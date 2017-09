Õnnelik Kaia Kanepi: olen sõnatu, naeratus ei taha näolt kaduda

Kaia Kanepi US Openi 3. ringi mängus Foto: Peter Morgan, AP/Scanpix

Väga pikalt vigastuspausil olnud ja päris paljude arvates juba tippspordist loobunud Kaia Kanepi on ühtäkki tagasi rambivalguses. Kanepi jõudis aasta viimasel suure slämmi turniiril US Openil naisüksikmängus 16 parema hulka! Varasemalt on ta seda suutnud vaid kahel korral.