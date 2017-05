OTSE: Anett Kontaveit alustas French Openit rumeenlanna vastu raske setivõiduga!

Eesti esireket Anett Kontaveit, kes täna avaldatud maailma edetabelis paikneb 53. kohal, peab Pariisis algusega kell 12 Prantsusmaa lahtiste meistrivõistluste avaringi matši rumeenlanna Monica Niculescu (WTA 54.) vastu. Delfi teeb matšist tekstipõhise otseülekande. Mängu kommenteerib meie ajakirjanik Jaan Martinson.

Anett Kontaveit - Monica Niculescu Gunnar Leheste: Niculescu lööb auti, Kontaveit asub vastase servil 15:0 juhtima. Jaan Martinson: Tundub, et Kontaveit veel ei tea, kuhu palli lööb, aga Niculescu teab. On alati õiges kohas. Õnneks päästab Kontaveit murdepalli ja võidab geimi. Gunnar Leheste: 6-5 Niculescu lööb auti. Oma servi Anett siin setis ei kaota. Gunnar Leheste: Edu Kontaveidile. Gunnar Leheste: 40:40 Niculescu jääb võrgumängus peale. Gunnar Leheste: Teine hea serv järjest. Niculescu eeskäe lõige maandub võrgus. Edu Anetile. Jaan Martinson: Kontaveit mängib vastase vastu küljepiiri ja siis jätkab sinnasamasse. Miks? Löö krossi! Gunnar Leheste: 40:40 Ilus serv hoiab Kontaveidi mängus! Gunnar Leheste: Kontaveidi stopper üle võrgu ei jõua. Niculescul valusal hetkel murdepall. Gunnar Leheste: 40:40 Kontaveit lööb võrgulindi puutest auti. Gunnar Leheste: 40:30 Niculescu püsib veel mängus. Jaan Martinson: Aga kohe superpunkt otsa - liikumise pealt piki piiri. Maailmatase! Jaan Martinson: Topeltviga - kolmas ses mängus - pole teretulnud. Gunnar Leheste: 40:15 Niculescu stopper jääb võrku pidama. Gunnar Leheste: 30:15 Kontaveidilt ilus eeskäe äralöök. Jaan Martinson: Võiks öelda, et Niculescu sunnib Kontaveidi eksima. Ent teisalt teeb Kontaveit ka ise liiga palju vigu. Keegi pole vastase servigeimi murdnud. Gunnar Leheste: 15:15 Anetilt kolmas topeltviga täna. Gunnar Leheste: 15:0 Kontaveit alustab oma servigeimi perfektselt. Gunnar Leheste: 5-5 Rumeenlanna võidab kolmanda punkti järjest ja hoiab oma servi. Gunnar Leheste: 40:30 Kontaveit lööb auti. Rumeenlanna geimpall. Gunnar Leheste: 30:30 Kontaveit lööb kahjuks auti. Gunnar Leheste: 15:30 Kontaveit pääseb vastase servil juhtima. Gunnar Leheste: 15:15 Kontaveidilt ilus tagakäe kross. Gunnar Leheste: 15:0 Kontaveit lööb auti. Jaan Martinson: Ilus geimivõit. Nüüd tuleks ka murda vastase geim. Pole ju võimatu. Jaan Martinson: Esimene stopper, mis Kontaveidil ebaõnnestub ja koha paikab ta vea perfektse stopiga. Gunnar Leheste: 5-4 Niculesscu meelitab Aneti stopperiga võrku. Eestlanna ei jäta võimalust kasutamata ja vormistab geimi äralöögiga. Gunnar Leheste: 40:15 Eeskäe äralöök juurde. Kontaveidil rusikas püsti. Gunnar Leheste: 30:15 Kontaveidil kaunis stopper. Niculescul polnud mingit võimalust. Jaan Martinson: Niculescu ründab ja võidab geimi. Gunnar Leheste: Kontaveidi servil seis 15:15. Gunnar Leheste: 4-4 Kontaveit lööb auti. Niculescu hoiab servi. Gunnar Leheste: Eduseis Niculescule. Gunnar Leheste: 40:40 Niculescu lööb võrku. Gunnar Leheste: 40:30 Geimpall Niculescul. Gunnar Leheste: Niculescu pallingul seis 30:30. Jaan Martinson: Kontaveidi stopperid mängus kolmest kolm ja geim kodus. Gunnar Leheste: 4-3 Kontaveidilt ilus stopper. Oma serv jälle käes. Gunnar Leheste: 40:30 Niculescu lööb auti. Gunnar Leheste: 30:30 Kontaveit teeb võrgust eeskäe äralöögi. Jaan Martinson: Kohe sama olukord, nüüd pall selgelt väljakule - ja töötab. Gunnar Leheste: 15:30 Kontaveit teeb oma teise topeltvea. Läks teise serviga liigselt riskima. Jaan Martinson: Jälle rumal viga Kontaveidilt - plats tühi, aga lööb auti. Miks? Gunnar Leheste: 15:15 Anett saab rumeenlanna stopperi kätte ja vastab lõikelöögiga risti üle väljaku. Jaan Martinson: Tõrjeviga lõpetab geimi. Taas. Äkki tasuks palli rohkem mängus hoida? Gunnar Leheste: 0:15 Kontaveidi tagakäelöök läheb napilt auti. Gunnar Leheste: 3-3 Kontaveit lõpetab geimi järjekordse tõrjeveaga. Jaan Martinson: Põrgulikult varieeritud löögid Niculescult - ründab, lõikab, tilgutab... Ülivastik vastane. Gunnar Leheste: Vindiga ebamugav serv Niculescult. Taas eduseis. Gunnar Leheste: 40:40 Niculescu lööb auti. Ise ei taha väga uskuda