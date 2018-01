OTSEBLOGI | Kas lähevadki omavahel kokku? Kanepi kohtub Australian Openil kogenud hispaanlannaga, Kontaveit Läti komeedi Ostapenkoga

Kaia Kanepi ja Anett Kontaveit Australian Openi 3. ringis

Gunnar Leheste: Kontinen ja Peers kaotasid esimese seti Moldova-Korea paarile üllatuslikult 4:6. Nüüd tasub olla selle poolt, et üllatajad ka teise seti ära võtavad, siis saavad Kanepi ja Suarez-Navarro väljakule.

Gunnar Leheste: Mida pakuvad kihlveokontorid? Kiire ringkäik Eesti suuremates ennustusportaalides ütleb, et Kanepi on Suarez-Navarro vastu favoriit (1.45 vs 2.75/2.80) ning Kontaveit pigem mitte (2.20/2.18 vs Ostapenko 1.67/1.68).

Gunnar Leheste: Siin on üks põhjuseid, miks me ei saa Kanepi ja Suarez Navaroo mängu juba kell 8 jälgima hakata. Päeva esimeses mängus Show Court 2 väljakule tulnud britt Edmund ja grusiin Basilašvili pidasid kolm ja pool tundi kestnud lahingu, millest näiteks see geim kujunes 20 minuti pikkuseks! https://twitter.com/AustralianOpen/status/954183113625690113

Gunnar Leheste: Meeste paarismäng, tuletame meelde, käib kahe seti võiduni. Ehk kui Kontinen ja Peers on tublid, võib lõppeda mäng näiteks 6:4, 6:4, kui vähem tublid, siis on üks sett veel. Hetkel on seis avasetis 2:1.

Michel Lehtmets: Tere hommikust ka minu poolt, lugupeetud tennisesõbrad! Kaia tänane ülesanne tundub paberi peal pisut lihtsam kui Anetti oma, aga nagu teame, on pall tennises väga ümmargune, ja eriti veel naiste mängus. Kanepi kindlasti täna väga riskida ei tohiks ja oma keskmise välja mängimisel peaka ta ikkagi jõuga hispaanlannast üle olema. Anett peab kindlasti vältima sellist mängu nagu Ostapenko harrastab. Tal ei ole vaja kellelegi tõestada, et ta suudab palli sama kõvasti lüüa kui lätlanna. Kui ta suudab kahe jalaga maa peale jääda, siis on ka temal hea võimalus 4. ringi jõuda.

Gunnar Leheste: See muinasjutt sai paraku läbi... http://sport.delfi.ee/news/tennis/maailm/maailma-neljas-reket-lopetas-australian-openil-15-aastase-imelapse-teekonna?id=80837691

Gunnar Leheste: Naiste paarismäng on läbi. Tšehhitarid Safarova ja Strycova (4. asetus) ei vääratanud ja võtsid teises ringis kindla 6:2, 6:2 võidu Rumeenia - Ukraina paari Olaru - Savtšuki üle. Enne Kanepi mängu tulevad veel areenile Moldova-Korea duo Albot-Chung ja Soome-Austraalia paar Kontinen-Peers (2. asetus). Kõigi eelduste kohaselt ei tohiks Kontinentil ja Peersil suuri probleeme tekkida ja see mäng venima ei hakka. Loodame!

Gunnar Leheste: Väljakul, kuhu täna tulevad Kanepi ja Suarez Navarro (Show Court 2), on käimas teine kohtumine. Naiste paarismängus on läbi esimene sett. Pärast seda matši on veel kavas meeste paarismäng, kus üks osalistest on soomlane Henri Kontinen.