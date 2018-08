OTSEBLOGI NEW YORGIST | Anett Kontaveit kohtub US Openil maailma esikümne mängijaid raputanud tšehhitariga

Kontaveiti ja maailma 54. numbri, tšehhitari Kateřina Siniaková matš toimub 10. väljaku neljanda kohtumisena. Avamäng algas seal Eesti aja järgi kell 18.00. Kuna ees on kaks meeste üksikmängu, siis enne südaööd Kontaveit väljakule ei saa. Delfi vahendab kohtumist kohapealt, tekstipõhise otseblogina.

Kontaveit ja 22-aastane Siniakova on varem omavahel mänginud vaid korra - 2016. aastal Hiinas Guangzhous võitis eestlanna kindlalt 6:1, 6:1.

Siniakova on absoluutne maailma tipp paarismängus. Ta võitis koos Barbora Krejčíkovága nii tänavuse French Openi kui Wimbledoni. Üksikmängudes on tšehhitar Suure slämmi turniiridel jõudnud kahel korral kolmandasse ringi - 2016. aastal Wimbledonis ja tänavu French Openil.

Mullusest aastast on Siniakoval kaks WTA turniirivõitu. Shenzheni turniiril, kus mängiti kõvakattega väljakutel, alistas ta finaalis Alison Riske ja Swedish Openil liival Caroline Wozniacki. Hiinas sai teel finaali jagu kahest esikümne mängijast Simona Halepist ja Johanna Kontast.

ANETT KONTAVEIT - KATERINA SINIAKOVA

Ivar Jurtšenko: Ikkagi tuleb kolmas sett. Babos võitis teise seti 7:5. Kontaveiti ja Siniakova mängu alguseni kulub veel julgelt 45 minutit. New Yorgis on kell saamas seitse õhtul.

Ivar Jurtšenko: Venelanna Kasatkina murdis teises setis mängu tagasi ja võrdsustas seisu 5:5. Kohtumine võib ikkagi piirduda kahe setiga.

Ivar Jurtšenko: Ilm on temperatuuri mõttes palju talutavam kui kolm-neli tundi tagasi. Ainult tuul on tõusnud. Aga tingimused võrdsed kõigile. Vähemalt paarkümmend eestlast on 10. väljaku tribüünidel juba koha sisse võtnud. Kohal on ka Eesti tenniseliidu president Enn Pant.

Ivar Jurtšenko: Kasatkina ja Babosi matš on teises setis ja seis Babosi kasuks 4:1. Avaseti võitis Kasatkina 6:4 ehk siis praeguse seisuga on õhus ka kolmas sett.

Ivar Jurtšenko: Väljaku teine meeste üksikmäng sai läbi, Schwartzman võitis kolmes setis. Nüüd tulevad väljakule Daria Kasatkina ja Timea Babos.

Ivar Jurtšenko: Kodustel tennisehuvilistel on tulemas unetu öö. Paar tundi läheb kindlasti enne kui Kontaveiti mäng algab. Praegu on samal väljakul kestmas kohtumine kahe argentiinlase Diego Schwartzmani ja Federico Delbonise vahel. Schwartzman juhib settidega 2:0, teine sett just lõppes seisul 7:6(6). Enne Kontaveiti mängu on veel üks naiste üksikmäng.

Ivar Jurtšenko: Tere õhtust. Päeva esimene mäng 10. väljakul, kus hakkab mängima Anett Kontaveit sai läbi. Leedulane Ricardas Berankis andis neljandas setis 0:2 taga olles korealasele Hyeon Chungile loobumisvõidu. Järgmine meeste üksikmäng peaks kohe-kohe algama. Kontaveiti mäng on väljaku neljas mäng.