OTSEBLOGI | Kaia Kanepi võitleb US Openil tugeva ameeriklannaga pääsu eest poolfinaali

KAIA KANEPI - MADISON KEYS

Kanepi tundub kuidagi tujutu. Või närvis?

Keys hoiab pallingugeimi muretult ja juhib 4:1.

Keys on mängu käima saanud, Kanepi mitte. Kolm lihtviga järjest.

Aut ja Keys juhib 3:1.

Kanepi eksib. Kaks murdepalli Keysil.

Keysil veab, võrgupuutest punkt. 15:30.

15:15.

Keys on löönud juba neli ässa ja tõrjunud kolm murdepalli.

Geim siiski Keysile.

Ja päästab mõlemad. Tasa mäng.

Keys väristab meeletult palju. 40:15. Kaks murdepalli Kaiale.

Kanepi saab mängu esimese tõrjepunkti. 15:15.

Kanepi vastab sama kiiresti. 1:1. Kui samas tempos läheb, on matš poole tunniga läbi.

Keys eksib kaks korda. 30:0.

Ei läinud minutitki, kui 0:1.

Kehv tõrje, 0:40.

Teine äss.

Ja alustab ässaga eestkäe nurka.

Keys servib esimesena.

Läheb lahti.

Kanepi on taaskord mustas tennisekostüümis.

Mängijad tulevad väljakule.

Olukord on kummaline, sest juba kolm ameeriklannat on veerandfinaali jõudnud, jõuab ka Keys, ongi All American.

Suure mängu alguseni on loetud minutid. Keys on Kanepist kümnend noorem, kuid juba suurturniiri poolfinaalis mänginud - tunamullu Austraalia lahtistel. Kanepi on piirdunud veerandfinaalidega. Ehk täna murdub barjäär.