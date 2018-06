OTSEBLOGI JA FOTOD | Kontaveit võitis Kvitova vastu esimese seti kiires lõppmängus, Zopp mängib maailma 70. reketiga

Kui ilm lubab, peetakse matš 1. väljaku avakohtumisena kell 12.

Täna tuleb Pariisis väljakule ka Jürgen Zopp, kelle kohtumine sakslase Maximilian Martereriga (ATP 70.) on hetkel kavas 7. väljaku teise mänguna.

Anett Kontaveit - Petra Kvitova

5-5 Kvitova päästab kaks matšpalli ja murrab Kontaveidi servi.

Kontaveit lööb auti ja seis taas 40:40.

Kvitova loobib reketit.

Kontaveit võitleb võimsalt ja saab veel ühe matšpalli!

40:40 Kontaveit otsis äralööki, aga lõi auti.

40:30 Kontaveit võidab endale ilusa äralöögiga matšpalli!

30:30 Kvitova viigistab.

Kontaveit läheb oma servi 30:0 juhtima.

Zopp lasi veel oma servi murda ja kaotas avaseti 2:6.

5-4 Vägev! Kontaveit murrab ilusa tõrjega ja on juba väga soodsas seisus!

15:40 Topeltviga kingib Kontaveidile kaks murdepalli.

15:30 Kontaveit pääseb Kvitova servil juhtima.

2-5 Marterer hoidis oma servi ja on setivõidust vaid ühe geimi kaugusel.

4-4 Kvitova on hakanud arusaamatuid vigu tegema, Kontaveit hoiab servi.

40:15 Kontaveidil kaks geimpalli.

2-4 Zopp hoidis oma servi.

3-4 Kontaveit teeb servimurde kohe tagasi!

40:AD Järjekordne super tõrje ja murdepall Kontaveidile.

40:40 Eeskäe kross lendab Kontaveidil paraku auti.

30:40 Kontaveit paneb ilusa servitõrjega publiku ahhetama ja saab murdevõimaluse.

30:30 Kvitova murdepalli Anetile veel ei kingi.

1-4 Marterer hoidis oma servi nulliga.

15:30 Kvitova lööb auti.

15:15 Kvitova viigistab lühikese punktiga.

0:15 Kvitova alustab oma servigeimi topeltveaga.

1-3 Samal ajal loovutab ka Zopp oma servi.

2-4 Kvitova murrab selles setis esimest korda Kontaveidi pallingu.

40:AD Kolmas murdepall Kvitovale.

40:40 Ei suuda veel lõpetada. Viiendat korda tasamäng.

AD:40 Ilus serv toob Kontaveidile geimpalli.

40:40 Kvitova lajatab võimsa tõrje auti.

40:AD Kontaveit kingib tšehhitarile teise murdepalli.

40:40 Kontaveit päästab murdepalli väga piiripealse äralöögiga.

40:AD Murdepall Kvitovale.

1-2 Marterer võidab oma servigeimi kindlalt, Zopp saab vaid ühe punkti kätte.

Kontaveidi servigeimis seis 40:40. Kas tuleb järjekordne maratongeim?

1-1 Zopp hoidis samuti oma servi.

2-3 Maratongeim 1. väljakul lõppeb aga paraku Kvitova võiduga.

Zopp pidas sakslasega samuti põneva avageimi, aga kaotas selle.

Kaheksandat korda 40:40. Kontaveit lööb auti.

Kontaveidil neljas murdepall.

Kvitoval oli geimpall, aga 7. korda selles geimis nähakse juba 40:40 viiki.

40:40 Liiga pehme tõrje laseb Kvitoval taas viigistada.

Kontaveidil kolmas murdepall.

Zoppi ja Martereri matš algas sakslase serviga.

Kvitovalt veel üks topeltviga. Geim jätkub.

Kvitova pöörab murdepalli taas enda geimpalliks.

40:40 Kvitova hea serv hoiab teda mängus.

