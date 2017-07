OTSEBLOGI | Anett Kontaveiti kolmanda ringi matš Wozniackiga on seni pakkunud haarava etenduse!

Kohtumine toimub Wimbledoni esimesel väljakul, mis on peaväljaku (Centre Court) järel tähtsuselt teine. Sinna pääsemiseks tuleb osta eraldi pilet väärtusega 74 naelsterlingit. Väljak mahutab 11 360 pealtvaatajat.

Anett Kontaveit - Caroline Wozniacki

Gunnar Leheste: Kontaveit on Wozniacki pallingul pääsenud 30:0 juhtima.

Gunnar Leheste: https://twitter.com/vrcsports/status/883705945641168897

Michel Lehtmets: Psühholoogiliselt väga tähtis geim.

Gunnar Leheste: 4-3 Kontaveit riskib teise serviga ja Wozniacki lööb tõrjelt võrku.

Gunnar Leheste: Kontaveit võtab eeskäe äralöögiga edusisu ja laseb kuuldavale valju "kamooni"

Gunnar Leheste: Wozniacki lööb auti. Seis jälle tasa.

Gunnar Leheste: Wozniacki ründab võrgust ja saab eduseisu.

Gunnar Leheste: 40:40 Wozniacki tagakäelöök leiab täpselt joone.

Gunnar Leheste: 40:30 Wozniacki tagakäelöök maandub võrgus.

Gunnar Leheste: 30:30 Wozniacki viigistab.

Gunnar Leheste: Kontaveit juhib oma servigeimi 30:15. Viimane pall läks pikaks.

Gunnar Leheste: 3-3 Anett lööb auti ja Wozniacki viigistab seti.

Michel Lehtmets: Väga hea kaitsemäng taanlannalt,ja ka hea pallide pikkus.Väga keeruline Anettil rünnata.

Gunnar Leheste: 40:15 Wozniacki meelitab Kontaveidi võrku ja lajatab siis tagakäe äralöögi eestlannast kaugele.

Gunnar Leheste: 30:15 Wozniacki haarab tagakäe äralöögiga juhtohjad.

Gunnar Leheste: 0:15 Kuuenda geimi alustuseks Kontaveit libastub, kuid saab siiski palli kätte ja võidab punkti!

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Anetti treener Glenn Schaap oli püsti ja vibutas rõõmust rusikat. Libastumise pealt niimoodi punkt võtta näitab võitlejahinge.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Kiirelt tuletati meelde, et mäng ei saa läbi kolme geimiga. Wozniacki mängis väga ilusaid punkte ja tõmbas publiku käima.

Gunnar Leheste: 3-2 Matši pikima punkti lõpetuseks lööb Kontaveit kahjuks auti. Wozniacki teeb murde tagasi.

Gunnar Leheste: 30:40 Wozniacki lööb võrku.

Gunnar Leheste: 15:40 Kontaveit üritab eeskäe äralööki pikki joont, kuid lööb selgelt auti. Wozniackil kaks murdepalli.

Gunnar Leheste: 15:30 Kontaveit parandab pisut seisu.

Gunnar Leheste: 0:30 Põnev punkt lõpeb Wozniacki fantastilise tagakäe äralöögiga.

Gunnar Leheste: Kontaveit alustab oma servigeimi topeltveaga.

Gunnar Leheste: 3-1 Kontaveidi tõrjelöök läheb pikaks ja taanlanna hoiab täna esimest korda oma servi.

Gunnar Leheste: 40:15 Kontaveidi tagakäelöök maandub võrgus.

Gunnar Leheste: Wozniacki palub kotkasilma abi, mis näitab, et esimene serv oli siiski audis.

Michel Lehtmets: Aastaid on Carolinat tögatud selle eest et ta on küll maailma esinumber olnud, aga pole GS tiitlit kätte saanud.See turniir peaks suurepärane võimalus olema,kui poleks seda võimast eestlannat teepeal ees..

Gunnar Leheste: Wozniacki läheb tagakäe äralöögiga oma servigeimi 30:15 juhtima.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Mõistukõnes on muru Wimbledonis praegu ikka väga roheline. Nüüd hakkavad ka tribüünid täituma, kõvasti rahvast tuli juurde. Jutud levivad ikka kiiresti :)

Gunnar Leheste: 3-0 Wozniacki tahab palli üle Aneti tõsta, aga lööb auti. Milline algus!

Gunnar Leheste: 40:30 Kontaveit lööb võrgust eeskäe äralöögi. Võimalus 3:0 ette minna.

