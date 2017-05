OTSE: Anett Kontaveit kohtub French Openi peaväljakul tiitlikaitsjaga

Anett Kontaveit (WTA 53.) kohtub täna Prantsusmaa lahtistel tennisemeistrivõistlustel teises ringis tiitlikaitsja Arbine Muguruzaga (WTA 5.). Matš peetakse peaväljaku kolmanda kohtumisena orienteeruvalt kell 14. Delfi teeb kohtumisest liveblogi, mida vürtsitab oma kommentaaridega Eesti Tennise Liidu projektijuht Riho Kallus.

Kell 12 kohtuvad peaväljaku esimeses matšis Venus Williams ja jaapanlanna Kurumi Nara ning enne Kontaveiti mängu on päevakavasse surutud ka eile pooleli jäänud meesüksikmäng Renzo Olivo - Jo-Wilfried Tsonga, mis jäi katki Olivo eduseisul 7:5, 6:4, 6:7 (6), 5:4. Enne 13.30 mehed kindlasti areenile ei tule.

Anett Kontaveit - Garbine Muguruza Muguruza servigeimis seis 15:15. Riho Kallus: Anetti esimene serv jookseb endiselt väga hästi ja sealt edasi punkti mängida on tal juba suhteliselt turvaline. 6-5 Muguruzalt aut, Kontaveit hoiab pallingut. 40:15 Muguruza läheb võrgust äralöögi peale, aga eksib! 30:15 Hea serv Kontaveidilt, Muguruza tõrjub võrku. 15:15 Muguruza vastab samaga. Riho Kallus: Nüüd mängivad mõlemad tüdrukud väga julget mängu. 15:0 Kontaveit näitab, mis ta üleeile Niculescult õppis. Ilus stopper, mida Muguruza oodata ei osanud. Riho Kallus: Sellest geimist on natukene kahju. 5-5 Kontaveit lööb auti. Valus hetk! Sett jätkub viigiseisult. 40:30 Muguruza vajutab matši esimese ässa. 30:30 Muguruza püsib mängus 15:30 Muguruza lööb võrku. 15:15 Kontaveidilt napp aut. Kontaveit läheb Muguruza pallingul 15:0 ette. Riho Kallus: Muguruza on nüüd saanud mängule hambad taha- vastab sarnase agressivse mänguga. 5-4 Muguruza murrab Kontaveidi pallingu. Kahju! Muguruza jõuab murdepallini. 30:30. 15:30 Muguruza pääseb ette. Aga Kontaveit on vahepeal 15:15 viigistanud. Nagu Uba ütles, siis "maailma viies reket vahel ikka mõne hea geimi mängib". Kontaveit jääb oma pallingul 0:15 taha. Riho Kallus: Üle pika aja sai Muguruza ka ühe korraliku geimi mängida. 5-3 Muguruza võidab oma servigeimi nulliga. 40:0 Muguruza äralöök. 30:0 Kontaveit ei taba palli puhtalt ja lööb auti. 15:0 Kontaveit lööb võrku. Riho Kallus: Natuke ebareaalne tennis Anettilt. 5-2 Olemas! Kontaveit on ülivõimas. Geimi kaugusel avaseti võidust. 40:15 Muguruza eeskäelöök maandub võrgus. Kaks geimpalli. 30:0 Muguruza lööb võrku. 15:0 Kontaveit alustab korraliku serviga. Riho Kallus: Nüüd oli natuke õnne Muguruzal, et ta suutis oma servigeimi hoida. 4-2 Muguruza hoiab oma servi. 40:30 Kontaveit tahtis võrgust suruma minna, aga lõi võrku. 30:30 Muguruzalt äralöök vastu Kontaveidi liikumist. Riho Kallus: Selle mängu võitja kohtub järgmises ringis Putinsevaga. 15:30 Muguruza lööb auti. Muguruza servigeimis seis 15:15. 4-1 Muguruzal lööb auti. Kontaveit hoiab pallingut. Matši algusest on kulunud vaid 14 minutit. Riho Kallus: Anett on suutnud esimese 5. geimiga Muguruza olemise väljakul väga ebameeldivaks teha. Loodame, et see nii jätkub. 40:15 Kontaveidilt pärast üheksat järjestikust punktivõitu topeltviga. 40:0 Muguruza üritab võrgust Anetti survestada, aga Kontaveit lajatab palli teise väljaku otsa äralöögiks. 30:0 Järjekordne äralöök Kontaveidilt. Muguruzal polnud šanssigi. 15:0 Kontaveit asetab palli joone peale. Riho Kallus: Anett pressib korralikult ja ei anna Garbinele üldse aega. 3-1 Ühest murdepallist on küll! Kontaveit läheb murdega ette. 0:40 Kontaveidil kolm murdepalli. Muguruza oli esimese serviga jälle hädas. 