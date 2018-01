OTSEBLOGI | Kontaveidi ja Kanepi teise ringi matšideni on veel aega. Vaata, mida põnevat Australian Openil täna juhtunud on!

Kanepi kohtub Austraalia lahtiste teises ringis Puerto Rico esindaja Monica Puigiga (WTA 58.). Kanepi ja Puig tulevad väljakule kolmanda väljaku neljandas kohtumises. Esimene mäng sellel väljakul algab Eesti aja järgi kell 2.00 öösel. Enne Kanepi ja Puigi kohtumist on kavas kaks meeste teise ringi matši ning üks naiste teise ringi mäng. Seega võiks Kanepi ja Puig väljakule pääseda vahemikus 8.00-10.00.

Kanepi ning 24-aastane Rio de Janeiro olümpiavõitja Puig kohtusid seni esimest ja viimast korda 2015. aastal Hobarti turniiri avaringis, kus eestlanna võttis kindla 6:4, 6:1 võidu. Kanepi on suure slämmi turniiridel jõudnud kuuel korral veerandfinaali, Puigi parimaks saavutuseks on 2013. aastal Wimbledonis neljandasse ringi jõudmine.

Kontaveit ja tema teise ringi vastane Mona Barthel (WTA 53.) mängivad kaheksandal väljakul. Nende puhul on tegemist selle platsi päeva kolmanda kohtumisega. Ka sel väljakul algab esimene mäng Eesti aja järgi kell 2.00. Enne Kontaveidi ja Bartheli matši on sel väljakul kavas kaks meeste teise ringi matši. Seega võiks Kontaveit väljakule pääseda Eesti aja järgi kolmapäeva hommikul vahemikus 6.00-8.00.

22-aastane Kontaveit ja 27-aastane Barthel seni varasemalt omavahel kohtunud ei ole.

27-aastane Barthel on oma läbi aegade parima suure slämmi turniiri mänginud just Austraalias, kus ta jõudis mullu neljandasse ringi. Kontaveidi jaoks on kõige edukamaks olnud 2015. aasta US Open, kus ta jõudis samuti neljandasse ringi.

Kaia Kanepi ja Anett Kontaveit Australian Openi 2. ringis

Gunnar Leheste: Seisud 3. ja 8. väljakult... Kanepi mängule eelnev Millman - Dzumhur on alles kolmandas setis, bosnialane juhib 2:1 (settide seis 1:1). Karlovic ja Sugita, kelle järgi ootab Kontaveit, alustasid mõni aeg tagasi viiendat otsustavat setti.

Gunnar Leheste: Jo-Wilfried Tsonga võitis maratonmatši kanadalase Shapovalovi vastu 3:6, 6:3, 1:6, 7:6 (4), 7:5. Matš kestis 3 tundi ja 37 minutit. https://twitter.com/AustralianOpen/status/953504336725684225

Gunnar Leheste: Maailma esireket Rafael Nadal alustab teise ringi kohtumist argentiinlase Leonardo Mayeri (ATP 52.) vastu. https://twitter.com/AustralianOpen/status/953501446120488960

Gunnar Leheste: Wozniacki tegi võimsa tagasituleku ja võitis otsustava seti noore horvaatlanna vastu 7:5. Järgmises ringis on maailma teise reketi vastaseks Kiki Bertens (HOL) või Nicole Gibbs (USA). Foto: AFP/Scanpix

Gunnar Leheste: Kas Wozniacki tuleb tõesti rongi alt välja? 1:5 kaotusseisust on otsustavas setis saanud 4:5. Taanlanna asub kohe ise servima.

Gunnar Leheste: Show Court 3 Arenal lõppes just esimene sett, bosnialane Dzumhur võitis selle 7:5. 8. väljakul juhib Karlovic Sugita vastu settisega 2:1. See mäng on kestnud 2 tundi ja 38 minutit. Kui need matšid läbi saavad, on Kanepi - Puigi ja Kontaveit - Bartheli kord.

Gunnar Leheste: 21-aastane Jana Fett (CRO) murdis just Wozniacki servi ja juhib otsustavas setis 5:1. Foto: AFP/Scanpix

Gunnar Leheste: Telekas tasub keerata Eurospordi peale. 1. kanalil on Wozniacki noore horvaatlanna Fetti vastu otsustavas setis 1:3 taga, teises alustavad Tsonga ja Shapovalov viiendat setti. https://twitter.com/AustralianOpen/status/953486862890409984

Gunnar Leheste: Federeri treeningust tehti otseülekannet: https://www.facebook.com/AustralianOpen/videos/10156088385378615/

Gunnar Leheste: Show Court 3 väljakul on australlase ja bosnialase matšis käimas alles teine geim, kuid juba on parajalt kino saanud. Ühel pool hullud Bosnia jalkafännid, keda on umbes kümmekond (häält teevad 100 eest), teisel pool Austraalia fännid üle terve tribüüni, kes ka just suu peale kukkunud pole. Mängijad kaebavad, pukikohtunik peab tegelema korra loomisega.

