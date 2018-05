OTSEBLOGI | Kaia Kanepi alustab Strasbourgi põhiturniiri taiwanlanna vastu, Zopp paneb palli mängu Prantsuse lahtiste kvalifikatsioonis

250 000 dollari suuruse auhinnafondiga Strasbourgi turniiril edukalt kvalifikatsiooni läbinud Kaia Kanepi (WTA 51.) alustab täna Prantsusmaal põhiturniiri, minnes vastamisi taiwanlanna Su-wei Hsiehiga (WTA 49.).

Varem on Kanepi 32-aastase Hsiehiga kohtunud kolmel korral: kui mullu saatis US Openi otsustavas kvalifikatsiooniringis edu Kanepit, siis eelmised kaks vastasseisu 2015. ja 2010. aastal on võitnud vastane.

Kohtumine Strasbourgis algab Eesti aja järgi kell 12.00 ning Delfi Sport kajastab seda otseblogis. Samas blogis hoiame silma peal ka Jürgen Zoppil (ATP 138.), kes alustab täna Prantsuse lahtiste kvalifikatsiooni kohaliku mängija Hugo Gastoni (ATP 1164.) vastu.