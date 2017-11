OTSEBLOGI JA FOTOD | Tennise sõumatšis lähevad vastamisi Kaia Kanepi ja Anett Kontaveit

Kanepi tänasest matšist:

Kontaveit tänasest matšist:

Kanepi vs Kontaveit

Lõpuks tuli! Maailma 100. reket on suurhalli põrandal kohal.

Kaiat kutsutakse väljakule, aga keda pole, on Kaia... Aplaus on ilmselt liiga väike.

Pukikohtunikuks on täna Arbo-Karl Bramanis.

Meie info kohaselt pidanuks Kaia ja Anett kell 19.50 soojendust alustama. Tundub, et programm venib pisut.

Liis ja Ivo laulavad, tagaruumis valmistuvad juba Kanepi ja Kontaveit. Palju pole enam jäänud...

Autasustamine. Selle taustal toimetatakse väljakule süntesaatorit, trumme, mikrofone...

Soojendusmatši võit läks Sinisele võistkonnale - Saar, Nool, Pringi.

Allar Levandi võrgumängus, kaamerad sähvivad...

Allar Levandi pole oma paarismängupartneriga rahul. Võtab käsi laiutama.

Eelinfo: Enne Kanepi - Kontaveidi matši laulab Getter Jaani suurhalli publikule hümni.

Värske Alexela Mastersi võitja, 15-aastane Katriin Saar, kes sõidab sel nädalal koos treener Märten Tamlaga USA-sse mainekale Orange Bowli noorteturniirile.

Ago Markvardt on ühes tiimis Allar Levandiga. Teises võistkonnas on Erki Nool ja Bert Pringi. Kummaski tiimis on ka üks noor naismängija.

Teadustajad saatest "Suvesangarid" õpetavad parasjagu, kuidas publik tennisematšil peaks käituma. Pallivahetuse ajal saalis ringi ei liigu, võrkulöögi ajal ei plaksuta, servimise ajal ollakse kuss jne...

Soojendusmatš on kohe algamas. Must võistkond hirmutas vastasi Uus-Meremaa ragbimängijate stiilis.

Kaia Kanepi jälgib mõtlikult show'd.

Anett Kontaveit ja Marko Kaljuveer

Hele-Riin Uibi trummishow

Showprogramm on avatud!

Kaia fanclub on kohal! Kokku on suurhalli ostetud 4500 piletit.

Reporterid Leheste ja Luuk tööhoos.

Anett Kontaveidi ema Ülle Milk VIP-loožis.

Tervitused Suurhallist! Väljak näeb päris kobe välja, nagu ATP / WTA aastalõputurniiril juba. Uksed tehti äsja lahti, rahvast vaikselt voorib. Ilm on jube, mistõttu keegi pikalt külmetada ei viitsi. https://twitter.com/GunnarLeheste/status/933003444901818368

