OTSEBLOGI NEW YORGIST | Grusiin lükkas eestlaste ootuse edasi, Kanepi ja Williamsi mängu alguseni läheb veel aega

* Williamsi üksikmängud US Openil 92-11, Kanepil 21-11 ;

* Williams jäi viimati US Openi pidama 4. ringis 2006. aastal, kui kaotas prantslannale Amelie Mauresmole 4:6, 6:0, 2:6 ;

* Kanepi on Suure slämmi turniiridel 4. ringis mänginud 7 korda ja kaotanud vaid korra, 2014. aastal US Openil Serena Williamsile ;

* Tänavu, pärast lapse sünni järgset tagasitulekut on Williams kaotanud viis matši: Venus Williamsile, Naomi Osakale, Maria Šarapovale, Angelique Kerberile (Wimbledoni finaal) ja Johanna Kontale ;

* Tänavusel US Openil on Williams kolme mänguga loovutanud vastastele kokku 11 geimi ;

* Williams on US Openi kuuekordne võitja, finaalis mänginud kaheksa korda ;

* Suure slämmi finaalides on Williams mänginud 30 korda, neist võitnud 23 ;

* Kanepi on kahekordne US Openi veerandfinalist (2010, 2017) ;

* Williams on maailma esireket olnud 319 nädalat, enamat on suutnud Steffi Graf (377) ja Martina Navratilova (332) ;

* Veerandfinaali jõudja teenib auhinnarahana pea pool miljonit dollarit (475 000).

