OTSEBLOGI | Kaia Kanepi võitis Limoges'i avaringis esimese seti belglanna vastu 24 minutiga!

Peaväljakul peetav kohtumine algab Eesti aja järgi eeldatavalt vahemikus 16.30 - 17.30. Delfi vahendab kohtumise kulgu tekstipõhises otseblogis.

Turniiri auhinnafond on 115 000 eurot. Üksikmängu võitja teenib 16 129 eurot ja 160 WTA edetabelipunkti. Kõrgeimat asetust omab maailma edetabelis 38. positsioonil olev prantslanna Alize Cornet. Kanepil on seitsmes asetus.

Kaia Kanepi - Maryna Zanevska

0-1 Kanepi sai kaks punkti kätte, aga Zanevska hoidis oma servi.

6-1 Esimene sett käes!

5-1 Kanepi servimurre. Nüüd asub ise seti võidule servima.

4-1 Kanepi hoidis servi. Esimene sett paistab kergelt kätte tulevat.

3-1 Kanepi murdis teist korda vastase servi.

2-1 Kanepi hoidis oma servi.

1-1 Kanepi murdis kohe vastu!

0-1 Zanevska alustas servimurdega.

Kanepi servigeimis seis 30:30.

Matš on alanud! Esimene punkt läks Zanevskale.

Kanepi on saanud servimisõiguse.

Matš on lõppenud! Ootame Kaiat.

Pacquet vähendas kaotusseisu 3:5-ni, kuid Ponchet asub nüüd servima matši võidu peale.

Ponchet on teises setis 5:2 ees. Lootust on, et saab kohe läbi.

Esimene sett Paquet' ja Ponchet' mängus on viimaks lõppenud. Ponchet võitis selle 7:5. Teise seti algus tõotab kahjuks või õnneks sama pingelise heitluse jätku.

Prantslannad maadlevad ikka isuga. Avasetis seis 5:5. Kanepi ja Zanevska ei tule ilmselt platsile enne poolt seitset.

Kaks prantslannat on omavahelises mängus jõudnud esimese seti 3:3 viigiseisuni.

Hetkel käib veel Pauline Parmentieri (FRA) ja Olga Saez Larra (ESP) kohtumine (seis 3:6, 6:2, 3:2 esimesele). Enne Kanepit ja Zanevskat tulevad veel väljakule Chloe Paquet ja Jessika Ponchet. Sellest paarist tuleb Kanepile edu korral järgmine vastane. Livescore portaalides on meid huvitava matši algusajaks märgitud 18.00.