OTSEBLOGI | Kaia Kanepi alustab Wimbledoni turniiri 21-aastase hispaanlanna vastu. Pärast rabedat algust end kogunud Kanepi kaotas siiski napilt esimese seti

Nii Kaia Kanepi kui ka Anett Kontaveit alustavad täna Wimbledoni Suure slämmi turniiri.

Kontaveit peab kohtumise tšehhitari Denisa Allertova vastu 17. väljaku teise kohtumisena, Kanepi mängib 8. väljakul Sara Sorribes Tormo vastu neljandana. Mõlemal väljakul algavad matšid Eesti aja järgi kell 13.30.

Kaia Kanepi - Sara Sorribes Tormo Kanepi tuli raskest seisust välja, kuid paraku kaotas napilt esimese seti. Tormo võidab esimese seti kiires lõppmängus 7:5! Tormole neljas punkt järjest, seisul 6:5 hispaanlannal settpall. Kanepil polnud õnne, võrgupuutest lendab auti. 5:5. Tormo mängib võrgu pealt kindlalt, Kanepi hetkel ees 5:3. Kanepi lööb tugevalt tagantkäega. Juhib kiiret lõppmängu 4:2. Kanepi ees 3:1. Kiires lõppmängus hetkel seis 1:1. Esimeses setis tuleb kiire lõppmäng! Tormolt topeltviga, Kanepil kasutada kolm murdepalli, 40:0. Kanepilt veel üks topeltviga ning järjekordne servimurre selles setis. Tormo ees 6:5. Kanepilt topeltviga, Tormol kasutada 3 murdepalli. Tormo juhib Kanepi servigeimis 30:0. 2:5 pealt tuli Kanepi välja ning esimeses setis seis 5:5. Kanepi viigistab! Tormolt järjekordne topeltviga, Kanepil kaks murdepalli kasutada. Tormo servigeimis seis 15:15. Pärast kolme settpalli tagasi mängimist on Kanepi saanud mängu käima paremini, esimene sett 4:5. Kanepi juhib oma geimi 30:15. Mõlemalt mängijalt on juba tulnud neli topeltviga. 0:40 pealt tuleb Kanepi tagasi ja murrab hoopis ise Tormo servi, 3:5. Kanepil omakorda murdepall kasutada. Kanepi pidas ka kolmanda settpalli vastu, seis tasa 40:40. Kanepi lööb suurepärase stoppi võrgu ette, 30:40. Tormolt topeltviga, 15:40. Tormol kolm settpalli, 0:40. Tormo mängib kaitses hästi ja Kanepi eksib võrgu pealt. 0:30. Tormol kasutada murdepall, 30:40. Kanepi lööb auti eestkäelöögi, Tormo murrab taas ja asub servima seti võidu peale. Kanepilt topeltviga, 30:30. Kanepi juhib oma servigeimi 30:15. Esimeses setis seis 2:4. Kanepi murrab ühe geimi tagasi! Tormo lööb võrku, Kanepil murdepall. Kanepi võitleb vastu, seis geimis võrdne 40:40. Tormo näitab hetkel selgelt paremat mängu, juhib oma geimi 30:15. Tormo on juba peal kahe murdega, esimeses setis Kanepi maas 1:4. Kanepilt tugev serv, 30:40. Tormol kasutada 3 murdepalli, 0:40. Kanepi lööb auti, oma servigeimis taga 0:30. Kanepi tõrjub servi auti, Tormo võidab oma geimi ja juhib 3:1. Kanepi sunnib Tormo eksima, seis võrdne 30:30. Kanepi lööb tugevalt tagantkäega palli võrgu pealt maha, 15:30. Kanepi mängib võrgus teravalt, võidab oma servigeimi. Kanepi oma geimis ees 40:0. Kanepilt suurepärane punkt. 15:0. Tormo suudab siiski oma servigeimi hoida. Tormo ees esimeses setis 2:0. Teine geim on osutunud väga tasavägiseks. Mõlemal on olnud mitu geimpalli, hetkel seis jälle võrdne 40:40. Kanepi lööb võrku, seis võrdne 40:40. Kanepil kasutada murdepall. Tormo tuli järgi, 30:30. Kanepi ees 30:0 teises geimis. Kanepi lööb tagantkäe võrku. Tormo murrab alustuseks Kanepi servigeimi. Tormo lööb teravalt eestkäega diagonaali, kolmas murdepall temal. Kanepilt kaks punkti järjest, 40:40. Tormol juba kasutada kaks murdepalli, 40:15. Tormo lööb võrku, kuid juhib Kanepi vastu 30:15 avageimi. Kohtumine algas! Tere õhtust tennisesõbrad! Peatselt on algamas kohtumine Kaia Kanepi ja Sara Sorribes Tormo vahel.

8. ja 17. väljaku ajakavad:

COURT 8 - 11:30 (kohalik aeg)

1 Daria Gavrilova (AUS) [26] 25 vs Zarina Diyas (KAZ) 26

2 Diego Schwartzman (ARG) [14] 113 vs Mirza Basic (BIH) 114

3 David Ferrer (ESP) 67 vs Karen Khachanov (RUS) 68

4 Sara Sorribes Tormo (ESP) 59 vs Kaia Kanepi (EST) 60

COURT 17 - 11:30

1 Bernard Tomic (AUS) 85 vs Hubert Hurkacz (POL) 86

2 Denisa Allertova (CZE) 39 vs Anett Kontaveit (EST) [28] 40

3 Marco Cecchinato (ITA) [29] 121 vs Alex De Minaur (AUS) 122

NOT BEFORE 18.00

4 Danielle Collins (USA) 15 vs Elise Mertens (BEL) [15] 16

Delfi teeb mängudest tekstipõhise otseülekande.