Gunnar Leheste: 30:30 Nüüd super serv ja lühikese punktiga Kontaveit viigistab.

Michel Lehtmets: Parim võimalik algus.Eks Wozniacki on selgelt närvis.

Gunnar Leheste: 15:30 Kontaveit läheb teise serviga riskima ja teeb topeltvea.

Gunnar Leheste: Aneti servigeimis seis 15:15.

Gunnar Leheste: 2-0 Wozniacki teeb topeltvea ja Anett murrab vastase pallingu!

Gunnar Leheste: Kontaveit saab veel ühe murdevõimaluse.

Gunnar Leheste: 40:40 Wozniacki esimene serv ülipikk, teiselt riskib ja sunnib lõpuks Kontaveidi eksima.

Gunnar Leheste: 30:40 Kontaveidil kasutada murdepall.

Gunnar Leheste: 30:30 Kontaveidi tagakäelöök maandub võrgus.

Gunnar Leheste: 15:30 Wozniacki esimene serv ebaõnnestus, teiselt haaras Kontaveit kiirelt initsiatiivi.

Gunnar Leheste: Wozniacki servigeimis seis 15:15. Kontaveit paneb kolme löögiga taanlanna korralikult jooksma.

Michel Lehtmets: Tere ka minu poolt.Esimene kerge geimivõit annab alati palju enesekindlust.Hea töö!

Gunnar Leheste: 1-0 Imeline algus! Servigeim hoitud nulliga!

Gunnar Leheste: 40:0 Kontaveit võidab punkti oma teiselt servilt, Wozniacki ei suutnud korralikult tõrjuda.

Gunnar Leheste: 30:0 Kontaveit jätkab äralöögiga.

Gunnar Leheste: Kohe esimesel servil paneb Kontaveit kotkasilma proovile. Ja see näitab ässa!

Gunnar Leheste: Soojendus läbi! Kontaveit alustab servimist.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Taani ajakirjanikud, kes on pressiboksis loodavad, et Wozniacki jääb tänu kogemustele peale. Aga lihtsat mängu nad ei oota.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Kümmekond eestlast on ka juba märgata olnud. Ootused on kõrged. Hoiame pöialt!

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Täna on Londonis ilm sutsu külmem kui viimasel kolmel päeval, aga Eesti mõistes ikka soe. Viimased kolm minut, siis see algab.

Gunnar Leheste: Samal väljakul oli mul au oma silmaga näha Kaia Kanepi 2013. aasta veerandfinaalmatši hilisema finalisti Sabine Lisickiga, mille eestlanna paraku kaotas.

Gunnar Leheste: Sellisel areenil ja sellise publiku ees hakkab kohe Kontaveit heitlema. Pilt just äsja lõppenud meeste matšist. Foto: Reuters/Scanpix

Gunnar Leheste: Läbi! Raonic on võidumees ja Kontaveit - Wozniacki võivad väljakule tulla.

Gunnar Leheste: Raonic murdis servi ja asus kolmandat setti 6:5 juhtima.

Gunnar Leheste: Meeste matšis on seis kolmandas setis 5:5, Ramos-Vinolas servib.

Gunnar Leheste: Raonic - Ramos-Vinolasi kohtumises on kolmanda seti seis 3:3. Selleks, et see matš kiiresti läbi saaks ja Kontaveit-Wozniacki väljakule võiksid tulla, peab pöialt hoidma Raonicile.

Gunnar Leheste: Kerber võitis kiire lõppmängu 7:2. Esireketi saatuse otsustab kolmas sett.

Gunnar Leheste: Kerberi ja Rogersi matš on teise seti kiires lõppmängus.

Gunnar Leheste: Raonic võitis teise seti 6:4 ning on kolmandas 0:1 taga.

Gunnar Leheste: Meid rohkem huvitavas mängus on Raonic teises setis 5:4 ees ja asub servima.

Gunnar Leheste: Rogers juhib teist setti juba 4:2.

Gunnar Leheste: Esireket Angelique Kerber on oma kolmanda ringi matšis raskustes. Sakslanna Kaotas ameeriklannale Shelby Rogersile (WTA 70.) avaseti 4:6 ja on teises servimurdega 2:3 taga. Foto: AFP/Scanpix

Gunnar Leheste: Raonic võitis esimese seti 7:6 (3) ja juhib teises 3:1.

Gunnar Leheste: 1. väljaku esimeses matšis Raonic - Ramos-Vinolas on käimas hetkel avaseti kiire lõppmäng.