Ostapenko saatis enne omavahelist mängu Kontaveidi suunas kiidusõnu

Austraalia lahtiste kolmandas ringis kohtuvad omavahel Läti ja Eesti - vastamisi on Jelena Ostapenko ja Anett Kontaveit.

Ostapenko ja Kontaveit tunnevad üksteist hästi, olles omavahel mänginud juba noorteklassides. Samuti on noored koos paarismängu mänginud.

"Eks ma teda ja tema mängu natuke tean, talle meeldib kõiki palle hästi kõvasti lüüa," tõdes Kontaveit ERRile. "Ma arvan, et pean üritama enda mängu mängida, keskenduma vähem sellele, mida tema teeb ja rohkem sellele, mida mina pean tegema. Nagu kõvasti lööjatega ikka on - liikuda neile kindlasti nii palju ei meeldi ja võidab see, kes teise paremini liikuma saab."

Mõistagi küsiti järgmise ringi vastase kohta ka Ostapenkolt. "Tean teda juba juunioridest saati, me oleme mõned korrad väljakul kohtunud. Tegelikult võitsime Moskvas paarismängus isegi ühe turniiri," rääkis Ostapenko turniiri kodulehele.

"Ta on suurepärane mängija. Sellest tuleb väga raske mäng. Ootan seda väga," lisas Läti esireket.