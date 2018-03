OTSE DELFI TV-s | Kaia Kanepi alustab Miami Openit peaväljakul

Kohtumine toimub Miami Openi peaväljakul täna kõige esimese mänguna ning algab Eesti aja järgi kell 18.00. Delfi TV näitab matši otseülekandes.

Kaia Kanepi - Christina McHale

Korraldajatel on kohati tehnilisi probleeme, kuid tundub, et need mängu ei sega. Pall on taas mängus.

Kanepi hoiab taas oma servigeimi. Esimene väike paus.

McHale hoiab omakorda enda servigeimi.

Kanepi saab kiirelt 40:15 ette ja võidab kindlalt oma servigeimi.

Kanepi alustab servimist! Mäng on alanud!

Mängijad teevad veel sooja. Peagi on kohtumine algamas.