OTSEBLOGI | Kontaveit kaotas Indian Wellsis maailma 49. reketile avaseti kindlalt

Anett Kontaveit (WTA 28.) alustab täna 7,9 miljoni dollari suurusega WTA tenniseturniiri Indian Wellsis, kus tema teise ringi vastaseks on valgevenelanna Aliaksandra Sasnovitš (WTA 49.).

Loosi tahtel oli Kontaveit avaringis vaba, Sasnovitš mängis aga üle poolatari Magda Linette'i (WTA 61.) tulemusega 5:7, 7:6 (2), 7:6 (4).

Kontaveit ja Sasnovitš kohtuvad omavahel juba kuuendat korda. Mängudega 3:2 on praegu peal eestlanna. Oodata on tasavägist heitlust, sest nende viimased kaks mängu on läinud otsustavasse setti.

Viimati kohtuti alles tänavu jaanuaris Brisbane'is, kus kaheksandikfnaalis jäi numbritega 1:6, 7:6 (2), 6:3 peale valgevenelanna. Enne seda mängiti 2017. aasta aprillis Šveitsis Bielis - Kontaveidi võidunumbrid olid toonase 108. reketi üle 6:4, 4:6, 7:5.

Kohtumine 9. väljakul algab Eesti aja järgi kell 21. Delfi vahendab matši käiku tekstipõhises otseülekandes.

Kui Kontaveit täna võidab, on tal suur šanss kohtuda kaheksandikfinaalis taanlanna Caroline Wozniackiga (WTA 2.), kelle teise ringi vastane on hispaanlanna Lara Arruabarrena (WTA 80.).

Mäletatavasti on Kontaveit Wozniacki juba korra alistanud - see juhtus 2016. aastal Nottinghamis teises ringis. Mullu mängis Eesti esireket taanlannaga Wimbledoni suure slämmi turniiri kolmandas ringis, kus võitis tasavägise kohtumise Wozniacki.