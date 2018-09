Ootamatult lühikese tööpäeva saanud Anett Kontaveit Delfile: mul on vastasest väga kahju

Esimest korda kutsus hiinlanna füsioterapeudi väljakule avasetis Kontaveidi 5:2 eduseisul. Sellest hetkest peale ei suutnud ta enamus Kontaveidi pallidele enam järgi joosta. Enne loobumise otsust võitles ta valu ja pisaratega.

"Muidugi ei ole see ideaalne viis, kuidas võita. Mul oli vastasest väga kahju. Tal on viimased turniirid hästi õnnestunud ja ta mängis kodupubliku ees. Kindlasti oli tal väga raske niimoodi mäng pooleli jätta," rääkis Kontaveit Delfile.

Esimest korda sai Kontaveit vastase vigastusest aimu alles avaseti 4:2 eduseisul, kui ta kohtunikule märku andis, et tahab järgmise pallivahetuse lõpuks füsioterapeuti väljakule. Eestlanna tunnistas, et Wangi vigastus mõjus ka tema keskendumisele.

"Raske keskenduda muidugi, kui näed, et vastasel on ilmselgelt midagi viga ja ta ei jookse pallide järgi nii nagu muidu ning läheb kiiremini punkte lõpetama. Proovisin ennast nii hästi, kui ma suutsin, kokku võtta ja samamoodi edasi mängida," lausus Kontaveit.

Kuigi hiinlanna läks avasetti 2:0 juhtima, jäi Kontaveit oma esitusega selles setis väga rahule. "Ma ei saanud ennast kohe käima. Vastane alustas väga kindlalt ja hästi, mina aga tiba aeglaselt. Paljud inimesed toetasid teda. Samas ma teadsin, et see nii saab olema," rääkis Kontaveit. "Arvan, et mängisin esimese seti väga-väga hästi. Kuigi eile oli füüsiliselt ja mentaalselt raske mäng, suutsin oma energia leida."

Kontaveidi homne vastane selgub hetkel käimasolevast kohtumisest Ashleigh Barty (WTA 17.) ja Arina Sabalenka (WTA 20.) vahel. Eestlanna hoiab mängul silma peal teleri vahendusel. "Ei oska kumbagi eelistada. Mõlemad mängivad väga hästi. Homme tuleb igal juhul raske mäng," ennustas ta.