KAIA KANEPI - SERENA WILLIAMS Ivar Jurtšenko: Neljas sett, Nadal murdega peal 3:2. Viimast geimi mängiti 8 minutit. Käib kõva andmine. Ivar Jurtšenko: Pliškova võitis samal ajal esimese seti Barty vastu 6:4. Ivar Jurtšenko: Julge tund võib veel minna. Ivar Jurtšenko: Basilashvili lükkab eestlaste ootuse kaugemale. Võitis Nadali vastu kolmanda seti ja lahing jätkub. Ivar Jurtšenko: Kiire lõppmäng 6-6, grusiinil oli setpall Nadali servil. Ei saanud kätte. Ivar Jurtšenko: Ei olegi varem nii pingsalt Nadali punkte oodanud :). Kiire lõppmäng 5-5. Ivar Jurtšenko: Kiire lõppmäng tasa 3-3, poolte vahetus. Ivar Jurtšenko: Kolmas sett läks kiiresse lõppmängu! Ivar Jurtšenko: Nadal peal 6:5, Basilashvili servigeim tulekul. Ivar Jurtšenko: Väike meenutus US Openi peaväljakult: https://twitter.com/darrenrovell/status/1036251586975154177 Ivar Jurtšenko: Basilashvili võrdsustas seisu 5:5, kolmas sett, kaks esimest võitis Nadal 6:3, 6:3. Ivar Jurtšenko: Nadal juhib kolmandas setis 5:4, murret ei ole. Ivar Jurtšenko: Louis Armstrongi Stadiumil algas Barty ja Pliškova mäng. Nende võitja kohtub veerandfinaalis Kanepi - Williams mängu võitjaga. Hoiame ka sellel mängul silma peal. Ivar Jurtšenko: Nadal kolmandas setis peal 4:3, murret ei ole. Ivar Jurtšenko: Eurospordi ekspert Mats Wilander sõnas US Openi eel, et tema arvates on sel korral favoriidiks kogenumad mängijad ning pakkus soosikutena välja kolmiku - Serena Williams, Angelique Kerber ja Simona Halep. Kogemuste osas vast ei eksinud. Ent Halep ja Kerber on juba väljas ning Williamsil vastas kogemustega upset specialist. Ivar Jurtšenko: Kihlveokontor William Hill pakub, et Williams jääb peale kolmes setis. https://twitter.com/WilliamHill/status/1036312805140361216 Ivar Jurtšenko: Pärast seda punkti toimus Halepi vastu vabanemine! Sarnast hetke oodates... https://twitter.com/usopen/status/1034107502843973632 Ivar Jurtšenko: Ei väsi kordamast! https://twitter.com/JJlovesTennis/status/1034126616031584256 Ivar Jurtšenko: Aga nüüd on küll teine sett läbi ja sarnaselt esimesele Nadalile 6:3. Ei näe hetkel, et Basilashvili suudaks siit setti kätte saada. Julgen pakkuda, et umbes tund Kanepi mängu alguseni. Ivar Jurtšenko: Grusiinil peaväljakul väike segadus :). Arvas, et teine sett sai läbi. Läks oma pingile ja hakkas sokke vahetada. Pukikohtunik andis mõista, et vara veel - tablool alles numbrid 3:5. Ivar Jurtšenko: Praegu veel Arthur Ashe Stadiumil vabu kohti leidub, aga mitte ülemäära palju. Ivar Jurtšenko: Nadal võitis esimese seti 6:3. Seti ainsa murde tegi hispaanlane seisul 4:3. Ivar Jurtšenko: Nadali ja Basilashvili kohtumine algas. Ivar Jurtšenko: http://sport.delfi.ee/news/tennis/maailm/rafael-nadal-sekkus-serena-williamsi-trikooskandaali?id=83491315 Ivar Jurtšenko: Kaia lõpetas tunni aja eest peaareenil kerge löögitreeningu. Williams soojendas end samal ajal keskuse esimesel treeningväljakul. Ivar Jurtšenko: http://sport.delfi.ee/news/tennis/maailm/kulukate-ilukuuridega-vuntsiti-ules-hiiglaslik-tennisekeskus?id=83523179 Ivar Jurtšenko: Nadal ja Basilashvili tulid väljakule, mis tähendab et kohtumine algab Eesti aja järgi umbes 19.15. Loodame, et ei lähe väga pikaks. Ivar Jurtšenko: Mõned Kaia Kanepi lausekillud enne tänast mängu: 1) Pikki punkte mängus nägema ei hakka ; 2) Enne ei ole midagi kontrolli all, kui mäng ei ole läbi ; 3) Siinsed väljakud sobivad minu mängustiiliga ; 4) Setti ei ole Serena vastu veel kätte saanud, pühapäeval on uus võimalus. Ivar Jurtšenko: Eile õnnestus mul peaväljakult läbi astuda Federeri ja Kyrgiose mängu ajal. Täismaja, kõik 23 700 kohta olid välja müüdud. Võimas vaatepilt! Publiku osas saab Kaial täna olema kindlasti raske, ilmselgelt toetatakse Serena Williamsit. Ivar Jurtšenko: Meeletud rahvamassid suunduvad hetkel Arthur Ashe Stadiumile, kus loetud minutite pärast algab Rafael Nadali kohtumine grusiin Nikoloz Basilashviliga. Niiöelda soojenduskohtumine Kanepi - Williams mängu eel. Ivar Jurtšenko: Veerandfinaalis läheb Kanepi (WTA 44.) - Williams (WTA 26.) paari võitja kokku kas Karolina Pliškova (WTA 8.) või Ashleigh Barty´ga (WTA 17.). Ivar Jurtšenko: Kaia Kanepi on üks kolmest asetamata mängijast, kes naisüksikmängus 16 parema hulka jõudis. Teisel tabelipoolel suutsid sama ukrainlanna Lesia Tsurenko ja tšehhitar Marketa Vondroušova. Esikümne asetusega mängijaid on konkurentsis vaid kaks - Sloane Stephens (3) ja Karolina Pliškova (8). http://sport.delfi.ee/news/tennis/maailm/delfi-new-yorgis-us-openil-suurpuhastus-naiste-hulgas-pudenes-neli-esikumne-mangijat-lisaks-kiki-bertens?id=83535935 Raul Ojassaar: Valdo Randpere teeb julgeid väiteid!http://sport.delfi.ee/news/tennis/eesti/valdo-randpere-kanepi-ja-williamsi-kohtumisest-julgen-ennustada-et-tanane-voitja-voidab-kogu-turniiri-minu-eelistus-kuulub-kaiale?id=83538787 Ivar Jurtšenko: http://sport.delfi.ee/news/tennis/eesti/kommentaar-kaia-versus-serena-spordis-on-alati-voimalus-vahest-kull-imepisikene?id=83535077 Ivar Jurtšenko: Favoriitide hirm? Kaia Kanepit nimetatakse tänase mängu eel raputuste spetsialistiks. Kõlab igatahes hästi. https://twitter.com/livetennis/status/1036067435122700288 Ivar Jurtšenko: Üks väga eriline hetk on Kaia Kanepil sel turniiril juba olnud. Esmakordselt suutis ta Suure slämmi turniiril alistada maailma esireketi. See juhtus kuue päeva eest... https://twitter.com/usopen/status/1034117392761147392 Ivar Jurtšenko: https://twitter.com/Tennis/status/1036097275209150465 Ivar Jurtšenko: Tere õhtust! Kohe saab alguse 2018. aasta tennise Suure slämmi turniiri US Open seitsmes võistluspäev. Ilm on ilus, päike paistab, õhusooja 27 kraadi. Peaväljakul algab esimese mäng tunni aja pärast ja seejärel Kaia Kanepi - Serena Williams.