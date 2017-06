OTSEBLOGI: Kaia Kanepi jätkab Wimbledoni kvalifikatsiooni maailma 166. reketi vastu

Eesti kunagine esireket Kaia Kanepi jätkab oma seni võidukat tagasitulekuretke Wimbledoni Suure Slämmi turniiri kvalifikatsioonis, kus teises ringis tuleb eestlannal rinda pista Austraaliat esindava Arina Rodionovaga.

Venemaal sündinud, kuid viimased kolm aastat Austraalia värvides võistlev Rodionova pole oma karjääri jooksul WTA edetabelis väga kõrgel kohal olnud - tema tippmargiks on seni jäänud 2010. aastal saavutatud 157. rida.

Suure Slämmi turniiridel pole ta kunagi esimesest ringist kaugemale jõudnud, Wimbledonis pole Rodionova aga isegi põhiturniirile pääsenud.

Kolmest ringist koosneva kvalifikatsiooni alustuseks alistas pika mängupausi tõttu hetkel alles maailma 544. numbriks olev Kanepi hollandlanna Lesley Kerkhove 6:1, 7:5.

"Tundsin end hästi – ei saanudki kuidagi aru, et pole tükk aega suurtel turniiridel kaasa löönud. Aga parema ülevaate seisundist saab, kui tuleb mängida mitu päeva järjest," sõnas Kanepi eile Delfile. "Arvan, et igaüks, kes juba kvalifikatsiooni mängima tuleb, mõtleb põhitabelisse pääsust. See on ka minu esimene eesmärk. Kui õnnestub, siis vaatame edasi. Igatahes tunnen end praegu igas mõttes väga hästi."

Kui Wimbledonis vihma ei saja, algab Kanepi ja Rodionova kohtumine Eesti aja järgi kell 13.00. Delfi kajastab mängu otseblogi vahendusel.