0:30 Muguruzalt esimene topeltviga. Riho Kallus: Väga hea meel, et Anett on alates esimest punktist olnud väga fokuseeritud ja 100% mängus sees. Kontaveit asub Muguruza pallingul 15:0 juhtima. Riho Kallus: Anett vastab samuit super servidega ja suudab kohe võtta initsiatiivi. Ei antud väga võimalust. 2-1 Super äralöök geimi lõpetuseks. Kontaveit hoiab pallingut. 40:30 Kontaveidilt äralöök. 30:30 Kontaveidilt imepisike aut. Kohtunik andis punkti Muguruzale. Riho Kallus: Nagu oli ka oodata, mõlemad tüdrukud panevad mängu algusest peale kohe gaasi põhja. 30:15 Kontaveidi eeskäelöök läheb auti. 30:0 Ilus pikk pallivahetus ja veel ilusam äralöök sinna otsa. 15:0 Anetilt hea serv, Muguruza lööb tõrje pikaks. Riho Kallus: Garbine mängib väga hea servigeimi- kõik esimesed servid õnnestuvad. 1-1 Muguruza hoiab oma servi. 40:15 Matši senine pikim pallivahetus. Kontaveidi tagakäelöök maandub võrgus. 30:15 Muguruza eeskelöök läheb pikaks. 30:0 Muguruzalt väga kindel äralöök otsa. 15:0 Muguruzalt hea serv, Kontaveidilt tõrjeviga. Riho Kallus: Esimesel geimil veel pikki pallivahetusi ei tekkinud. Õnneks Anett suudab oma servi kindlalt hoida. 1-0 Kontaveidilt kerge äralöök. Algus on hea! 40:15 Järjekordne aut hispaanlannal. 30:15 Muguruza ei taba hästi palli ja lööb auti. 15:15 Kontaveidilt topeltviga. 15:0 Muguruza lööb auti. Riho Kallus: Natukene on väljakul tuulisemaks läinud. Kontaveit võitis mündiviske ja valis servimisõiguse. Riho Kallus: Käesoleva aasat nn. "Race" edetabelis on Anetti ja Garbine vahe tunduvalt väiksem- Garbine koht on 12., Anett asub 28. kohal. Mängijad sammuvad väljakule. Kontaveit tundub pealtnäha üsna lõbus ja vaba, lehvitab ja naeratab publikule. Muguruza on väga tõsine ja keskendunud. Olgu ära mainitud, et Kontaveidi-Muguruza matši võitja kohtub kolmandas ringis kas rootslanna Johanna Larssoni (WTA 59.) või 27. asetusega kasahhitari Julia Putintsevaga. Viimane juhib hetkel 6:3, 1:6, 4:1. Riho Kallus: Kohe on mäng algamas. Kuigi omavahelised mängud on neil 1:1, siis Anetti kasuks räägib see, et viimane mäng toimus neil omavahel liivaväljakul ja selle Anett võitis. Läbi! Neljanda matšpalli vormistab Olivo võiduks. Plats tehakse Kontaveidi ja Muguruza jaoks kohe vabaks. Olivo jõudis Tsonga pallingul 40:0 eduseisuni, kuid lasi kolm matšpalli käest. Olivo ja Tsonga matš algas just. Tsonga servib neljanda seti 4:5 kaotusseisust. Williams vormistas äsja 6:3, 6:1 võidu. Nüüd on enne Kontaveiti vaid pooleli jäänud meeste üksikmäng. Kui see läheb viiendasse setti, võib veel kaua minna. Venus Williams võitis äsja Kurumi Nara vastu avaseti 6:3. See matš on kestnud 48 minutit. Riho Kallus: Tõotab tulla tõeliselt põnev tenniselahing Roland Garrosi peaväljakul. Mõlemad tüdrukud on aktiivse ja ründava mängustiiliga. Lisaks peetakse Philippe Chatrier väljakut ekstra kiireks liivaväljakuks. Kuigi Anett ei ole veel kätt valgeks saanud peaväljakul, siis kahtlemata Anettile meeldib mängida suure publiku ees. Anett Kontaveit vs Garbine Muguruza Omavahelised mängud: 1-1Karjääri jooksul võidetud tiitlid: 0-5Auhinnarahad (dollarites): 902 174 - 10 856 517Võidud-kaotused: 216/101 - 287/146Pikkus: 174 cm - 182 cm

Kontaveit ja Muguruza on tänavu kohtunud juba kahel korral, viimati Stuttgardis, kus eestlannal õnnestus võtta 2:6, 7:6, 6:1 võit.

"Olen saanud karmi loosi. Sellest tuleb raske mäng. Ta (Kontaveit - toim) on teinud saviliivaväljakutel väga hea hooaja ning tal on agressiivne mängustiil," lausus Muguruza pärast avaringis itaallanna Francesca Schiavone alistamist. "Esmalt naudin ma tänast võitu ja hakkan seejärel mõtlema järgmise mängu peale. See saab olema raske."

Kontaveit ütles ETV intervjuus: "Mul ei ole midagi kaotada. Ma lähen sinna mängima ja endast kõike andma. Ma loodan, et on lahe atmosfäär ja usun, et suudan seda mängu nautida."