OTSEBLOGI | Kaia Kanepi peab US Openi kvalifikatsioonis otsustava mängu

Aasta viimase Suure Slämmi turniiri US Openi põhitabelisse pääseda üritaval Kaia Kanepil seisab täna õhtul ees viimane tõke: kvalifikatsiooni kolmandas ringis tuleb alistada Taiwani tennisist Su-Wei Hsieh.

31-aastane Hsieh oli veel neli aastat tagasi koguni maailma 23. reket, kuid on viimases WTA edetabelis langenud 101. kohale. Pika võistluspausi järel taas tennisekarussellile naasev Kanepi on samal ajal 420. positsioonil, kuid on kvalifikatsioonis juba alistanud nii maailma 184. kui 145. reketi.

Kanepi ja Hsieh on omavahel varem kohtunud kahel korral: nii 2010. aastal Cincinnatis kui 2015. aastal Wimbledonis jäi peale taiwanlanna.

Põnev kohtumine toimub US Openil täna kaheksanda väljaku esimese matšina ning algab kell 18.00. Delfi Sport kajastab Kanepi matši otseblogi vahendusel.