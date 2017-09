OTSEBLOGI | Kanepi US Openi kolmanda ringi mäng läks otsustavasse setti

Võimsat tagasitulekut tegev Kaia Kanepi (WTA 418.) peab täna USA lahtistel tennisemeistrivõistlustel kolmanda ringi kohtumise 19-aastase jaapanlanna Naomi Osaka (WTA 45.) vastu. Delfi toob matši käigu lugejateni otseblogi vahendusel.

Mäng peetakse viienda väljaku teise kohtumisena. Esimene matš, kus astuvad väljakule Anett Kontaveidi avaringis kukutanud Lucie Safarova ja jaapanlane Kurumi Nara, algab Eesti aja järgi kell 18.

US Openil on Haiti juurtega Osaka jõudnud kolmandasse ringi teist aastat järjest. Õigupoolest on see ta laeks jäänud kõigil neljal suure slämmi turniiril. Mullu kaotas ta New Yorgis lõpuks ameeriklannale Madison Keysile kolmes setis.

32-aastase Kanepi parim saavutus US Openil on olnud 2010. aasta veerandfinaal, kus tuli alla vanduda venelannale Vera Zvonarjovale.

Avaringis kukutas Osaka konkurentsist endise maailma esireketi Angelique Kerberi (WTA 6.) 6:3, 6:1, teises ringis tuli tal kolm setti maadelda tšehhitari Denisa Allertovaga (WTA 90.). Kvalifikatsioonist läbi tulnud Kanepi alustas põhiturniiri kolmesetilise võiduga 37-aastase itaallanna Francesca Schiavone (WTA 77.) üle ning jätkas kindla 6:4, 6:2 võiduga belglanna Yanina Wickmayeri (WTA 129.) vastu.

Kanepi ja Osaka matši võitja läheb neljandas ringis vastamisi kas lätlanna Jelena Ostapenko (WTA 12.) või venelanna Darja Kasatkinaga (WTA 38.).