OTSEBLOGI | Kontaveit ja Barthel viisid paarismängu otsustavasse setti

Anett Kontaveit / Mona Barthel - Andreja Klepaci / Maria Martinez Sanchez

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Martinezil on seda paarismängu klassi. Vastased ees 30:15.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Bartheli kord servida.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Suutsid servi hoida ja vastased ees 2:1. Kes nüüd esimesena ära murrab sellel on kohe trumbid käes.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Martinezi servil vastased ees 30:15.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Klepac lööb pikaks ja 1:1. Põnevus püsib.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Esimene topeltviga Anettilt.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Anetti tagakäepomm ja edu 40:15.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Barthel toob kastanid tulest. Väga ilusti viib võrgus palli ühelt äärelt teisele. Väga tundlikult löödud. Seis 30:15.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Anett servib.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Barthel lööb pikaks ning vastased otsustavas setis ees 1:0.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Anetti kaarpall tahajoonele töötab kenasti. Punkt käes.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Vastased 40:0 ees.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Kolmas sett algab. Servib Klepac.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Nii Anett kui Mona on pingil puhates päris lõbusa olekuga. Tundub, et üks kahest viskas nalja :)

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Anett lõpetab tagakäelöögiga! 6:3 teine sett ja mäng algab nullist.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Barthel klaarib võrgus, edu sees. Neljas settpall.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Ja tulidki vastased välja... 40:40.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Martinez nii täpselt tagumisse nurka, 40:30.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Ai, ai. Nüüd ei olnud Anett valmis ja jäi liikumisega hiljaks. Aga pole hullu.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Kõik sujub. Ees 40:0 ja kolm settpalli.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Kiirelt 30:0 ette.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Anett servib seti võidule.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Murtud ja meie paar ette 5:3!

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Pall pikaks ning 40:0. Kolm murdepalli Barthel / Kontaveitil. Vastased seal veel midagi vaidlevad pukikohtunikuga.

sekeldaja: 3:4 või 4:3 ? pange korda palun

Fänns: Ivar, skoor peaks teistpidi olema! :)

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Hea tõrje Anettilt, 30:0.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Martinezi servil meie paar ette 15:0.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Kuivalt geim Barthelile ja Kontaveitile! Ette 4:3. Mängu küll.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Vastased kasutasid kotkasilma, aga pall oli puhtalt väljas.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Geim kuivalt vastastele ja teises setis tasa 3:3.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Anett jääb võrgus hätta, 15:0.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Juba 40:0 ja Martinezi mängu on tõesti hea vaadata. Väga targalt mängib.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Klepac servib.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Anett otse teiselt servilt lõpetab geimi ja meie paar ees 3:2.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Serv töötab, uuesti tasa.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Edu väljas, vastastel murdepall.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Tasamäng 40:40, Martinez taaskord võrgus ja ei saa palli temast mööda.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Barthel klaarib võrgus olukorra ära, 40:30.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Kuidagi napilt lähevad need pallid kogu aeg pikaks. Tasa 30:30.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Anetti servigeimis kiirelt 30:0 ette.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Aga geim vastastele ja seis tasa 2:2.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Teine punkt veel lisaks.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Seisult 40:0 esimene punkt Barthelile ja Kontaveitile.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Martinez servib. 34-aastane hispaanlanna on olnud paarismängus maailma neljas number. French Openi ja US Openi poolfinalist paarismängus.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Pika pallivahetuse järel vastased eksivad. Väga oluline servigeim käes, seisul 0:40 õnnestus välja tulla. Meie paar ees 2:1.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Edu väljas, aga Anett lööb lendpalli punktiks.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Tasa 40:40. Kõik vaheldub väga kiirelt.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Nüüd saab Barthel otse teisest servist punkti kätte, vastased läksid kohe ründama, aga eksisid.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Kohe midagi ei õnnestu, 0:40.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Nüüd lööb sakslanna palli pikaks, oma servil taga 0:30.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Topeltviga.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Bartheli serv.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Vastased hoiavad servigeimi ja seis 1:1.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Martinez on võrgus väga osav. Kahjuks.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Tasa 30:30, Martinez põrutas tagajoonelt võrku.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Anett ei jää võlgu 30:15.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Kui osavalt Martinez võrgust punkti võttis, 30:0.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Klepac servib.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Aga järgmine serv suurepärane ning teises setis ette 1:0.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Seisul 40:15 lihtviga Anettilt. Lööb palli pikaks.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Mänguliselt on vastased kindlamad. Õnneks töötab Anetti serv, 15:15.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Teine sett algab, Anett servib.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Statistiliselt on praegu kõige suurem vahe teise servi punktides. Vastastel on see näitaja 70 ja meie paaril 25 protsenti.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Barthel lööb võrku, 0:40. Kolm settpalli.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Aga kolme polegi vaja, tuleb kohe esimese pealt. Avasett 31 minutiga otsas, 6:2.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Ja läheb libedalt, vastased ees 30:0.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Martinez servib seti võidule.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Neli punkti järjest vastasele, kes murravad esimeses setis juba kolmandat korda. Seis meie poolt vaadates 2:5.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Barthelilt topeltviga, edu väljas.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Tasa 40:40, ei anta midagi lihtsalt.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Barthel lahendab praegu kenasti. Jällegi punkti vormistamine sakslannalt ja meie paar eduseisus 40:15.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Ette 30:0, Martinezilt lihtviga.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Barthel servib.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Vastased võtavad ikkagi oma ära. Seis 4:2.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Aga nüüd Anett ise eksib. Lööb võrku ja on valmis reketit loopima.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Anettilt kaks head lööki võrgus, teine murdepall.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Anettil löök ebaõnnestus ja murdepall jäi kasutamata, 40:40.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Hiilgav löök Barthelilt. Teise servi tõrje piki otsajoont. Super vaadata!