Kvitova lööb võrgupuutest auti, Kontaveidile veel üks murdepall.

40:40 Kvitova teeb topeltvea.

Väga piiripealne pall toob Kvitovale geimpalli.

Zopp ja Marterer on väljakul ja teevad sooja.

40:40 Kvitova ei lase end veel murda.

40:AD Kontaveidil murdepall!

40:40 Kontaveit viigistab! Kvitova lõi võrku.

40:30 Kvitova jookseb võrku ja võidab endale geimpalli.

30:30 Kontaveidi ilus tõrje paneb Kvitova eksima.

30:15 Kvitova lajatab eeskäe äralöögi.

15:15 Kontaveit tõrjub auti.

0:15 Kontaveit läheb Kvitova servil juhtima.

2-2 Kontaveit hoiab oma servi.

40:15 Kontaveit tungib võrku ja seekord äralöögil ei eksi.

Kontaveit pääseb oma servil 30:15 juhtima.

1-2 Kontaveit lõi võrgust auti, Kvitova hoiab servi.

40:30 Kvitova teeb topeltvea.

Kvitova on oma servil 40:15 juhtimas.

1-1 Kontaveit hoiab oma servi.

7. väljaku esimene kohtumine on lõppenud ning Zopp võib varsti väljakule tulla. Hoiame tema mängul silma peal samuti selles blogis.

40:15 Kvitova sunnib Kontaveidi eksima.

40:0 Kontaveidil kolm geimpalli.

30:0 Kvitova eksib võrgust.

7. väljakul ollakse ühe geimi kaugusel sellest, et avamäng läbi saaks.

0-1 Kvitova hoiab oma servi.

Kvitova on oma servi 40:15 juhtimas.

VÄGEV! Kontaveit võidab kiire lõppmängu ja esimese seti!

7:6 Teine settpall Kontaveidile!

6:6 Kontaveit lööb auti.

6:5 Kvitova lööb auti, Kontaveidil settpall!

5:5 Kvitova vastab samuti topeltveaga.

4:5 Kontaveit teeb topeltvea.

4:4 Kvitova teeb kohe minibreigi vastu.

4:3 Kontaveit läheb minibreigiga juhtima.

3:3 Kvitova viigistab eeskäe äralöögiga.

3:2 Kontaveit lööb ässa, Kvitova laseb kohtunikul märgi üle vaadata.

2:2 Kvitova lööb võrku.

1:2 Kvitova läheb juhtima.

1:1 Haarav punkt! Aga paraku maandub Kvitova eeskäelöök napilt joone peal.

1:0 Kontaveit läheb tie-breaki juhtima.

6-6 Kvitova hoiab taas kindlalt oma servi. Kiire lõppmäng tulemas.

40:15 Kontaveit tuleb võrku ja võidab punkti rabakuga.

40:0 Kvitova lööb oma matši esimese ässa.

30:0 Kvitovale.

15:0 Kvitova läheb oma servil juhtima, Kontaveit lööb võrku.

6-5 Kontaveit hoiab oma servi samuti nulliga. Kiire lõppmäng on vähemalt tagatud.

40:0 Kontaveidil kolm geimpalli.

30:0 Kontaveidile.

15:0 Kontaveit alustab oma servigeimi ässaga.

5-5 Kvitova hoiab oma servi nulliga.

40:0 Kontaveit tõrjub auti.

30:0 Kvitova jätkab eeskäe äralöögiga.

15:0 Kontaveit ei taba palli korralikult ja lööb külje pealt auti.

5-4 Kvitova murrab Kontaveidi pallingu ja laseb valla võimsa karjatuse.

40:AD Eeskäe äralöök toob Kvitovale veel ühe murdepalli.

40:40 Kontaveit päästab murdepalli. Kvitova lõi võrku.

30:40 Teine topeltviga otsa. Kvitoval murdepall.

30:30 Kontaveidilt matši esimene topeltviga.

Kontaveidi servigeimis 15:15.

30:15 Hea serv, Kvitova tõrjub auti.

