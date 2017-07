OTSEBLOGI | Anett Kontaveit alustab Wimbledoni turniiri hispaanlanna vastu

Kohtumine peetakse 17. väljaku kolmanda matšina. Enne seda on kavas Arina Rodionova ja Anastassija Pavljutšenkova ning Gilles Simoni ja Nicolas Jarry mängud. Orienteeruvalt saab Kontaveit platsile Eesti aja järgi kell 18.30, kuid täpne aeg sõltub eelmiste kohtumiste kestusest.

„Eelmisel nädalal mängisin Eastbourne’is hästi. Loodan, et suudan siin hoida sama joont, olla agressiivne ja enesekindel. Eks vastasel on täpselt samasugused mõtted. Tuleb raske matš,” ennustas tänavu Miami turniiril maailma edetabeli esikümne mängijat Madison Keysi võitnud Arruabarrena esmaspäeval. „Olen kindel, et agressiivsem mängija võidab. Kui suudad agressiivne olla, on ka enesekindlust piisavalt. See määrab tulemuse.”

Kuigi Eesti esireketiga Arruabarrena varem kohtunud pole, on ta Kontaveiti mängu oma silmaga korduvalt näinud. „Tean, et ta on sel aastal väga hästi mänginud, võitis äsja murul WTA turniiri. Temaga kokkuminek tähendab rasket ja ebamugavat esimese ringi matši,” kinnitas hispaanlanna.

Delfi Sport toob Anett Kontaveiti mängud Wimbledoni turniiril lugejateni otseblogi vahendusel.

Anett Kontaveit - Lara Arruabarrena

Merilin Mölder, reporter: Anett saab esimese ässa ja hetkel seis esimeses setis 40:40.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Anetti jaoks on väga oluline oma serv tööle saada, mis on sel aastal toiminud suurepäraselt. Ta on selle hooaja WTA turniiride statistika põhjal üks paremaid oma servigeimide hoidjaid. Tema servigeimide hoidmise protsent on 77,7 ja see on paremuselt neljas näitaja!

Merilin Mölder, reporter: Kontaveit alustab servimisega ning saab ka esimesed punktid.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: 17. väljak ei ole mingi nurgatagune väljak, mida numbri järgi justkui eeldada võiks. Väljakud 14-17 asuvad kõrvuti ning seda kahe esinduslikuma väljaku, peaväljaku (Center court) ja esimese väljaku (No.1 court) vahel.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Mängijad sammuvad väljakule! Mõlemad valges, nii nagu Wimbledonis olema peab. Kerge soojendus ja läheb lahinguks.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Prantslane Gilles Simon alistas kolmes setis 7:6, 6:3, 6:3 Tšiili esindaja Nicolas Jarry ja 17. mänguväljak on õige pea Anett Kontaveiti ja ta vastase päralt.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Eestist on Anettile kohapeal kaasa elamas vähemalt paarkümmend eestlast, kes on saabunud siia mitme grupina. Kohal on ka 1959. aastal Wimbledoni noormeeste turniiri võitnud Toomas Leius.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Täna on All England Lawn Tennis and Croquet Clubis suurepärased olud. Õhusooja 25 kraadi ümber ja üsna tuuletu. Kontaveit käis päeval harjutusväljakutel kätt soojas hoidmas, sarnaselt toimis ka vastane.

Ivar Jurtšenko, Wimbledon: Simon - Jarry vastasseisus on jõutud kolmandasse setti, kus Simon eduseisus 2:0. Kui prantslane saab seti kätte, siis on mäng läbi.

Gunnar Leheste: 17. väljaku teises matšis (meeste üksikmäng Simon - Jarry) käib alles esimese seti kiire lõppmäng. Lähima tunni jooksul Kontaveit veel väljakule ei tule. Mehed on seda setti mänginud 56 minutit. Vähemalt kaks setti on veel tulemas. Arvestades, kui tasavägine mäng see on olnud, siis ilmselt rohkemgi.