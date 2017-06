OTSE DELFI TV-s: Anett Kontaveit mängib Hollandi tippturniiri veerandfinaalis

Eesti esireket Anett Kontaveit (WTA 49.) mängib täna Hollandis 's-Hertogenboschis 226 750-dollarilise auhinnafondiga tenniseturniiri veerandfinaalis. Delfi TV näitab reede õhtupoolikul peetavat matši otseülekandes.

Eelmises ringis belglanna Kirsten Flipkensi (WTA 75.) 3:6, 6:1, 6:2 alistanud Kontaveit kohtub pääsu eest poolfinaali 22-aastase sakslanna Carina Witthöftiga (WTA 66.). See matš peetakse reedel esimese väljaku neljanda mänguna. Hetkel on käimas väljaku kolmas mäng, mis läks kell 17:05 kolmandasse setti. See omakorda tähendab, et Kontaveidi matš algab orienteeruvalt kell 18:25.

21-aastane Kontaveit on Witthöftiga kohtunud korra - 2011. aastal õnnestus tal Hollandis Almeres võita 6:4, 5:7, 6:3.