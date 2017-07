OTSEBLOGI | Anett Kontaveit võitis Gstaadi avamängus esimese seti kindlalt

Kontaveidi esimeseks vastaseks on maailma 153. reket, 23-aastane Martina Trevisan. Itaallanna pääses Gstaadi põhitabelisse läbi kvalifikatsiooni ning jõudis hiljutisel Rooma turniiril veerandfinaali.

Praegune edetabelikoht on Trevisani jaoks karjääri kõrgeim. Kontaveit ja Trevisan varem omavahel kohtunud ei ole.

Gstaadi turniiri 1/16-finaal algab Eesti aja järgi kell 11.30 ning Delfi kajastab mängu otseblogi vahendusel. Delfi TV pakub Kontaveidi edu korral Gstaadi turniirilt otsepilti alates veerandfinaalidest.

Anett Kontaveit - Martina Trevisan

Topeltviga! See sett veel lõppu ei saa. 5:3.

Veel üks võimalus murdeks vastasele.

Trevisan lööb auti. Kontaveit on mängus päästnud kõik üheksa murdepalli!

Tuleb veel üks murdepall vastasele.

Ei lähe seegi - tasa. 40-40.

Hoopis Trevisan saab nüüd võimaluse murdeks. Seni pole itaallannal veel ükski murdepall punktiks läinud.

Aga Kontaveit põrutab selle paraku võrku. Võimalusi tuleb loodetavasti aga veel.

Matšpall...

Anett murrab kiirelt ning hakkab matšivõidu peale servima! 5.2.

Kontaveit peab natuke pusima, aga saab oma pallingugeimi kätte. 4:2.

Trevisan suudab taas oma servi hoida, kuid on endiselt teises setis ühe murdega taga. 3:2.

Ja geim on käes! 3:1.

Kontaveit päästab murdepalli. Trevisan pole suutnud ühtegi oma kuuest breikpallist ära kasutada.

Trevisan suudab sedapuhku oma servi hoida, kuid on endiselt teises setis kaotusseisus. 2:1.

Kontaveit teeb oma pallingul ühe topeltvea, kuid võidab kõik ülejäänud punktid. 2:0.

Suurepärane - Kontaveit alustab teist setti kohe murdega ning läheb 1:0 juhtima.

Avasett on käes! 6:1. Seti lõpp oli Anetti poolt juba kindlamast kindlam.

Vastase topeltviga annab Kontaveidile veel ühe murde. 5:1 ning avasett on juba käega katsuda!

Aga Anett päästab selle taas ning võtab võimsa serviga ka geimi endale. Eestlanna on päästnud juba viis breikpalli! 4:1.

Kontaveit ei kasuta nüüd geimpalli ära ning annab hoopis vastasele võimaluse murdepalliks.

Internet on Delfis tagasi ning saame mängu ka meie otseblogis taas kajastada. Sõnumid on rõõmsad - rabeda alguse järel suutis Kontaveit just Trevisani servi murda ning juhib avasetti 3:1!