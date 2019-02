OTSEBLOGI | Fed Cupil Eesti vastamisi Rootsiga, Malõgina kaotas Larssonile avaseti kindlalt

FED CUP - EESTI - ROOTSI

Esimene sett on kahjuks juba ajalugu. Malõgina kaotas selle 2:6. Näis, mis teine sett toob! STATISTIKA: Malõgina - LarssonÄssad: 0-0Topeltvead: 3:01. servi %: 68% - 60%1. servi punktid: 59% - 83%2. servi punktid: 25 % - 88%Murdepallid: 0/0 - 2/2

2-5 Malõgina hoiab oma servi. Geimi käik: 15:0, 15:15, 30:15, 40:15, 40:30

Malõgina on juba 1:5 taga.

Malõgina oli oma servil 30:15 peal, kuid kaotas siis kolm punkti järjest.

1-4 See sett kipub kahjuks kiirelt käest minema...

1-3 Larsson hoiab oma servi kindlalt.

1-2 Malõgina hoidis oma servi.

0-2 Malõgina kaotas ka tõrjegeimi.

0-1 Larsson alustab kohtumist kohe servimurdega.

Malõgina - Larssoni mäng on alanud, meie neiu alustas servimist.

Rootsi võit Ukraina üle oli mõnevõrra üllatuslik, aga mitte üleliia... 18-aastane Dajana Jastremska alistas Larssoni 6:4, 6:2, Peterson purustas Lesia Tsurenko (WTA 24.) 6:0, 6:2. Sealgi sai otsustavaks paarismäng, kus Peterson-Larsson alistasid Nadja Kitšenoki ja Marta Kostjuki 2:6, 6:3, 7:5.

Pärast Australian Openit esireketiks tõusnud Osakal on juba terviseprobleemid... https://sport.delfi.ee/news/tennis/maailm/maailma-esireket-peab-vigastuse-tottu-katari-turniiri-vahele-jatma?id=85256767

Avamänguks on üles antud Eestil Elena Malõgina ja Rootsil Johanna Larsson. Teises mängus tulevad platsile koondiste esinumbrid Anett Kontaveit ja Rebecca Peterson, paarismänguks on esialgu kirjas Kontaveit ja Saara Orav ning rootslannadel Björklund ja Lister, kuid neid paare võib veel pärast teist üksikmängu muuta. Kontaveidi vastane on teatavasti Eesti juurtega ja tema enda hea sõbranna. Pikemalt kirjutasime sellest ka eelmisel nädalal: https://sport.delfi.ee/news/tennis/eesti/kontaveidil-seisab-fed-cupil-ees-raske-kohtumine-hea-sobranna-vastu?id=85208389

Tervist tennisesõbrad! Veidi enam, kui tunni pärast on algamas Eesti kohtumine Rootsi vastu. Loe siit, kuidas eestlannadel läks eile.http://sport.delfi.ee/news/tennis/eesti/eesti-tennisenaiskond-alustas-fed-cupi-turniiri-kaotusega-bulgaariale-jargmised-vastased-veelgi-raskemad?id=85238253