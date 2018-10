OTSEBLOGI | Kontaveit võitis 17-aastase venelanna vastu teise seti ja viigistas Moskva turniiril avamängu üldseisu 1:1-le

22-aastane Kontaveit on turniiril kaheksanda asetusega. Potapova pääses turniirile vabapääsmega.

Potapova on jõudnud tänavu juba kahel WTA turniiril finaali. Juulis mängis ta Moskva turniiril finaalis ning septembris kordas sama Taškentis. WTA turniirivõitu venelannal veel pole.

Kontaveiti ja Potapova vaheline kohtumine on peaväljakul järjekorras kolmas. Esimene kohtumine algas seal Eesti aja järgi kell 11.00. Kuna see meeste üksikmäng kestis kolm tundi, ei alga Kontaveiti matš kindlasti enne kella 16.

Kontaveit ja Potapova kohtuvad omavahel esmakordselt. Delfi teeb mängust tekstipõhise otseblogi.

Avasetis pääses Kontaveit 2:0 juhtima, kuid siis tema mäng lagunes ja noor venelanna võitis koguni kuus geimi järjest.

Teise seti alustuseks hoidis Potapova oma pallingut, ent seejärel võitis eestlanna kolm järgmist geimi. Seti keskel kaotasid mõlemad mängijad korra oma pallingugeimi ning seis oli eestlanna kasuks 5:3. Seejärel suutis Kontaveit taas noore venelanna servi murda ja viia mängu otsustavasse setti.

ANETT KONTAVEIT - ANASTASSIA POTAPOVA

1:2. Kontaveit hoiab pallingut.

Kontaveit teeb mängu viienda topeltvea, seis tasa 30:30.

0:2. Potapova oli raskustes, kuid hoidis pallingut.

Jõutakse seisuni 40:40.

Potapova lööb ässa ja juhib 30:15.

0:1. Ai-ai. Kontaveit annab kohe esimese pallingugeimi ära.

Kontaveit jääb otsustava seti esimeses geimis 30:40 kaotusseisu, kaotades 30:0 algedu järel kolm pallivahetust. Venelannal murdepall.

Teise seti statistika:

Teine sett Kontaveidile 6:3.

Taas suudab Potapova päästa.

Neljas murdepall Kontaveidil!

Viies settpall! See Potapova servigeim kestab juba seitsmes minut.

Potapova päästab ka selle.

Kolmas settpall eestlannale!

Venelanna päästab mõlemad settpallid! Tema närvidega on kõik korras.

Venelanna närv ei pea vist vastu? Kontaveit saab kaks murdepalli, juhtides 40:15.

5:3. Kontaveit hoiab pallingut.

Kontaveit juhib oma pallingugeimi 30:15. Teine punkt tuli mängu teisest ässast.

4:3. Kaks esimest suudab venelanna päästa, kuid kolmanda murdevõimaluse Kontaveit realiseerib!

0:30. Kontaveit asub vastase servigeimis juhtima.

0:40. Kolm murdepalli Kontaveidil!

Potapova saab kaks murdepalli!

3:3. Mäng tasa - Potapova murrab! Kas jalavigastus annab Kontaveidil ikkagi tunda?

Eestlanna kaotab oma pallingugeimis kaks esimest punkti - 0:30.

3:2. Potapova suudab kolmegeimilise kaotuseseeria lõpetada ja hoiab pallingut.

30:30 Potapova servil.

3:1. Kontaveit hoiab pallingut. Eestlanna näitab teises setis hoopis teist mängu.

Kontaveit on oma pallingul juhtima pääsenud 40:30.

Kontaveit on siiani suutnud 5-st murdepallist realiseerida kaks, Potapova 7-st kolm.

Nüüd on Potapova treener väljakul, et noorele venelannale nõu anda. Treener kiidab ja rahustab Potapovat ning soovitab tal mitte kiirustada.

2:1. Kontaveit saab veel ühe murdepalli ja realiseerib selle!

Veel üks murdepall eestlannal.

Ka see ei too kahjuks edu, Kontaveit lõi võrku.

Tasa 40:40.

Potapova suudab esimese murdevõimaluse päästa - 30:40.

15:40 ja Kontaveidil kaks murdepalli!

1:1. Ülioluline geim siiski Kontaveidile. Loodetavasti algab siit pööre... Eelmised seitse geimi olid kuulunud venelannale.

Kontaveit tuleb raskest seisust välja, päästes mõlemad murdepallid - 40:40.

15:40 Kontaveiti servil! Kaks murdepalli.

Teine sett on alanud. Potapova juhib oma pallingul 40:0.

0:1. Potapova on kindlus ise - hoiab oma pallingut punktigi kaotamata.

Kõik! Avasett kuulus venelannale 6:2.

Settpall venelannal!

Kontaveidi pallingul on jõutud seisuni 30:30.

Kontaveit on esimeselt servilt võitnud 38% punktidest, vastane 75%.

2:5. Geim siiski venelannale.

Potapova lööb auti, 40:30.

Kontaveit suudab ilusa äralöögiga viigistada - 40:40.

Venelanna teeb esimese topeltvea, kuid juhib 40:15.

Potapova lõi kolmanda ässa ja juhib oma pallingul 40:0.

Potapoval jälle murdepall!

2:4. Kontraveit kaotab teise oma servigeimi järjest! Nooruke venelanna on hoogu sattunud ja võitis neljanda geimi järjest.

Kontaveidi servil on jõutud seisuni 30:30.

Sears soovitab Kontaveidil enda viis aastat suurem kogemus maksma panna ja rünnata rohkem venelanna eeskätt.

Kontaveidi treener Nigel Sears on väljakul, et eestlannale nõu anda.

2:3. Potapova ei loovuta punktigi.

Potapova on oma servigeimis kindel ja asub kiiresti 40:0 juhtima.

2:2. Mäng tasa - Potapova murrab eestlanna servigeimi.

Potapovale murdepall. Eestlanna esimese servi õnnestumise protsent on siiani vaid 56%.

Kontaveit juhib 30:15.

2:1. Venelanna hoiab oma pallingugeimi kindlalt.

Potapova juhib 40:15.

2:0. Kontaveit võitis viimasest viiest pallivahetust neli ja hoidis oma servigeimi.

Ka teine murdepall päästetud!

Kontaveit lööb ässa - 30:40.

15:40 ja noorel venelannal on kohe kaks võimalust tagasi murda.

Kontaveit teeb esimese topeltvea ja jääb 15:30 kaotusseisu.

1:0. Kontaveit murrab!

Kontaveit saab kohe ka esimese murdepalli!

Avageimis on jõutud seisuni 40:40.

Mäng on alanud!

Avasetis hakkab servima Potapova.

8. asetusega Kontaveit (WTA 21.) ja 17-aastane Potapova (WTA 94.) on väljakul ja teevad veel sooja. Eestlanna vasak reis on kõvasti kinni teibitud. Loodetavasti vigastus enam muret ei tee.

Pavljutšenkova alistas Tomljanovici 7:5, 6:4. Järgnevalt on sellel väljakul Kontaveiti ja Potapova kord.

Kontaveit peab täna esimese mängu pärast vigastuspausi. http://sport.delfi.ee/news/tennis/eesti/vigastusest-paranev-kontaveit-loodetavasti-hakkan-kolmapaevast-jalle-tennist-mangima?id=83935915

Kontaveiti ja Potapova mängule eelnevas kohtumises Anastassija Pavljutšenkova ja Ajla Tomljanovici vahel on seis 7:5, 4:4.

Tere, tennisesõbrad!