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Kontaveit tõrjub sisse, tahajoonele. Tasa 30:30.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Barthel ei saa servi kätte.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Vastaste servigeim, seis 15:15.

did_244704: Suutsid oma servi läbi murda.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Edu väljas - oma servigeimis 40:40 seisul vastased (vastane) saavad (saab) punkti. Siis on edu väljas.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Edu sees, Martinez eksib võrgus.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Suurepärane tõrje Klepacilt, 40:40.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Esimest korda õnnestus Kontaveitil ja Barthelil oma servigeimi hoida. Seis 2:3.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Veel üks punkt otse servist.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Serviäss Anettilt, 30:30.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Barthel on nüüd kaks korda näiliselt lihtsates olukordades eksinud.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Tasa 15:15.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Anett servib.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Kui osavalt võttis Klepac ära praegu kaks palli võrgu esiselt. Seis 3:1.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Barthel eksib tagajoonelt ja vastase servil 30:40 taga.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Tasa 30:30.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Barthel võrgu esiselt ja tasa 15:15.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Vastaste servigeim ja esimene punkt neile.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Taas murdegeim ja vastased ette 2:1. Barthel ja Martinez omavahel tagajoonel kõmmutasid, peale jäi hispaanlanna.

Ilmar: Mida tähendab -esu väljas?

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Geimpall Barthelil oli kahtlane, aga loeti ikkagi välja. Kotkasilma ei kasutatud.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Edu väljas, aga Anett toob vajaliku punkti. Ei tabanud küll palli puhtalt, ent pall lendas õigesse kohta.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Barthel viib õige paari uuesti ette 30:15.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Tasa 30:30, Bartheli tagakäsi veab alt, löök pikaks.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Võrgu ping-pong vastastele. Suunati osavalt pall kahe mängija vahele.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: 15:0. Väga kenasti klaaris Anett võrgu esisel olukorra.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Bartheli servigeim.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Kohe tagasi murtud! Vastased eksivad võrgus, 1:1.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Pika pallivahetuse järel punkt vastastele ja seis 30:40.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: 40:15, Anett põrutab tagakäega tühja tsooni

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Vastaste servigeim. Martinez lööb teravalt ja Anett võrgus võimetu.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: 30:15, Barthelilt suurepärane pikki piiri löök.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Vastased murdsid siiski ära. Õnnestunult mängis võrgus Klepac.

Viljar Tammeleht (villu): Kõik õige Ivar aga ega kõik ju teavad, et peale teist ringi üksikmängus enam kergeid vastaseid ei ole eriti veel Wimbledonis ☺

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: 30:40, esimene murdepall pareeritud.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Ja uuesti Anetti eksimus, tõrje tuli pahasti keha alla.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Kaks punkti järjest vastasele, korra eksis Anett tagajoonelt.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Just sellel väljakul läheb kohe mänguks. Soojendus lõppes.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Meie servigeim ja Anett servimas. Kiirelt punkt käes 15:0.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Olud on suvised. Päike särab, õhusooja 25-27 kraadi ümber.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Tänane kohtumine on juba suure tribüüniga väljakul. Esimest korda sel turniiril avaneb Anettil kasutada ka "kotkasilma". Kui on kahtlane pall, siis mängijal on võimalus pall vaidlustada.

pl: Paarismäng on tasuta trenni eest. Seal saad oma servi harjutada ning vastulööke teha. Loomulikult peab ajaliselt klappima. Nagu kommendatoorid ütlesid, et eilsel üksimängul oli näha paarismängimise kasu

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Paarid on väljakul. Kerge soojendus enne kohtumise algust.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Tere Villu. Nii treener kui Anett ise arvavad, et see on pigem hea vaheldus, mis ei lase liialt praadida üksikmängu mõtteid. Treeningud toimuvad nii või naa ka mänguvabadel päevadel ja liigutada tuleb. Iseküsimus on muidugi see, et kui mõlemas liinis kaugele jõutakse, siis ehk kulutab liigselt energiat.

Raido Lepik: Kas kanal 12 ka näitab Aneti paarismängu?

villu: Ma ei saa aru miks ta peab neid paarismänge mängima kui tähtsamad mängud ju ikkagi üksikmängud, kas selline lüke liialt ei väsita. Kaia tegi samamoodi aga oli selgelt näha et ega tal üksikmängus jaksu ei olnud.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Tere kaasa elama Wimbledoni naispaarismängu teise ringi kohtumisele Kontaveit / Barthel - Klepac / Martinez. Poolteist tundi enne kohtumise algust tegid Anett ja Mona treeningväljakul sooja, treenerid said ka reketi kätte võtta.