OTSEBLOGI | Anett Kontaveit kaotas Hiinas kaheksandikfinaalis avaseti kõigest 21 minutiga 0:6!

Matši võitja pääseb veerandfinaali. Kontaveit omab turniiril kolmandat asetust, 19-aastane austraallanna jõudis põhitabelisse läbi kvalifikatsiooni.

Kaheksa hulgas tuleb Kontaveitil või Cabreral kokku minna kas venelanna Jevgenija Rodina (WTA 94.) või hiinlanna Yafan Wangiga (WTA 147.).

Anett Kontaveit - Lizette Cabrera

Veel üks murdepall! Anett pole kaugeltki alla andnud.

Cabrera päästab ka teise murdepalli, taas lendas eestlanna löök pallivahetuse lõpuks võrku...

Kontaveit võitleb välja teise murdepalli!

Eestlanna lööb võrku ja vaatab nõutult...

Kontaveit teenib murdepalli!

Kontaveidi löök läheb täiesti rappa ja eestlanna karjatab. Seis 30:30.

Cabrera teeb topeltvea ja kingib Kontaveidile 30:15 edu.

2:4. Seda geimi oli väga vaja, Kontaveit jätkab võitlust.

Kontaveit pääseb oma servil 40:0 ette. Seda pole täna varem juhtunudki.

1:4. Alles 19-aastane Lizette Cabrera lööb matši esimese ässa ja võidab oma servigeimi kuivalt.

Selle mängu järgi on raske uskuda, et tegemist on alles maailma 153. reketiga.

1:3. Uskumatu, aga Cabrera murrab taas!

Kontaveit on oma pallingul taas hädas - hetkel suutis siiski viigistada 30:30-le.

1:2. Cabrera võidab tõelise maratongeimi.

Cabrera saab edu, kuid teeb siis topeltvea.

Austraallanna päästab ka teise. Kontaveit on tema tugevate ja täpsete löökidega jätkuvalt hädas.

Cabrera päästab esimese - 30:40.

Kas tulemas on pööre? Kontaveit saab kaks murdepalli!

1:1. Lõpuks ometi - Kontaveit hoiab pallingut.

Kontaveit pääseb ette 40:30, kuid mängupilt midagi väga ilusat ei paku.

Kontaveit juhib oma servil 30:15.

0:1. Cabrera võidab seitsmenda geimi järjest, hoides kindlalt oma servi.

Kontaveit tegi avasetis kaks topeltviga ega teeninud ühtegi murdepalli. Vastane kasutas kuuest murdevõimalusest ära kolm.

0:6. Cabrera võidab avaseti kuivalt kõigest 21 minutiga.

15:40 ning austraallanna on jõudnud kahe settpallini!

Ja taas on eestlanna oma servigeimis suurtes raskustes - juba 0:30.

Esimese servi õnnestumise protsent on Cabreral 67, Kontaveidil 50. Teisest servist pole eestlanna võitnud veel ühtegi punkti...

Austraalia tennisist on jõudnud kõigest 17 minutiga avaseti võidu lävele.

0:5. Cabrera loovutas oma pallingul vaid ühe punkti.

Cabrera näitab ka kindlat servi. Juba 40:0 tema servil.

Cabrera on siiani märksa enesekindlamalt mänginud kui Anett.

Juba 0:4! Cabrera murrab taas!

Kontaveit päästab ka teise murdepalli.

Esimest austraallanna realiseerida ei suuda, lüües pallivahetuse lõpuks pikaks.

Kontaveit kaotab oma servil kolm esimest pallivahetust! Cabreral kolm murdepalli.

Väike puhkepaus, Kontaveit on kutsunud treeneri nõu andma.

3:0. Noor austraallanna on alustanud väga kindlalt.

Cabrera servil on jõutud seisuni 30:30.

Kontaveit patustas ka ühe topeltveaga.

0:2. Cabrera murrab! Kontaveit virutab vihaga palli vastase väljakule...

Kontaveit päästab esimese - seis 30:40.

Cabrera saab kaks murdepalli!

Vabandust, hoopis Cabrera juhtis 30:0 ning nüüd sai Kontaveit esimese punkti.

Kontaveit pääseb oma pallingul 30:0 juhtima.

0:1. Cabrera hoiab oma pallingut.

Kas esimest pallivahetust lööb Anett pikaks - 0:30.

Mäng algas!

Mängijad teevad veel sooja.

Kontaveit pole varem 19-aastase austraallanna vastu mänginud. Cabrera alustas Guangzhou turniiri juba kvalifikatsioonist.

Avasetis alustab servimist Cabrera.

Tere hommikust! Anett Kontaveit ja Lizette Cabrera alustavad peagi Guangzhou turniiril kaheksandikfinaali mängu. Tennisistid on väljakul ja teevad sooja.