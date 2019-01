OTSEBLOGI | Kontaveit alustab Australian Openit ohtliku hispaanlanna vastu

Anett Kontaveit - Sara Sorribes Tormo

Tiafoe on kolmandas setis pääsenud murdega 4:3 ette. Varasemalt oli kummalgi mehel selles setis juba üks servimurre tehtud.

Tiafoe - Gunneswarani kolmandas setis seis 2:2.

Seisuga 6:3 tulebki teine sett Tiafole. Kui ta nüüd kolmandagagi kiirelt ühele poole saaks, võivad Kontaveit ja Sorribes Tormo juba varsti pead riietusruumist välja pista.

15. väljakul on seis lootustandev... Tiafoe on teises setis pärast oma servi loovutamist teinud kaks breiki vastu ja pääsenud 5:3 ette. Kui selle seti ära võidab, siis vajab matšivõiduks ühte setti veel.

Esimese meeste mänguna on lõppenud kohtumine Fernando Verdasco ja serblase Miomir Kecmanovici (ATP 125.) vahel. 26. paigutusega hispaanlane sai 7:6 (5), 6:3, 6:3 võidu. https://twitter.com/AustralianOpen/status/1084640874271715329

Meeste mängus Tiafoe - Gunneswaran, mille lõppu meie ootame, on Tiafoe avaseti kiires lõppmängus 7:6 (9:7) võitnud, teises setis on Gunneswaran ühe murdega 2:1 peal.

Rebecca Peterson (WTA 62.) tegi Sorana Cirsteaga (WTA 84.) ootamatult kiirelt sotid selgeks. Neiu, kelle mõlemad vanemad on eestlased ja kellest Delfi mullu veebruaris Fed Cupi ajal pikema loo tegi, vajas ainult tundi ja kahte minutit, et 6:4, 6:1 võit võtta. Järgmises ringis ootab teda aga juba 30. asetusega Maria Šarapova, kes sai 6:0, 6:0 võidu Kontaveidi Australian Openi paarismängu partneri Harriet Darti (WTA 132.) üle. Paarismänguturniiri avaringis mängivad Kontaveit ja Dart wild cardi saanud Austraalia duo Kimberly Birrell - Priscilla Hon vastu. Selle mängu toimumisaeg pole veel teada. Kindlasti ei ole see täna ega homme.

Kihlveokontorite jägi on Kontaveit muidugi selge soosik. Üks Eesti ennustusportaal pakub näiteks matši võidu koefitsendiks 1.17 (Kontaveit) vs 5.30 (Sorribes Tormo).