Gunnar Leheste: 8. väljaku teises kohtumises on Sugita viigistanud settide seisu 1:1-le. Mõlemad setid lõppesid kiires lõppmängus. Kestnud on see juba tund ja 54 minutit. Emb-kumb mängijatest peab kaks setti veel võitma, et Kontaveit ja Barthel platsile pääseksid.

Gunnar Leheste: Wozniacki (WTA 2.) võttis end 21-aastase horvaatlanna vastu mängides teises setis kokku. Aga matš pole tal kaugeltki veel käes. https://twitter.com/AustralianOpen/status/953480154268889089

Gunnar Leheste: Melbourne'is on hetkel üle 28 kraadi sooja. Homme ja ülehomme külastab võistluspaika raju kuumalaine. Foto: AFP/Scanpix

Gunnar Leheste: Show Court 3 väljakul oodati pool tundi Millmani ja Dzhumuri, kes nüüd alles läbi koridoride areenile jalutavad. Tundub, nagu poleks esimese matši enneaegse katkestamisega osanud keegi arvestada.

Gunnar Leheste: Ilus punkt peaväljakult, kus kanadalane Shapovalov (ATP 51.) madistab 15. asetatud Tsongaga ning juhib settidega 2:1. Neljandas setis on seis 2:2. https://twitter.com/AustralianOpen/status/953476149450981376

Gunnar Leheste: 8. väljakult varajastele ärkajatele kahjuks häid uudiseid ei tule. Karlovic võitis avaseti Sugita vastu 7:6 (7:3) ja juhib teises alles 3:2. See matš on kestnud tund ja 20 minutit.

Gunnar Leheste: Show Court 3 väljaku teine kohtumine sai just läbi. Slovakitar Rõbarikova võttis belglanna Flipkensi vastu 6:4, 0:6, 6:2 võidu (matši kestus 1h 45min) Väljakule tulevad austraallane Millman ja bosnialane Dzumhur, nende järel Kanepi ja Puig.

Gunnar Leheste: Caroline Wozniacki kaotas esimese seti Jana Fettile (WTA 119.) 3:6. Horvaatlanna lõi 13 äralööki taanlanna 4 vastu! Foto: AP/Scanpix

Gunnar Leheste: Kunagisel juunioride esinumbril Belinda Bencicil ongi lips läbi. Teine sett sai ka kiirelt otsa. Tailanna KumKhum võitis 6:1, 6:3. https://twitter.com/AustralianOpen/status/953464303004262400

Gunnar Leheste: Flipkensi ja Rõbarikova mängus Show Court 3 väljakul algab kohe otsustav sett. Esimese võitis Rõbarikova 6:4, teise Flipkens 6:0. Meenutame, et seal on enne Kanepi - Puigi veel üks meeste matš vahel.8. väljakul madistavad (üks mäng enne Kontaveiti) Ivo Karlovic ja Yuichi Sugita esimest setti. Sugita juhib 6:5 ja asub ise servima.

Gunnar Leheste: Eurosport 1 näitab maailma teise reketi Caroline Wozniacki kohtumist horvaatlanna Jana Fettiga (WTA 119.), kes murdis avageimis taanlanna pallingu.

Gunnar Leheste: Sõnumeid Show Court 3-lt... Rõbarikova võitis avaseti Flipkensi vastu 6:4 ning on teises 0:2 taga. Pärast seda matši on kavas veel üks meeste matš ja pärast seda Kanepi - Puig. Flashscore.com pakub Kontaveidi mängu alguseks 6.30, Kanepil suisa 8.00. Kõik võib muidugi muutuda, kui keegi varasematest loobumisvõidu peaks andma.

Gunnar Leheste: Uudiseid teistelt väljakutelt... Šveitsi tõusev täht Belinda Bencic (WTA 98.), kes avaringis võttis maha Venus Williamsi, kaotas avaseti kvalifikatsioonist tulnud tailannale Luksika Kumkhumile (WTA 125.) 1:6! Foto: AFP/Scanpix

Gunnar Leheste: 8. väljaku esimene kohtumine sai läbi. Andreas Seppi sai kindla võidu kolmes setis. Nüüd tulevad väljakule Ivo Karlovic ja Yuichi Sugita, pärast neid juba Barthel ja Kontaveit.

Gunnar Leheste: 15-aastane ukrainlanna jätkas võidukalt... http://sport.delfi.ee/news/tennis/maailm/video-ukraina-imelaps-jatkab-austraalia-lahtistel-ajaloo-umber-kirjutamist?id=80812287

Gunnar Leheste: Kõigi eelduste kohaselt peaks täna varem väljakule tulema Kontaveit, kuid see pole enam nii väga kindel, sest Show Court 3 peal lõppes üks meeste mäng enneaegselt. Gilles Simon andis seisul 2:6, 0:3 loobumisvõidu Pablo Carreno Bustale ning seal käib juba väljakule teine mäng, milleks on Kirsten Flipkens - Magdalena Rõbarikova (seis avasetis 2:2).8. väljakul, kuhu tulevad Kontaveit ja Barthel, on käimas veel esimene mäng Andreas Seppi - Yoshihito Nishikora. Seppi võitis kaks esimest setti 6:1 ja 6:3, kolmandas on seis 4:4. Enne Kontaveidi matši on seal kavas veel üks meeste mäng.