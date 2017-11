OTSE DELFI TV-s | Kaia Kanepi kaotas Limoges'i WTA turniiri veerandfinaalis avaseti

Kaia Kanepi (WTA 107.) mängib reedel Prantsusmaal Limoges'is toimuval WTA tenniseturniiril veerandfinaalis kolmanda asetusega prantslanna Paula Parmentieri (WTA 91.) vastu. Delfi TV näitab mängu otseülekandes.

Kohtumine on kavas peaväljaku neljanda ehk viimase mänguna, mis algab meie aja järgi kõige varasemalt kell 17.

Kanepi ja Parmentier on varem omavahel kohtunud kolmel korral ja alati on võitjana väljunud eestlanna - 2005. aastal Gorizias (Itaalia) 6:3, 7:5, 2010. aasta Prantsusmaa lahtistel 6:3, 6:1 ja 2014. aasta US Openil 7:6 (3), 3:6, 6:1.