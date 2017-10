OTSEBLOGI | Kaia Kanepi teeb esimese mängu pärast US Openi triumfi

Tennisist Kaia Kanepi (WTA 110) on tagasi võistluskarussellil. Pärast üliedukaks kujunenud Suure slämmi turniiri US Openit võttis Kanepi enam kui kuuks ajaks aja maha. Täna alustab ta Moskvas mänge kõrgetasemlise WTA turniiri Kremlin Cup kvalifikatsioonis.

Kanepi esimeseks vastaseks on 22-aastane ukrainlanna Olga Iantšuk (WTA 261). Pärast US Openi kvalifikatsiooni, kus Iantšuk kaotas kohe esimeses ringis on ta mänginud Batumis, Peterburis ja Kiievis ITF-i turniire. Kiievis jõudis finaali välja.

Kanepi ja Iantšuki mäng peetakse täna teise väljaku kuuenda mänguna. Esimene mäng stardib kell 10, eeldatavalt võiks Kanepi väljakule tulla 17.30 paiku.

Kaia Kanepi - Olga Iantšuk 2:1. Kanepi suudab siiski murda! Ukrainlanna suudab viigistada 40:40-le. Kanepi pääseb 40:15 ette ja saab mängu esimesed murdepallid. 1:1. Kanepi suudab samuti oma esimese pallingugeimi võita, 0:1. Iantšuk hoiab esimest servigeimi. Mäng on alanud Iantšuku servigeimiga.

Põhitabelisse pääsuks on vaja võita kolm matši, Kanepil on kvalifikatsioonis kõrgeim asetus.

Kopsaka auhinnarahaga Kremli karikaturniiril on esimese paigutusega viimasel kahel aastal samal turniiril triumfeerinud venelanna Svetlana Kuznetsova (WTA 8). TOP-20 mängijatest osalevad veel prantslanna Kristina Mladenovic (WTA 13) ja lätlanna Anastasija Sevastova (WTA 17). Põhitabeli mängud algavad teisipäevast.

Kuus aastat tagasi jõudis Kanepi Kremli karikaturniiril finaali, kus kaotas 6:3, 6:7(1), 5:7 Dominika Cibulkovale.