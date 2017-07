OTSEBLOGI | Kontaveit alustas Wimbledoni teise ringi matši kindla ja kiire setivõiduga!

16. väljakul alustatakse mängudega Eesti aja järgi kell 13.30 ning enne Kontaveidi ja Kasatkina lahingut on kavas kolm matši: esmalt lähevad vastamisi Tatjana Maria - Coco Vandeweghe, seejärel meeste üksikmängus Yuichi Sugita - Adrian Mannarino ning naistest Petra Martić - Denisa Allertova.

Hinnanguliselt võib Kontaveidi mäng alata umbes kell 19.30 või 20.00. Täpne algusaeg selgub vahetult enne matši - see oleneb eelneva kolme mängu kestusest.

Kasatkina asub WTA edetabelis 30., Kontaveit 38. kohal. Vastane jõudis mullu Wimbledonis kolmandasse ringi.

Anett Kontaveit - Darja Kasatkina

Gunnar Leheste: Teise seti esimene geim ikka veel kestab. Seitsmendat korda juba seis tasa.

Gunnar Leheste: Veel üks murdepall Kontaveidile!

Gunnar Leheste: 40:40 Aneti tagantkäelöök läheb napilt auti.

Gunnar Leheste: Tasavägine geim teise seti alustuseks. Kasatkina oli eduseisus, kuid Kontaveit päästis ilusa stopiga viigi ning mängis ennast siis murdepallini.

Marten Tamla: 30-0 pealt Anett natukene kiirustas, aga õnneks servis Anett väga hästi ja otsustavatel hetkedel. Kõik kes on tennist mänginud ja võistelnud teavad, et just sellistel otsustavatel hetkedel on väga raske neid häid serve lüüa.

Gunnar Leheste: 40:30 Anetilt äss, teine settpall.

Gunnar Leheste: 30:30 Teine aut järjest, Kasatkina viigistab.

Gunnar Leheste: Olemas! Esimene sett Kontaveidile 23 minutiga 6:3.

Gunnar Leheste: 30:15 Anett läheb jälle efektset lööki proovima, aga napilt auti.

Marten Tamla: On näha, et Kasatkina proovib ka mängida nüüd agressiivsemalt ja väljakul lähemal.

Gunnar Leheste: 30:0 Taaskord lühike punkt.

Gunnar Leheste: 15:0 Anett teeb oma servigeimile kiire ja terava alguse.

Gunnar Leheste: 5-3 Kontaveit lööb võrku. Kasatkina hoiab raskustega pallingut.

Gunnar Leheste: Edu Kasatkinale.

Gunnar Leheste: 40:40 Kasatkina viigistab.

Gunnar Leheste: 30:40 Anetil settpall.

Gunnar Leheste: 30:30 Kasatkina järjekordne stopp jääb võrgus pidama.

Marten Tamla: Vastane on alguse ärevusest natukene üle saanud, aga Anett on ka järiest paremini mängima hakanud. Anettil esimese servi protsent on 84% siiani, see on supper!

Gunnar Leheste: Kasatkina võitleb end 30:15 eduseisu.

Gunnar Leheste: Kontaveit läheb vastase pallingul 15:0 ette.

Gunnar Leheste: Kolmaski äss ja edu avasetis juba 5-2!

Gunnar Leheste: 40:15 Kontaveidil teine äss juba selles geimis.

Gunnar Leheste: 30:0 Kontaveidi surmav eeskäelöök vastu liikumist täpselt nurka. Ilus vaadata!

Gunnar Leheste: 30:15 Kasatkina üllatab stopplöögiga.

Gunnar Leheste: 4-2 Kasatkina võidab oma pallingu nulliga.

Gunnar Leheste: 40:0 Kontaveidi eeskäelöök läheb napilt auti.

Gunnar Leheste: Kasatkina lööb mängu esimese serviässa ja juhib oma pallingut 30:0.

Marten Tamla: Võrreldes vastasega mängib Anett palju lähemal tagajoonele, mis on kiiretel muruväljakutel tähtis. Kui mängu pilt jääb selliseks, siis ei tohiks küll täna Anettil probleeme tulla.

Gunnar Leheste: 12 minutit mängitud, Kontaveit juhib avasetti juba 4-1!

Gunnar Leheste: Hea serv viib Kontaveidi geimi 30:0 juhtima.

Gunnar Leheste: 3-1 Kasatkina hoiab siiski oma servi.

Gunnar Leheste: 40:30 Kasatkina teeb mängu esimese topeltvea.

Gunnar Leheste: Kasatkina nüüd oma pallingul 40:15 ees.

Marten Tamla: Anett on mängu alguses tempoga kindlalt üle vastasest. Kasatkinal tundub iga löögiga olevat kiire ning raske saada heasse löögiasendisse

Gunnar Leheste: 3-0 Järjekordselt kindel geimivõit Kontaveidile. Matši algusest kulunud vaid 10 minutit.

Gunnar Leheste: 40:15 Vastane lööb kõrge kaarega auti.

Gunnar Leheste: Anett juhib oma servil 30:15.

Tennis: Anett lihtsalt pakatab enesekindlusest!! Iga puude on kuld!

Gunnar Leheste: 2-0 Kasatkinal polnud variantigi! Anett murrab nulliga.

Gunnar Leheste: 40:0 Kolm murdepalli Anetile.

Gunnar Leheste: Kontaveit juhib vastase servil juba 30:0.

Gunnar Leheste: 1-0 Ilus algus! Kasatkina eksib tagantkäe tõrjel. Esimene geim Anetile.

Gunnar Leheste: 40:15 Esimene eksimus Anetilt. Pall maandub võrgus.

Gunnar Leheste: Matš algas Kontaveidi serviga. 30:0 juba eestlannale.

Imro Kirsipuu: Edu sulle.Terve Eesti ja veel palju inimesi maailmast hoiavad sulle pöialt.Näita maailmale mida oskad.Edu veelkord.

Gunnar Leheste: Mängijad on väljakul ja teevad sooja.

Gunnar Leheste: Läbi! Naiste matš läbi ja Kontaveit - Kasatkina võivad väljakule tulla!

Gunnar Leheste: Naiste matši teises setis seis 4:4.

Gunnar Leheste: Naiste mängus on esimene sett läbi, teine algusjärgus.

Gunnar Leheste: Meeste mäng on läbi saanud ja naiste matšis käib esimene sett. Seis 1:1 alles.

Gunnar Leheste: Lõplikult pole välistatud, et Kontaveidi matš viiakse üle mõnele teisele väljakule. Hetkel sellist otsust pole veel tehtud.

Gunnar Leheste: Meeste mäng läks just viiendasse setti. Sellele järgneb veel üks naiste mäng, mis ei alga ilmselt enne kella 19.30-t. Kõige varem võib Kontaveiti väljakule sooja tegema oodata ehk kell 21.

Gunnar Leheste: Meeste mängus on settide seis 2:1. Yuichi Sugita võimuses on nüüd sellel väljakul järgmine paar kiiremini väljakule lasta.

Gunnar Leheste: Mängu endani on veel tublisti aega. Hetkel on käimas meeste mängu kolmas sett (settide seis 1:1), pärast mida on veel kavas naiste üksikmäng.

Gunnar Leheste: Rõõm on teatada, et tänast otseblogi vürtsitab oma kommentaaridega Kontaveidi endine treener Märten Tamla!