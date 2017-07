OTSEBLOGI | Kas Kontaveit pääseb ka paarismängus kolmandasse ringi?

ANETT KONTAVEIT/MONA BARTHEL - ANDREJA KLEPACI/MARIA MARTINEZ

kamby: kas nettist ka saab kuskilt vaadata?

pl: Paarismäng on tasuta trenni eest. Seal saad oma servi harjutada ning vastulööke teha. Loomulikult peab ajaliselt klappima. Nagu kommendatoorid ütlesid, et eilsel üksimängul oli näha paarismängimise kasu

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Paarid on väljakul. Kerge soojendus enne kohtumise algust.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Tere Villu. Nii treener kui Anett ise arvavad, et see on pigem hea vaheldus, mis ei lase liialt praadida üksikmängu mõtteid. Treeningud toimuvad nii või naa ka mänguvabadel päevadel ja liigutada tuleb. Iseküsimus on muidugi see, et kui mõlemas liinis kaugele jõutakse, siis ehk kulutab liigselt energiat.

Raido Lepik: Kas kanal 12 ka näitab Aneti paarismängu?

villu: Ma ei saa aru miks ta peab neid paarismänge mängima kui tähtsamad mängud ju ikkagi üksikmängud, kas selline lüke liialt ei väsita. Kaia tegi samamoodi aga oli selgelt näha et ega tal üksikmängus jaksu ei olnud.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Tere kaasa elama Wimbledoni naispaarismängu teise ringi kohtumisele Kontaveit / Barthel - Klepac / Martinez. Poolteist tundi enne kohtumise algust tegid Anett ja Mona treeningväljakul sooja, treenerid said ka reketi kätte võtta.