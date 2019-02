OTSEBLOGI | Eesti võitis Fed Cupi esiliiga ellujäämismängus esimese üksikmängu Taani vastu, järgmisena võistlustules Kontaveit

FED CUP - EESTI - TAANI

5:2. Kontaveit võidab geimi nulliga.

4:2. Eesti on kahe geimi kaugusel püsimajäämisest.

3:2 - Kontaveit murrab vastu.

Barritza üllatab ja murrab! 2:2.

Barritza suudab oma servi hoida. 2:1.

2:0. Kontaveit ei raiska aega.

Eestlanna alustab ka teist setti hästi. 1:0.

Esimene sett kindlalt 6:1 Kontaveidile. Klassivahe on selge.

Barritza saab silma pähe. 5:1.

5:0. Kontaveit liigub kindla võidu poole.

4:0. Seekord ei olnud Barritzal šanssigi.

Kontaveit loovutab nüüd vastasele küll kaks murdepalli, ent suudab siiski geimi võita. 3:0.

Kontaveit murrab pika geimi lõpetuseks vastase servi. 2:0.

Ja Kontaveit võtab esimese geimi kenasti ära. 1:0.

Kontaveit ja Barritza on oma mängu nüüd alustanud. Eestlanna servib esimesena.

Kohtumise statistika.

Tuletame meelde, et järgmisena läheb mängima Anett Kontaveit, kelle vastaseks on maailma 669. reket Karen Barritza.

6-0 Gorlats võidab otsustava seti nulliga! Kokkuvõttes saab eestlanna kirja 6:3, 3:6, 6:0 võidu.

5-0 Gorlats on ühe geimi kaugusel kohtumise võidust!

4-0 Gorlats murrab taas ja läheb 4:0 ette!

3-0 Gorlats juhib otsustavat setti juba 3:0!

2-0 Gorlats alustab otsustavat setti hästi, murdes kohe vastase pallingu!

Teise seti statistika.

3-6 Viller Moller hoiab taas oma geimi, millega võidab teise seti ja viib kohtumise otsustavasse setti.

3-5 Viller Moller murrab valusal hetkel Gorlatsi geimi ja on ühe geimi kaugusel seti võidust.

3-4 Teine sett jätkub samas rütmis ehk kumbki pole oma servigeimi veel loovutanud. Kes murrab vastase servi enne?

2-3 Mõlemad tennisistid hoiavad jätkuvalt oma servigeimi.

1-2 Viller Moller hoiab oma geimi ja läheb teist setti juhtima.

1-1 Mõlemad tennisistid hoiavad oma servigeimi.

Esimese seti statistika.

6-3 Ja tuleb ka viies geim järjest! Gorlats võidab pikaks veninud geimi ning koos sellega esimese seti 6:3!

5-3 Super! Gorlats murrab taas vastase pallingu ja juhib 5:3. Eestlanna on võitnud neli geimi järjest.

4-3 Gorlats hoiab oma geimi ja asub esmakordselt tänast kohtumist juhtima.

3-3 Gorlats murrab tagasi ja viigistab seisu!

2-3 Gorlats võidab geimi kindlalt, loovutades vastasele kaks punkti.

1-3 Taanlanna võidab oma geimi, ehk hoiab ühemurdelist eduseisu.

1-2 Gorlats võidab kindlalt oma geimi, tehes seisuks 1:2.

0-2 Taanlanna hoiab oma servigeimi.

0-1 Viller Moller alustab kohe servimurdega, loovutades Gorlatsile vaid ühe punkti.

Kohtumine on alanud! Servimist alustab Gorlats.

Esimene üksikmäng veel alanud ei ole.

Gorlatsi vastaseks on nüüd hoopis märgitud 16-aastane taanlanna Hannah Viller Moller. Praeguse info järgi peaks mäng siiski varsti algama.

Selgunud on Eesti ja Taani vastasseisu esimene matš! Valeri Gorlats läheb üksikmängus vastamisi Clara Tausoniga. Teises kohtumises on Anett Kontaveidi vastaseks Karen Barritza (WTA 669.). Paarismängus on Kontaveidi ja Saara Orava vastasteks Barritsa ja Maria Jespersen.

Eesti ja Taani kohtumine algab kõige varasemalt alles kell 13.00.

Eesti ja Taani kohtumine algab alles paari tunni pärast. Päeva alustati hoopis Poola ja Ukraina vahelise kohtumisega.

Hetkel veel selgunud pole, missuguses koosseisus Eesti Taani vastu läheb.

Tervist tennisesõbrad! Täna peab Eesti koondis Fed Cupi esiliigas ellujäämismängu Taani koondise vastu.