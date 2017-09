OTSEBLOGI | Kaia Kanepi võitis US Openi kaheksandikfinaalis esimese seti!

KAIA KANEPI - DARIA KASATKINA

Jälle edu sees. Mängi lihtsalt, Kaia!

Tasa mäng.

Edu sees - võimas löök piki piiri.

Tasa mäng.

Ja edu väljas - Kasatkina imeline tõrje.

Pagan, 40:40.

40:30.

40:15.

Kanepilt topeltviga, 30:15.

30:0.

15:0 meile.

Kanepi kaotab geimi, kuid on ikka murdega ees. Go, Kanepi!

https://twitter.com/TennisPublisher/status/904800485638623235

Kasatkina juhib 40:15.

https://twitter.com/dafea/status/904799738301751297

Naljahambad! https://twitter.com/Allium_II/status/904799040294068229

https://twitter.com/Razorbilly1/status/904799496890179584

Kanepi võidab geimi nulliga! 4:1!

Kasatkina üritas palliga pealtvaatajat vigastada: 30:0.

Kõige pikem pallivahetus esimeses setis: https://twitter.com/usopen/status/904797959702933504

Kolmas kord saab Kasatkina stopperiga kõrvetada - servi murdmine ja 3:1 meile!

Nii, kui Kasatkina Kanepit tagajoonel ei hoi, tuleb ära: 40:15. Kaks murdepalli.

Kasatkina topeltviga, kuid siis hea rünnak: 15:15.

0:40 pealt välja tulla... Kanepi on kõva!

Äss ja äralöök ja geim meile! Tak deržat, nagu Venemaal öeldakse!

Lihtvigu Kanepil 25, vastasel 13.

Kanepilt hea serv ja siis kaks head rünnakut otsa - 40:40.

https://twitter.com/DaveJamesafp/status/904796899357712384

Ja siis võrku - 0:40.

Pagan küll, Kanepi lööb kaks palli pikaks - 0:30.

Geim Kasatkinale, 1:1.

Kasatkina mängib kaks korda Kanepi väljakult välja ja ründab: 15:40.

Kanepi aimab teise stopperi järjest: 15:15.

https://twitter.com/ytsejam01/status/904795231836622851

Ja lööb siis jõuliselt nurka ning vastane uhab palli võrku. Geim meile!

Teise seti avageimis, oma servil, läheb Kanepi 30:0 ette, kuid teeb siis kaks viga.

https://twitter.com/WTA_insider/status/904794585678958594

KAIA VÕIDAB ESIMESE SETI 6:4!

Kaiale settpall.

https://twitter.com/livetennis/status/904791182689132544

Kahjuks ei anna Kasatkina veel selles setis alla ning murrab Kaia servi. 5:4 eestlanna kasuks.

SUPER KAIA! Kanepi murrab lõpuks vastase servi ning juhib kohtumist 5:3

Kaia võib täna jõuda vägeva statistilise tähiseni. Läbi kvalifikatsiooni veerandfinaali, mida on suudetud US Openi naisüksikmängus vaid korra, 36 aasta eest! https://twitter.com/TennisPublisher/status/904791615117643781

Kaiale murdepall, kuid vastane päästab.

Samal ajal on käimas veel teinegi naisüksikmängu kaheksandikfinaal: https://twitter.com/usopen/status/904791366894592002

https://twitter.com/fearhand4/status/904789884979773440

Kanepi hoiab enda servi ning rebib jälle ette. 4:3

Lühidalt: mängus põrkuvad kaks erinevat stiili - ründav ja jõuline Kanepi ning kaitsev, palle tagasi ajav Kasatkina. Võrreldes eelmise ringi mänguga on Kanepil hoopis teistsuguse stiiliga vastane, Naomi Osaka oli sarnaselt Kanepile ründav mängija. Kasatkina saab aga rakendada sarnast taktikat, mis eelmises ringis kui ta alistas agressiivse mängustiiliga Jelena Ostapenko.

Kasatkina kahjuks hoiab oma servi ning viigistab seisu. 3:3

30:15 Kasatkinale

US Openi kodulehel mängu eel: Daria Kasatkina vs. Kaia KanepiIn general, this matchup will be similar to Kasatkina's last match, and entirely different for Kanepi. The Estonian faced a fellow big-hitter in Naomi Osaka, surviving a three-set battle in the third round. Kasatkina will attempt to put as many balls back in play as possible and use Kanepi's aggression against her. She did a good job of that after a slow start against French Open champion Jelena Ostapenko, eventually ousting arguably the most aggressive player on tour, 6-3, 6-2.

Kaia on suurepärases hoos! Kolmas geimivõit järjest ja eestlanna läheb juhtima 3:2

30:30.

Kaia oli geimi juhtimas 40:0, kuid lasi Kasatkinal võtta kaks lihtsat punkti. Siiski suutis Kanepi vastase servi murda ning viigistas seisu. 2:2.

Kaia ei loovuta vastasele ühtegi punkti, ning saab esimese geimivõidu. 1:2.

Kaia võitles südikalt vastu, kuid Kasatkina suurendab edu 2:0.

40:30 Kasatkinale.

Esimeses geimis Kasatkina murrab kohe Kaia servi ja läheb juhtima 1:0.

Kanepi on taas üleni mustas nagu femme fatale - eelmise kohtumise ta selles vormis igatahes võitis.

Tennisistid tulid väljakule soojendust tegema.

Mõned minutit tagasi lõppes Louis Armstrongi nimelisel väljakul meeste üksikmängu matš Andrei Rublevi ja David Goffini vahel. Kohe peaks algama ka Kanepi ja Kasatkina vaheline kohtumine.