5-3 Kontaveidilt hiilgav kaitsetöö! Kvitova eksiski lõpuks. Teine servimurre tehtud!

30:40 Kontaveit sunnib Kvitova eksima. Murdepall!

30:30 Kontaveit viigistab.

30:15 Kvitovalt ilus serv ja võrgust äralöök.

15:15 Kvitova teeb matši teise topeltvea.

15:0 Kvitova alustab hea serviga, Kontaveit tõrjub võrku.

40:15 Kvitova lööb võrgust auti, kuigi oli Kontaveidi stopplöögiga juba väljakult välja mänginud.

4-3 Kontaveit hoiab oma servi ja läheb esimest korda setti juhtima!

30:15 Kvitova tõrjub auti.

15:15 Kontaveidi tõste üle võrku tunginud Kvitova läheb napilt auti.

15:0 Enda servigeimi alustab Kontaveit ilusa serviga.

3-3 Kvitova tuleb võrku ja lööb auti! Kontaveit saab servimurde tagasi tehtud!

30:40 Kontaveit lööb auti. Üks murdepall veel alles.

15:40 Kvitova lihtviga kingib Kontaveidile kaks murdepalli.

15:30 Kontaveit lööb võrku.

0:30 Kvitova lööb võrku.

0:15 Kvitova teeb oma esimese topeltvea.

2-3 Kvitova tõrjub võrku, Kontaveit hoiab oma servi.

AD:40 Kvitova servitõrje läheb auti.

40:40 Kontaveidi eeskäelöök läheb pikaks.

AD:40 Esimene serv ei õnnestunud, aga äralöök mööda joont töötas!

40:40 Kvitova servitõrje oli liiga võimas

AD:40 Järjekordne ilus serv toob Kontaveidile geimpalli.

40:40 Ilus tagakäe äralöök toob Kontaveidi mängu tagasi.

30:40 Kontaveit lööb teiselt pallingult ässa. Risk tasus ära.

15:40 Kontaveit lõi hea servi, aga tilkpalli löömisel tuli viga.

15:30 Kvitova tõrjub Kontaveidi servi auti.

Kontaveit jääb oma pallingul 0:30 taha.

1-3 Kvitova lõpetab hea serviga, mille Kontaveit tõrjub võrku.

40:30 Kontaveit tõrjub Kvitova teise servi võrku.

30:30 Kvitova viigistab hea serviga.

Kvitova viigistas, aga lõi siis jälle võrku. 15:30 Kontaveidile.

0:15 Kvitova lööb võrku, Kontaveit läheb vastase servil juhtima.

1-2 Kvitova lööb auti, Kontaveit hoiab oma servi kindlalt.

40:0 Äss otsa!

30:0 Taas esimene serv mängus, järgmiselt löögilt kohe äralöök.

15:0 Kontaveit alustab ilusa serviga. Kvitova tõrjub võrku.

0-2 Kontaveidil polnud Kvitova äralöökidele midagi vastu panna.

40:0 Kvitova kontrollib oma servigeimi kindlalt.

30:0 Kontaveit suudab servi tõrjuda, kuid järgmist palli enam tagasi ei löö.

15:0 Kvitova läheb eeskäe äralöögiga oma servigeimi juhtima.

0-1 Kontaveit tuleb võrku, aga äralöögi üritus läheb auti. Kvitova alustab matši servimurdega.

30:40 Kolmas võimas tõrje järjest toob Kvitovale murdepalli.

30:30 Kvitova tõrje paneb Kontaveidi taas eksima.

30:15 Esimene serv ei töötanud, teiselt servilt lajatas Kvitova äralöögi.

30:0 Anett paneb tšehhitari jooksma ning viimane lööbki võrku.

15:0 Kohe alustuseks ilus serv, mida Kvitova tõrjuda ei suuda.

Kontaveit alustab servimist.

Kvitova saabus nüüd samuti ning soojendus võib alata.

