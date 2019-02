OTSEBLOGI | Eesti tennisenaiskond jäi Fed Cupil Rootsi vastu kaotusseisu, Kontaveit mängib maailma 54. reketist sõbranna vastu

FED CUP - EESTI - ROOTSI

0-1 Peterson võidab teise seti esimese geimi kuivalt.

Esimene sett käes! Kontaveit võidab selle 43 minutiga 6:4. Statistikat (Kontaveit-Peterson). Peterson jättis kasutamata 8 murdepalli, Kontaveidile piisas ühest. Ässad: 2-2Topeltvead: 1-01. servi õnnestumine: 80% - 59%1. servi punktid: 72% - 58%2. servi punktid: 38% - 77%Murdepallid: 1/1 - 0/8Kõik punktid: 37-34

40:30 Kontaveidil settpall. Eesti tüdrukud ja taustajõud karjuvad: "Eesti! Eesti!"

5-4 Peterson hoiab pallingut. Kontaveidil nüüd võimalus minna setivõidule servima.

5-3 Geim kukub ikkagi Kontaveidile!

Peterson võitleb visalt. Kontaveit oli 40:0 ees, aga andis kaks järgmist punkti lihtvigadega ära.

4-3 Peterson hoiab oma servi ja vähendab vahet. Kontaveit sai kätte vaid ühe punkti, mis tegi seisuks 30:15.

4-2 Hästi! Kontaveit võidab pingelise geimi ja suurendab edu.

Petersoni tagakäelöök läheb samuti pikaks. Jälle tasamäng.

Kontaveidi pall lendab napilt auti, järjekordne murdevõimalus Petersonil.

Peterson luhtab veel ühe murdepalli.

Kontaveit tuleb raskest seisust välja ja viigistab 40:40.

15:40 Petersonil kaks murdepalli.

3-2 KONTAVEIT MURRAB! Peterson oli oma servigeimi 40:15 juhtimas, kui Kontaveit järgi võttis ja võimsa äralöögiga 40:40 majja tõi. Peterson sai veel ühe geimpalli, aga Kontaveit suutis ta servi murda!

2-2 Kontaveit tuleb raskest seisust välja ja hoiab oma servi.

40:40 teise päästab samuti. Tasamäng.

30:40 Esimese murdepalli Kontaveit päästab.

15:40 Petersonil on Kontaveidi servil kaks murdepalli.

1-2 Peterson näitas kindlat servi ja läks 40:0 juhtima. Kui punkt teise servi peale jäi, tekkis Kontaveidil võimalus järgi võtta, aga seejärel Petersoni eeskäe äralöögile ta järgi ei jõudnud.

1-1 Kontaveit hoiab oma servi nulliga!

0-1 Esimene geim kaldub Petersonile. Kontaveit oli 30:15 ees, aga Peterson võitis kolm järgmist punkti.

Soojendus läbi. Larsson alustas servimist.

Kontaveit ja Peterson on juba väljakul.

Ukraina, kes eile Rootsile 1:2 kaotas, läks Bulgaaria vastu juhtima. Marta Kostjuk alistas Isabella Šinikova 7:5, 6:4.

Läbi! Malõgina kaotab päeva esimese matši 2:6, 3:6. Larsson lõpetas matši äralöögiga. Nüüd vöike paus ja siis esinumbrite Kontaveidi ja Petersoni lahing.

30:30 pealt lõi Malõgina eeskäelöögi võrku. Matšpall Larssonil.

3-5 Emotsionaalse geimivõidu järel läheb järgmine kahjuks Malõginal käest.

3-4 Malõgina võidab äärmiselt pingelise geimi!

Telepildist on näha, et Kontaveit on läinud juba oma matšiks valmistuma, tema tool oli naiskonna kõrval tühi.

2-4 Tasavägine geim kaldub rootslannale. Malõginal oli 15:40 seisul kasutada kaks murdepalli.

2-3 Malõgina hoiab oma servi. Larsson läks juhtima, aga neli järgmist punkti kuulusid meie piigale.

1-3 Larsson võidab kolmandagi geimi järjest. Malõgina sai ainsa punkti kätte kohe geimi alguses.

1-2 Malõginale enda servigeimis sõnaõigust ei jäänudki.

Oma servil on Malõgina jäänud juba 0:40 taha.

1-1 Võimas eeskäe äralöök ja stopper järgmise pallivahetuse lõpetuseks toob geimi siiski Larssonile. Kuulda on, et Kontaveit ergutab: "Kamoon, Elena!"

Teine geim on samuti tasavägine. Neljandat korda on seis hetkel 40:40. Larssoni topeltviga kinkis Malõginale ka murdepalli, mille rootslanna päästis.

1-0 Pingeline geim teise seti alustuseks, Malõgina hoiab oma servi.

Esimene sett on kahjuks juba ajalugu. Malõgina kaotas selle 2:6. Näis, mis teine sett toob! STATISTIKA: Malõgina - LarssonÄssad: 0-0Topeltvead: 3:01. servi %: 68% - 60%1. servi punktid: 59% - 83%2. servi punktid: 25 % - 88%Murdepallid: 0/0 - 2/2

2-5 Malõgina hoiab oma servi. Geimi käik: 15:0, 15:15, 30:15, 40:15, 40:30

Malõgina on juba 1:5 taga.

Malõgina oli oma servil 30:15 peal, kuid kaotas siis kolm punkti järjest.

1-4 See sett kipub kahjuks kiirelt käest minema...

1-3 Larsson hoiab oma servi kindlalt.

1-2 Malõgina hoidis oma servi.

0-2 Malõgina kaotas ka tõrjegeimi.

0-1 Larsson alustab kohtumist kohe servimurdega.

Malõgina - Larssoni mäng on alanud, meie neiu alustas servimist.

Rootsi võit Ukraina üle oli mõnevõrra üllatuslik, aga mitte üleliia... 18-aastane Dajana Jastremska alistas Larssoni 6:4, 6:2, Peterson purustas Lesia Tsurenko (WTA 24.) 6:0, 6:2. Sealgi sai otsustavaks paarismäng, kus Peterson-Larsson alistasid Nadja Kitšenoki ja Marta Kostjuki 2:6, 6:3, 7:5.

Pärast Australian Openit esireketiks tõusnud Osakal on juba terviseprobleemid...

Avamänguks on üles antud Eestil Elena Malõgina ja Rootsil Johanna Larsson. Teises mängus tulevad platsile koondiste esinumbrid Anett Kontaveit ja Rebecca Peterson, paarismänguks on esialgu kirjas Kontaveit ja Saara Orav ning rootslannadel Björklund ja Lister, kuid neid paare võib veel pärast teist üksikmängu muuta. Kontaveidi vastane on teatavasti Eesti juurtega ja tema enda hea sõbranna.

Tervist tennisesõbrad! Veidi enam, kui tunni pärast on algamas Eesti kohtumine Rootsi vastu.