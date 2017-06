OTSE DELFI TV-s: Anett Kontaveit kaotas kogenud belglanna vastu avaseti, kuid võitis teise kindlalt 6:1

ANETT KONTAVEIT - KIRSTEN FLIPKENS

1:2 - Belglanna hoiab kindlalt oma servi.

1:1 - Anett hoiab servi ja võtab väga tähtsa geimivõidu.

0:1 - kolmanda seti esimeses geimis hoiab Flipkens servi.

6:1 - SUPER! Anett võtab setivõidu ja seis on 1:1.

5:1 - Anett ei suuda servi murda ja poollonkav Flipkens saab geimivõidu. Järgmises geimis peab Anett setivõidu võtma.

Kohtunik annab mängijatele kaks minutit aega, et lõpetada tohterdamisega. Siis on näha, kas Flipkens jätkab või ei.

Flipkens teeb pausi ajal erinevaid võimlemisharjutusi, kuid näost on näha, et midagi temal valutab. Hetkel tundub, et probleemiks on selg ja pingile lastakse tulla ka füsioterapeudil.

5:0 - Anett on tõelises hoos teises setis, nüüd tuleb murda belglanna serv ja seis oleks viigis.

4:0 - TUBLI! Anett võtab murdepalli ja läheb teist seti kindlalt juhtima.

3:0 - Kontaveit hoiab ilusti oma servi ja võidab järjekordse geimi.

2:0 - Anett murrab Flipkensi servi ja näitab kaunist mängu teise seti alguses.

3:6 - Kahjuks läheb esimene setivõit Flipkensile. Aneti mäng sarnaneb väga eile nähtule, loodetavasti on tänagi tulemas sarnane tagasitulek.

3:5 - Kontaveit hoiab oma servi. Nüüd on vaja murda Flipkensi serv.

0:30 - kaks lihtviga järjest Kontaveidilt.

2:5 - Flipkens on geimi kaugusel esimese seti võidust.

Kontaveit annab väga lihtsalt oma pallingu ära ja seisuks on 2:4.

Tundub, et Anett on ka publiku enda poolele saanud. Iga kord kui eestlanna punkti saab, kostab tribüünidelt kõva aplaus. Hetkel seis 15:40.

TUBLI! Kiire geim ja tablool on juba 2:3.

1:3 - Anett hakkab lõpuks ilusat mängu näitama ja võtab geimivõidu.

0:3 - Kontaveit annab küll lahingu, kuid belglanna tundub täna heas hoos olevat. Loodame, et Anett võtab ennast kokku ja ei anna esimest seti nii kergelt käest.

0:2 - Flipkens võidab ka teise geimi.

Belglanna on alustanud tugevalt ja Anett teeb topeltvea. Teine geim hetkel 15:40 eestlanna kahjuks.

Ja matš on alanud... Esimese geimi võidab kahjuks Flipkens.

Gilles Müller võitis matši 7:6(5), 6:4. Varsti peaks hakkama ka Kontaveidi ja Flipkensi vaheline mäng.

Hetkel on veel 1. väljakul käimas matš Andreas Seppi (Itaalia) ja Gilles Mülleri (Luksemburg) vahel. Esimese seti võitis Müller 6(5):7 ja hetkel on ta juhtimas ka teist seti 2:4. Nii kui nende vaheline mäng lõppeb algab Kontaveidi matš.

Vaata järgi, kuidas Anett Kontaveit eile maailma 45.numbrit Kristyna Pliškovat 6:7, 6:3, 6:1 alistas.http://www.delfi.ee/article.php?id=78535789

Anett Kontaveit vs. Kirsten Flipkens Omavahelised mängud: 0-1Karjääri jooksul võidetud tiitlid: 0-1Auhinnarahad (dollarites): 978,950 - 3,562,967Võidud-kaotused: 217/102 - 437/313Pikkus: 174 cm - 165 cm