisus 6:6. Algas kiire lõppmäng.

Meelis Naudi: http://sport.delfi.ee/news/tennis/maailm/tiitlikaitsja-paases-us-openil-ehmatusega?id=83507095

Ivar Jurtšenko: Kanepi kohtumise eelse meeste paarismängu teine sett on seisus 3:3.

Ivar Jurtšenko: Ilm on täna New Yorgis taaskord väga kuum. Naisüksikmängus on lubatud teise seti järel võtta 10-minutiline kuumapaus. Juhul muidugi, kui mäng läheb kolmandasse setti. Õhutemperatuur varjus on 36, päikese käes üle 40.

Ivar Jurtšenko: Kanepi tabeliveerandi mäng. Venus Williamsiga kohtumine on võimalik 4. ringis. Aga sinna on veel pikk maa. https://twitter.com/usopen/status/1034881897350848512

Ivar Jurtšenko: Meeste paarismängus esimene sett läbi ja teine just algas. Mängitakse kolmest setist parem ehk Kanepi mängu alguseni võib olla vähem kui üks tund.

Ivar Jurtšenko: http://sport.delfi.ee/news/tennis/eesti/treener-dusan-vemic-kaias-on-olemas-x-faktor?id=83493625

Ivar Jurtšenko: Kanepi ja Teichmanni mängu võitja järgmine vastane tuleb paarist Vania King (USA) - Rebecca Peterson (Rootsi). Nemad mängivad täna 10. väljakul ja samuti väljaku neljanda kohtumisena. Aga nemad alustavad kindlasti hiljem, sest teine mäng üsna värskelt alles algas.

Ivar Jurtšenko: Kanepi ja Teichmanni vastasseisu eel on 7. väljakul pidada veel üks matš. Meespaarismäng, kus kohtuvad Marcelo Demoliner / Santiago Gonzalez ja Hugo Nys / Benoit Paire. See mäng algab orienteeruvalt 15 minuti pärast.

Ivar Jurtšenko: Tere õhtust! US Openil käib kolmas võistluspäev ja naisüksikmängu teises ringis astub täna väljakule Kaia Kanepi.