OTSEBLOGI | Anett Kontaveit andis Prantsuse lahtiste kaheksandikfinaalis esimese seti kiirelt käest

Kontaveiti kohtumine valitseva US Openi tšempioni, maailma 10. reketi ameeriklanna Sloane Stephensiga on päeva kolmas.

Esimesena astuvad väljakule Eesti aja järgi kell 12 ameeriklanna Madison Keys ja rumeenlanna Mihaela Buzarnescu. Järgneb meeste matš Dominic Thiem (Austria) – Kei Nishikori (Jaapan).

Seega võib arvata, et Kontaveit alustab võitlust veerandfinaali pääsu nimel pühapäeval, 3.juunil Eesti aja järgi kella viie paiku. Delfi kajastab mängu otseblogi vahendusel.

Anett Kontaveit - Sloane Stephens

0:5. Stephensil on võimalik barankaga teine sett võita.

Kaks murdepalli. 15-40.

Eestlanna servigeimis on seis 15-30. Siin oleks võiduks täielikku imet vaja.

Vladimir: Vot treenerid ja muud toetajad kuskil mojal. Edukas eesti sport. Vaja ju ott tänakut mudida ja toetada. Ebareaalne

Lihtsalt tulevad need geimid Stephensi jaoks. 0:4.

Stephens kontrollib, Kontaveit on uskumatult liimist lahti. 30-0.

Jälle lihtviga Kontaveidilt ja Stephens murrab taas. 0:3 - kas nüüd ongi kõik?

Topeltviga. 40-A. Kontaveit on täna teisel servil väga palju riskinud.

Jälle virutab Kontaveit tagantkäelöögi viis-kuus meetrit platsist mööda. 40-40.

Veel üks võimalus. A-40.

Taas eksib Kontaveit. 40-40.

Hea äralöök nüüd kohe tõrje järel. A-40, kolmas geimpall.

Väga jäme möödalöök taas Kontaveidilt. 40-40.

Kontaveidil on suurepärane võimalus geim ära võtta, aga võrgulöök leiab täpselt Stephensi reketi üles. 40-30.

mark: Treenerit polnud ka eile. Poleks pidanud võtma endale kohustust võita, vaid mängida pingevabalt - tuleb mis tuleb. Kahjuks jäi taastumisaeg ka lühikeseks..

Stephens ka vahelduseks eksib. 40-15.

Hea stopp eestlannalt. 30-15.

15-15. Ründelöök napilt auti.

Stephens võtab seitsmenda geimi järjest ning läheb 2:0 ette.

Eestlanna üritab rünnata, aga virutab taas auti. Stephens on samal ajal vana rahu ise ning laseb Kontaveidil lihtsalt punktid ära kaotada.

Kontaveit saadab tõrje taas isegi paarismängukastist välja ning loobib reketit. 30-15.

Midagi oleks justkui Kontaveiti vaevamas. Mängust on tavapärane särts puudu ja lihtvigu tuleb palju.

Viimase punkti lööb Kontaveit totaalselt väljakust mööda ning Stephens taas murrab. 0:1.

Kontaveit on paraku endiselt täiesti liimist lahti. 15-40.

15-30. Nüüd töötas serv hästi.

Lihtviga, 0-15.

Teine sett algab taas Kontaveidi servimisega. Väga oluline oleks nüüd geimivõiduga alustada.

Kontaveit paneb hea olukorra järel palli napilt auti ning Stephens saab setivõidu kiirelt kätte. 2:6.

Stephens kontrollib aga suurepäraselt ning saab settpalli. 40-30.

-: Kipun arvama, et Anett mitte ei närveeri, vaid muretsed selle pärast, et Schaapi pole kohapeal.

Kontaveit teeb nüüd hea löögi, paigutab selle joone peale ning läheb 15-30 ette.

Stephensi servil seis 15-15.

Stephensi ja Kontaveidi mängu jälgib tribüünilt ka Mike Tyson.

Stephens lõpetab geimi väga efektse punktiga ning asub kahe murdega 5:2 juhtima.

Kontaveit ajas mängu väga kõrgeks ning võitis pika punkti. 30-40.

mark: Tundub, et Anett liialt närveerib. Vastane seevastu on rahu ise..

Lõpuks suudab Kontaveit nüüd ühe punkti vahepeal ka ise võita, aga seis on endiselt täbar. 15-40.

Eksimus lihtsal löögil. 0-40.

Üheksas punkt järjest Stephensile. 0-30. Kontaveidil on nüüd kontroll täiesti käest libisenud.

Nulliga võtab Stephens oma pallingugeimi. Seitse punkti jutti ameeriklannale. 2:4.

Kontaveit on nüüd tõrjumisega hädas. 40-0.

Stephens alustab oma pallingul hästi. 15-0.

Väga halb topeltviga nüüd otsa ning Stephens saab murde kätte. 2:3.

Veel üks päris halb viga. Stephensil murdepall.

Nüüd eksib omakorda Kontaveit. 40-40.

40-30. Stephens eksib tõrjel.

Eestlanna vastab suurepäraselt. 30-15.

Stephens alustab Kontaveidi pallingugeimi hästi. 0-15.

Ja ameeriklanna võtab oma servigeimi ära. 2:2.

Kontaveit võitleb kenasti, aga lööb olulise löögi napilt auti. Stephens 40-30 ees.

Tribüünil näidatakse ka Prantsuse vutitähte Kylian Mbappe'd.

Kontaveidilt hea ründelöök ning geim tuleb, kuigi algus oli raske. 2:1.

40-40. Stephens mängis Kontaveidi väljakust päris välja.

Stephens veel korra võrku. 30-30.

Õnneks nüüd hea punkt otsa, Stephens eksib. 15-30.

Kontaveidilt koguni kaks topeltviga järjest. 0-30.

Stephens kontrollib hästi ning viigistab avaseti seisu. 1:1.

Võrk on mängu alguses küll Stephensi jaoks mitukümmend sentimeetrit liiga kõrge. 15-30.

Kontaveit lööb kaks punkti järjest pikaks. 30-0.

Stephens veel korra võrku ning Kontaveit võidab oma servigeimi alustuseks nulliga. 1:0.

40-0. Stephens taas võrku.

Alustuseks üks küllaltki rahulik punkt, mille lõpetuseks saadab Stephens tagantkäelöögi võrku. 15-0.

Servimist alustab avasetis Kontaveit. Soojendus on lõppenud ja mäng on algamas!

Nõnda - naised on juba platsil ning soojendus võib kohe alata.

Pisut läheb mõistagi veel aega - pall pannakse ilmselt mängu 16.20 paiku. Oleme ootel!

Thiem kasutab oma teise matšpalli ära ning nüüd ongi peagi kord Kontaveidi ja Stephensi käes!

Thiem servib nüüd neljandas setis matšivõidu peale.

Kontaveidi ja Stephensi kohtumise eel käib peaväljakul meeste üksikmäng Dominic Thiemi ja Kei Nishikori vahel. Thiem on seal kaks esimest setti võitnud, kuid kolmanda seti võitis just 7:5 Nishikori - see tähendab, et naiste mängu peame veel vähemalt ühe seti, aga võimalik, et kahe jagu ootama.

Tere, tennisesõbrad! Esimene mäng peaväljakul, kus kohtuvad ka Kontaveit-Stephens, on lõppenud - Madison Keys alistas Mihaela Buzarnescu 6:1, 6:4. Üks matš veel ja siis on eestlanna kord.