Kontaveit on väljakul. Kvitovat veel oodatakse.

http://sport.delfi.ee/news/tennis/eesti/kihlveokontorid-peavad-kontaveiti-ja-zoppi-autsaideriteks?id=82523643

Tere hommikust, tennisesõbrad! Hea uudis on see, et Pariisi taevas on küll natuke pilvi näha, aga sademete tõenäosuseks annab ilmateade ilusa 0 %, mis tähendab, et Kontaveidi mäng saab pooleteist tunni pärast kindlasti toimuma.

Zopi mänguaeg jäi samaks - 7. väljaku teine kohtumine. Esimene matš, milleks oli naiste paarismäng, asendati aga naiste üksikmänguga Magdalena Rybarikova - Lesia Tsurenko.

Lõpuks selge! Kontaveit ja Kvitova mängivad homme 1. väljaku esimese kohtumisena kell 12!

Kontaveidi ja Kvitova uut mänguaega pole veel teatatud. Edastame selle niipea kui võimalik.

Kõik mängud on tänaseks katkestatud!

Korraldajad andsid teada, et enne kella 21 (Eesti aeg) ei toimu väljakutel midagi.

Korraldajad teevad veel vangerdusi - peaväljaku viimane matš viidi üle 7. väljakule. Ehk loodetakse täna veel mängudega jätkata. Kuid platsid on endiselt kaetud.

Kontaveiti matši veel täiesti tühistatud pole. Zoppi mäng toimub homme 7. väljakul teise mänguna. Esimene kohtumine, milleks on naiste paarismäng, algab ikka kell 12.

Katted tõmmatakse peale, publik laseb vilet.

Vihm pole kahjuks järele jäänud, pigem hullemaks läinud.

Eurospordist on näha, et väljakutele katteid veel peale ei tõmmata, mis viitab sellele, et korraldajad loodavad peagi vihma möödumist.

KEHVAD UUDISED! Pariisis hakkas vihma sadama ning kõik mängud jäeti seisma. Korraldajad ütlesid, et kui matš homsele lükatakse (mingi osa sellest nüüd kohe kindlasti), siis toimub see teise mänguna, väljakut pole veel teada.

Pariisist tulevad teated, et mäng algab kell 20.30. Päike loojub seal Eesti aja järgi kell 22.30 ehk umbes poolteist tundi jääb neil täna mänguaega.

Kontaveidi mäng viidi 18. väljakule üle. Soojendus on kohe algamas!

Praegu vähemalt Monfils jätkab.

Monfils, kes on teises setis 2:5 taga, kutsus arsti väljakule. Ei soovi küll kellelegi halba, aga ehk lõppeb matš varem ära?

Monfilsi ja Goffini mängus algas alles teine sett. Esimese võitis Monfils kodupubliku rõõmuks 7:6. On väga võimalik, et Kontaveidi mäng jääb täna pimeduse tõttu pooleli või lükatakse sootuks homsele.

Djokovic sai lõpuks 6:4, 6:7, 7:6, 6:2 võidu. Üks mäng veel ja siis on Kontaveidi - Kvitova kord.

Paistab, et kell 19 Kontaveit veel väljakule ei saa, sest Bautista Aguti ja Djokivici mängus käib hetkel neljas sett. Djokovic juhib settidega 2:1. Seejärel tulevad areenile veel kaks asetatud meesmängijat.

Tänane mängugraafik Suzanne-Lengleni väljakul:

Tere, tennisesõbrad! Esimene mäng Suzanne-Lengleni väljakul on lõppenud. Madison Keys alistas Naomi Osaka 6:1, 7:6 (9:7). Nüüd on seal ees kaks meesüksikmängu ning seejärel tulevad väljakule Anett Kontaveit ja Petra Kvitova. Eestlanna mängu orienteeruv algus võiks olla umbes kell 19.

http://sport.delfi.ee/news/tennis/maailm/tamla-kontaveit-on-esikumne-tasemel-kuid-peab-oppima-voitma?id=82505453