ja läheb jälge uudistama. Pukikohtunik alla tulema ei hakka. Gunnar Leheste: Niculescu pääseb kavala lõikelöögiga eduseisu. Gunnar Leheste: 40:40 Anett on võrgus ülikindel. Gunnar Leheste: 40:30 Niculescu pääseb geimpallini. Gunnar Leheste: Kontaveit pääseb 30:30 viigiseisuni. Lõpuks üks ilus stopper ka eestlannalt. Gunnar Leheste: 30:0 Kontaveit lööb eeskäe pikaks. Jaan Martinson: Niculescu stopper ei tööta ega tööta ega tööta. Kontaveit teenib kolmest stopperist kolm punkti. Jätka samas vaimus, Niculescu! Gunnar Leheste: 15:0 Niculescu stopp töötab vahelduseks. Gunnar Leheste: 3-2 Kontaveit oli Niculescu stopperiks hästi valmis ja vormistas geimi võrgust eeskäe äralöögiga. Gunnar Leheste: Edu Kontaveidile. Jaan Martinson: Kaks tagantkätt pikaks. Kontaveit laiutab käsi. No kas on vaja palliga piiri puhastada? Seda teevad pallipoisid vahepausil. Gunnar Leheste: 40:40 Kontaveit lööb võrku. Gunnar Leheste: Edu Kontaveidil. Niculescu stopper maandub võrgus. Gunnar Leheste: 40:40 Kontaveit surub võrgust palli maha. Gunnar Leheste: 30:40 Kontaveit lööb auti. Niculescul murdepall. Jaan Martinson: Kontaveidi stopper töötab. Niculescu ei üritagi. Jalg valus? Gunnar Leheste: 30:30 Kontaveit lööb auti. Gunnar Leheste: 30:15 Kordub sama. Gunnar Leheste: 15:15 Anetilt eeskäe äralöök. Niculescu lihtsalt seisab ja vaatab. Jaan Martinson: Kurb greim. Kaks murdevõimalust läksid luhta. Gunnar Leheste: 0:15 Kontaveit jääb oma servil kaotusseisu. Jaan Martinson: Kolm tõrjeviga Kontaveidilt. Tahab liiga täpselt lüüa. Anna pallile ruumi. Gunnar Leheste: 2-2 Niculescu hoiab servi. Gunnar Leheste: Edu Niculescul. Kontaveit lööb tõrjelt auti. Gunnar Leheste: 40:40 Niculescu topeltviga. Seis jälle tasa. Gunnar Leheste: Eduseis Niculescule. Rumeenlanna meelitab Aneti võrku ja lööb temast kõrge kaarega üle. Gunnar Leheste: 40:40 Niculescu päästab mõlemad murdepallid. Jaan Martinson: Niculescu stopper võrgus. Praegu toovad stopid talle pigem kahju kui kasu. Gunnar Leheste: 15:40 Kontaveit lööb võrgust võimsa eeskäe äralöögi. Kaks murdepalli. Gunnar Leheste: 15:30 Niculescu stopplöök kukub võrku. Gunnar Leheste: 15:15 Kontaveit lööb tõrjelt auti. Jaan Martinson: Tagantkäe nurka löödud pallideni Niculescu ei jõua juba kolmas kord. Kusjuures seekord mängis Kontaveit kenasti - mitte liiga nurka ja piiri lähedale, vaid kindlat. Piisab sellestki. Gunnar Leheste: 0:15 Kontaveit läheb tagakäe äralöögiga vastase servi juhtima. Gunnar Leheste: 2-1 Kontaveidilt ilus eeskäe äralöök. Hoiab servi. Jaan Martinson: Topeltveale äss otsa. Tüüpiline. Gunnar Leheste: 40:15 Niculescu tagakäelöök maandub võrgus. Gunnar Leheste: 30:15 Topeltveale järgneb kohe serviäss. Gunnar Leheste: 15:15 Kontaveit teeb esimese topeltvea. Gunnar Leheste: 15:0 Niculescu lööb eeskäelt võrku. Gunnar Leheste: 1-1 Niculescu mängib Kontaveidi lõigatud pallidega üle. Gunnar Leheste: 40:30 Kontaveidilt ilus eeskäe äralöök mööda piiri. Jaan Martinson: Niculescu eestkäe stopper on briljantne, ent kui see ära jagada, on edu Kontaveidi poolel, nagu näha. Gunnar Leheste: 30:0 Niculescu demonstreerib vindiga eeskäe stoppi. Gunnar Leheste: 30:15 Kontaveit näeb Niculescu stopi läbi, tuleb võrku ja toob endale äralöögiga punkti. Jaan Martinson: Oma servigeimi võit annab enesekindlust. Gunnar Leheste: Niculescu läheb oma servi 15:0 juhtima. Jaan Martinson: Tipptennis on halastamatu, nagu kirjeldas Andre Agassi oma biograafias. Kui ta nägi, et vastase jalad hakkasid krampi tõmbuma, siis tuli teda jooksutama hakata lootuses, et too kokku vajub. Niculescu jalg on teibitud, seega tuleb vaadata, kuidas ta liigub ja elu keeruliseks teha. Gunnar Leheste: 40:30 Niculescu lööb teiselt pallingult eeskäe pikaks. Gunnar Leheste: 1-0 Algus on korralik. Kontaveit hoiab servi. Gunnar Leheste: Niculescu pääses lõikava eeskäe tõrjega 30:15 ette, aga Anett viigistab 30:30. Gunnar Leheste: 15:0 Kontaveit alustab matši serviässaga! Jaan Martinson: Niculescu lõigatud eestkäsi on tõesti omapärane. Tavaliselt lõikavad mängijad eestkätt vaid siis, kui upitavad pallini. Kusjuures ta lööb ka eestkätt topspinni, seega on arsenalis üks löök rohkem. Gunnar Leheste: Mängijad on väljakul ja teevad sooja.

29-aastast rumeenlannat on nimetatud üheks kõige ebaharilikuma stiiliga mängijaks naiste tennises, sest ta löökide arsenalis on peaaegu ainsana alles lõikav eeskäelöök.

Karjääri jooksul kolme WTA turniiri võiduni jõudnud Niculescu tänavuse hooaja tipphetk oli Hobarti turniir jaanuaris vahetult enne Australian Openit, kus ta jõudis finaali, alistades enda teel sellised ässad nagu Jelena Jankovici ja Kirsten Flipkensi. Turniiri võitis siiski belglanna Elise Mertens.

Viimase aja tulemused peaksid siiski rohkem kindlust sisendama 21-aastasele Kontaveidile, kes on värskelt alistanud maailma esireketi Angelique Kerberi. Viimasel Rooma turniiril kaks nädalat tagasi jõudis eestlanna veerandfinaali nagu ka kaks turniiri varem Stuttgartis. Samuti on tal ette näidata finaalikoht WTA turniirilt Bielis ja ITF-i turniirilt Prantsusmaal.

Viasat Sport Balticu ja Delfi TV tennisekommentaator Michel Lehtmets vaagis Kontaveidi võimalusi järgmiselt: "Kes naiste tennisest natukenegi midagi teab, see on ilmselt kursis, et Niculescu on üldse kõige ebaharilikuma stiiliga mängija. Tihtipeale ta lõikab oma eeskätt, mida teised mehed ega naised enam ammu ei tee. Kui ta suudab sellega Aneti närvi ajada, võib ta võita, aga üldiselt oleksin ma väga üllatunud, kui Anett siit paarist edasi ei läheks. Muud erilist või võimsat relva Niculescul pole. Tempo poolest peaks meie tüdruk üle olema. Kontaveit on kindlasti matšis ründavam pool ja kui ta oma keskmise taseme ära mängib, siis ta ka võidab."

Paari võitjat ootab teises ringis kas tiitlikaitsja Garbine Muguruza või 2010. aasta French Openi võitja Francesca Schiavone. Esimest on Kontaveit tänavu juba Stuttgartis võitnud.